Disney Plus Türkiye'de ne zaman yayına başlayacak, ne zaman açılacak?

Son zamanlarda Fox TVve alt yayınlarını da himayesine alarak gücüne güç katan yılların yayıncılık devi Disney’in online Platformu olan Disney Plus, 90 milyonu bulan abone rakamının arkasından hamlelerini daha da hızlı yapmaya hazırlanıyor.

Dev yayın platformu geçtiğimiz zamanda onlarca Star Wars ve Marvel dizilerini herkese ilan edip adeta şov yaptı. Bu gelişmelerin ardından Disney Plus’ın 2021 yılı içinde globalleşme basamaklarında büyük adımlar atması olasıdır. Yapımcılık tarihinde devleşmiş olan Disney’den gelen bildirimlere göre Amerika’da Hulu ismiyle tanınan ve yetişkin insanlara göre yayınlar içeren Hulu iğer ülkeler de yayın hayatına girene kadar “Star” adlı alt bölmede yayına girecek. Disney Plus’ın “Star” bölümünün 23 şubat 2021 yılında Amerika’nın haricindeki diğer ülkelerde gösterime gireceği bildirildi. Disney Plus’ın 23 Şubat tarihinde yayına girmesi planlanan ülkeler hala net olarak açıklanmasa da Güney Kore, Doğu Avrupa, Singapur gibi birden fazla ülkenin olduğu açıklandı. Daha tam olarak net bir duyum olmasa da Türkiye ‘nin de Doğu Avrupa ülkelerinin içinde olduğu konuşuluyor. Disney Plus’ta yayınlanacak olan yayınlar arasında yılların fenomen dizisi Star Wars, The Mandalorian ve iddialı bir yapım olan yeni Marvel dizisi,WandaWision, onlarca çeşitte Disney klasikleri,Pixar ve National Geographic belgesellerinin de Şubat ayında Türkiye’de yayın hayatına merhaba demesi sabırsızlıkla bekleniyor.