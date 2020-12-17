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Disney Plus Türkiye'de ne zaman yayına başlayacak, ne zaman açılacak?

Son yıllar da popüler olan Disney online Platformu olan Disney Plus artık dünya çapında yayın yapmaya karar verdi, haberi alan Disney hayranları Disney Plus Platformu'nun ülkemizde de yayın yapıp yapmayacağını merak ediyor. Türkiye'de de yayın hayatına başlayacak olan Disney Plus ülkemizdeki gösterimin de hangi dizileri belgeselleri yayınlayacak herkes merak edip araştırıyor. Dünyaya açılarak globalleşme adımlarını atan Disney Plus Platformu Türkiye'de tam olarak hangi tarihte yayına başlayacak , online platform severler merak ediyorlar.

17 Aralık 2020 Perşembe 01:00
Disney Plus Türkiye'de ne zaman yayına başlayacak, ne zaman açılacak?
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Son zamanlarda Fox TVve alt yayınlarını da himayesine alarak gücüne güç katan yılların yayıncılık devi Disney’in online Platformu olan Disney Plus, 90 milyonu bulan abone rakamının arkasından hamlelerini daha da hızlı yapmaya hazırlanıyor.

  Dev yayın platformu geçtiğimiz zamanda onlarca Star Wars ve Marvel dizilerini herkese ilan edip adeta şov yaptı. Bu gelişmelerin ardından Disney Plus’ın 2021 yılı içinde globalleşme basamaklarında büyük adımlar atması olasıdır.  Yapımcılık tarihinde devleşmiş olan Disney’den gelen bildirimlere göre Amerika’da Hulu ismiyle tanınan ve yetişkin insanlara  göre yayınlar içeren Hulu iğer ülkeler de yayın hayatına girene kadar “Star” adlı alt bölmede yayına girecek. Disney Plus’ın “Star” bölümünün 23 şubat 2021 yılında Amerika’nın haricindeki diğer ülkelerde gösterime gireceği bildirildi. Disney Plus’ın 23 Şubat tarihinde yayına girmesi planlanan ülkeler hala net olarak açıklanmasa da Güney Kore, Doğu Avrupa, Singapur gibi  birden fazla ülkenin olduğu açıklandı.  Daha tam olarak net bir duyum olmasa da Türkiye ‘nin de  Doğu Avrupa ülkelerinin içinde olduğu konuşuluyor. Disney Plus’ta yayınlanacak olan yayınlar arasında yılların fenomen dizisi Star Wars, The Mandalorian ve iddialı bir yapım olan yeni Marvel dizisi,WandaWision, onlarca çeşitte Disney klasikleri,Pixar ve National Geographic belgesellerinin de Şubat ayında Türkiye’de yayın hayatına merhaba demesi sabırsızlıkla bekleniyor.



Son Güncelleme: 17.12.2020 01:04
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