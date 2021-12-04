Dış Ticaret Ofis Hizmetleri Elemanı maaşı ne kadar? Dış Ticaret Ofis Hizmetleri Elemanının görevleri nelerdir?

Dış ticaret ofis hizmetleri elemanı, ithalat ve ihracat yapılan ürünlerin giriş, çıkış ve aktarmasına kadar olan tüm süreci takip eden, raporlayan ve kişiler arasındaki iletişimi sağlayan kişidir.

Dış ticaret ofis hizmetleri elemanının görevleri nelerdir?

Çalışma planı ve iş organizasyonu yapmak,

Siparişlerle ilgili gerekli formları doldurmak,

Planlama ve operasyon birimi ile koordinasyon sağlamak,

İhracat ve ithalat dökümlerini hazırlamak,

Nakliye firmasıyla gümrük müşaviri arasındaki bağlantıyı sağlamak,

İthalat ve ihracat işlemleri sonrası ilgili birimler ve müşteri ile iletişime geçmek,

Müşteri cari hesaplarının ve sevkiyatların kontrolünü yapmak ve rapor oluşturmak.

Dış ticaret ofis hizmetleri elemanı olabilmek için en az ortaöğretim yani lise ve dengi okullardan mezun olmak gerekmektedir.

Dış ticaret ofis hizmetleri elemanı, meslek grubu olarak ‘büro hizmetlerinde çalışan elemanlar’, birim olarak ise ‘ulaştırma ile ilgili büro elemanları’ grubuna dahildir.

Dış ticaret ofis hizmetleri elemanı maaşı ne kadar?

dış ticaret ofis hizmetleri elemanı aylık maaşı ortalama 3 bin 360 liradır. En düşük dış ticaret ofis hizmetleri elemanı maaşı 2 bin 826 lira olurken, en yüksek maaş ise 4 bin 900 liradır. Sizlerde bu işi yapmak için İŞKUR üzerinden yayınlanan ilanları takip edebilirsiniz.