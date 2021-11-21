Dış Lastik Tamircisi ne iş yapar? Dış Lastik Tamircisi maaşları ne kadardır?

Dış lastik tamircisi, aşınmış dış lastik kılıflarını yeniden sırt geçirmek ve tamir etmek için kullanılmakta olan makineleri çalıştırmakla görevli olan personeldir.

Dış lastik tamircisi maaşları ne kadardır?

Dış lastik tamircileri aylık ortalama olarak 3270 TL maaş almaktadır. Bu kişilerin aylık minimum kazançları 2816 TL iken maksimum kazançları 5380 TL oluyor.

Dış lastik tamircisi olmak isteyen kişilerin en az ilkokul mezunu olması gerekiyor.

Dış lastik tamircisi ne iş yapıyor?

Dış lastik tamircilerinin yaptıkları işler şunlardır;

- Dış lastiği sırt geçirme ile tamir işlemlerine hazırlamak için perdahlama çarkına tutup perdahlamak,

- Fırça ya da püskürtme tabancası yardımı ile lastik hamurunu perdahlanmış olan lastik kılıfının üstüne sürmek,

- Sırtı döndürüp kılıfa iyi bir şekilde yerleşmesini sağlamak,

- Sırdı dış lastiğe vulkanize eden kalıp makinesini çalıştırarak vulkanizasyon işlemini yapmak,

- Perdahlama, sırt geçirme ya da kalıplama işlemlerinden bir tanesini yaparak buna göre ayırt etmek.

Meslek ana grubu

Tesis ile makine operatörleri ve montajcılardır.

Meslek alt ana grubu

Sabit tesis ile makine operatörleridir.

Meslek grubu

Kauçuk, plastik ve kağıt ürünleri makine operatörleridir.

Meslek birim grubu

Motorlu taşıt bakım ve onarım işlerinde çalışan kişiler.

Dış lastik tamircisi meslek kodu ne?

Türk Meslekler Sözlüğü'ne göre bu mesleğin kodu 7231.34'tür.