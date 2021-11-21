İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Ehliyet sınav sistemi değişiyor! Soruları animasyonlu olarak sorulacak..
Son Dakika
Ehliyet sınav sistemi değişiyor! Soruları...
Akaryakıt fiyatlarındaki artışların bir kısmı ÖTV’den karşılanacak
Son Dakika
Akaryakıt fiyatlarındaki artışların bir kısmı...
Asgari ücreti gündemine alan Cumhurbaşkanı Erdoğan, MYK'yı topluyor!
Son Dakika
Asgari ücreti gündemine alan Cumhurbaşkanı...
Belarus ve Polonya sınırındaki göçmen krizi sınır geçişlerini kilitledi!
Son Dakika
Belarus ve Polonya sınırındaki göçmen...

Dış Lastik Tamircisi ne iş yapar? Dış Lastik Tamircisi maaşları ne kadardır?

Dış lastik tamircisi, aşınmış dış lastik kılıflarını yeniden sırt geçirmek ve tamir etmek için kullanılmakta olan makineleri çalıştırmakla görevli olan personeldir. Peki, dış lastik tamircisi maaşları ne kadardır? İşte detaylar...

21 Kasım 2021 Pazar 19:25
Dış Lastik Tamircisi ne iş yapar? Dış Lastik Tamircisi maaşları ne kadardır?
Takip Et:

Dış lastik tamircisi, aşınmış dış lastik kılıflarını yeniden sırt geçirmek ve tamir etmek için kullanılmakta olan makineleri çalıştırmakla görevli olan personeldir. 

Dış lastik tamircisi maaşları ne kadardır?

Dış lastik tamircileri aylık ortalama olarak 3270 TL maaş almaktadır. Bu kişilerin aylık minimum kazançları 2816 TL iken maksimum kazançları 5380 TL oluyor. 

Dış lastik tamircisi olmak isteyen kişilerin en az ilkokul mezunu olması gerekiyor.

Dış lastik tamircisi ne iş yapıyor?

Dış lastik tamircilerinin yaptıkları işler şunlardır;

- Dış lastiği sırt geçirme ile tamir işlemlerine hazırlamak için perdahlama çarkına tutup perdahlamak,

- Fırça ya da püskürtme tabancası yardımı ile lastik hamurunu perdahlanmış olan lastik kılıfının üstüne sürmek,

- Sırtı döndürüp kılıfa iyi bir şekilde yerleşmesini sağlamak,

- Sırdı dış lastiğe vulkanize eden kalıp makinesini çalıştırarak vulkanizasyon işlemini yapmak,

- Perdahlama, sırt geçirme ya da kalıplama işlemlerinden bir tanesini yaparak buna göre ayırt etmek.

Meslek ana grubu

Tesis ile makine operatörleri ve montajcılardır.

Meslek alt ana grubu

Sabit tesis ile makine operatörleridir.

Meslek grubu

Kauçuk, plastik ve kağıt ürünleri makine operatörleridir.

Meslek birim grubu

Motorlu taşıt bakım ve onarım işlerinde çalışan kişiler.

Dış lastik tamircisi meslek kodu ne?

Türk Meslekler Sözlüğü'ne göre bu mesleğin kodu 7231.34'tür.


Son Güncelleme: 21.11.2021 19:25
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
Dış Lastik Tamircisinin Işi NedirDış Lastik Tamircisi Maaşları
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Pres Operatörü ne iş yapar? Pres operatörü maaşları ne kadar?
Pres Operatörü ne iş yapar? Pres operatörü maaşları ne kadar?
Bilgisayar bakım ve onarımcısı 2021 maaşları ne kadar? Bilgisayar bakım ve onarımcısı iş ilanları ve maaşları
Bilgisayar bakım ve onarımcısı 2021 maaşları ne kadar? Bilgisayar bakım ve onarımcısı iş ilanları ve maaşları
Rüyada armut görmek ne anlama gelir? Rüyada armut yemek ve toplamak ne demek?
Rüyada armut görmek ne anlama gelir? Rüyada armut yemek ve toplamak ne demek?
Rüyada polis görmek ne demek? Rüyada polis tarafından uyarılmak ne anlama gelir?
Rüyada polis görmek ne demek? Rüyada polis tarafından uyarılmak ne anlama gelir?
Rüyada kurban kesmek ne anlama geliyor? Rüyada kurban eti dağıtmanın anlamı nedir?
Rüyada kurban kesmek ne anlama geliyor? Rüyada kurban eti dağıtmanın anlamı nedir?
Rüyada inek görmek ne anlama gelir? Rüyada inek sağmak ve kovalamak ne demek?
Rüyada inek görmek ne anlama gelir? Rüyada inek sağmak ve kovalamak ne demek?

Popüler Haberler

Dış Lastik Tamircisi ne iş yapar? Dış Lastik Tamircisi maaşları ne kadardır?
Pres Operatörü ne iş yapar? Pres operatörü maaşları ne kadar?
Isıtma Tesisat Bakım Onarım ve Servis Elemanı ne iş yapar? Ne kadar maaş alır? 2021 maaşları ve iş ilanları
Balık Temizleme İşçisi maaşları ne kadar?
Bilgisayar bakım ve onarımcısı 2021 maaşları ne kadar? Bilgisayar bakım ve onarımcısı iş ilanları ve maaşları
Çelik Kapı Montaj İşçisi ne iş yapar? Çelik Kapı Montaj İşçisi maaşları ne kadar?
22 Kasım 2021 Pazartesi TJK at yarışı bülteni belli oldu mu? TJK 22 Kasım Pazartesi at yarışı programı
Kauçuk Mamuller Montaj İşçisi ne iş yapar? Kauçuk Mamuller Montaj İşçisi maaşları ne kadardır?
TJK 21 Kasım 2021 Pazar at yarışı sonuçları
Elektrik Tesisatı Ve Pano Montörü Teknisyeni ne iş yapar? Maaşı ne kadar? 2021 yılı maaşları ve iş ilanları
TRT 1 canlı yayın akışı 1 Temmuz 2021 Perşembe TRT 1'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar
Bartın'da MHP'lileri taşıyan araç devrildi! Biri başkan 2 ölü, 17 yaralı
Rüyada inek görmek ne anlama gelir? Rüyada inek sağmak ve kovalamak ne demek?
Tıbbi dokümantasyon ve sekreterlik sağlık teknikeri ne kadar maaş almaktadır? İş İlanlarına nereden ulaşılır?
2022 yılı içerisinde zaman aşımına uğrayacak yatırım hesapları
Rüyada böcek görmek ne demek? Rüyada böcek sürüsü görmek neye işarettir?
Rüyada tırnak kesmek ne anlama gelmektedir?
Tuvalet görmek rüya tabiri!
Nöbetçi noterler çalışıyor mu, açık mı? 21 Kasım 2021 Pazar noterler hafta sonu çalışıyor mu?
Rüyada Üzüm görmek ne anlama geliyor? Rüyada üzüm yemenin anlamı nedir?
Rüyada ağlamak ne emek? Rüyada hıçkırarak ağladığını görmek ne anlama gelir?

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.