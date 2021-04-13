Diş fırçalamak, aşı olmak, kusmak ve kan vermek orucu bozar mı? Oruç hangi hallerde bozulur?

Koronavirüsten dolayı aşı çalışmaları ülkemizde başlamıştı. Ramazan ayı içerisinde de aşılama süreci devam edecek.İnsanlar aşı olmanın orucu bozup bozmayacağını merak etmektedir. Diyanet İşleri Başkanı bu konuyla ilgili açıklama yaptı. Yapılan açıklamada aşı olmanın orucu bozmayacağı açıklandı.
Kasti olmayacak şekilde yemek yemek ya da bir şey içmek orucu bozar ve kaza edilmesi gerekmektedir. Ancak kasti olarak bir şey yenilirse oruç bozulmaktadır. Mazeretsiz olarak tutulmayan oruçlar büyük günah sayılmaktadır. Mazeretsiz oruç tutanların tövbe etmesi gerekmektedir. Ramazan ayı günahların affı için büyük bir fırsattır. Ramazan gününde tutulan bir orucun yeri başkadır.
Orucu bozan ve bozmayan durumlar şu şekildedir;
Orucu bozan şeyler
Diş tedavisi esnasında kullanılan maddeyi ya da tedavi anında kanı yutmak
Diyaliz sırasında hastaya bir sıvı verilirse
Gıda amaçlı verilen enjeksiyonlar
Kulak yıkatılırken ,sıvı mideye ulaşırsa
Bölgesel ve genel anestezide verilen serumlar
Hap yutmak
Kasti olarak yiyip içmek
Cinsel ilişkiye girmek
Oruç halindeyken adet görmek
Orucu bozmayan şeyler
Kusmak
Unutarak yiyip içmek
Abdest alırken yanlışlıkla boğazına su kaçması
Burun damlası kullanmak
Kalp hastalarının kullandığı dilaltı hapları
Endoskopi,kolonoskopi ve makat ile ferçten ultrason çektirmek
İdrar kanallarının görüntülenmesi
Nefes ve iğne yoluyla yapılan anestezi
Kulak damlası
İğne yaptırmak ( ağrı dindirme , tedavi )
Hemodiyaliz
Anjiyo
Biyopsi
Kan aldırmak
Akupunktur yaptırmak
Diş çektirmek ya diş tedavisi ( bir şey yutulmaması lazım )
Merhemler ve ilaçlı bantlar
İnsülin iğnesi
Ramazan ayında hangi durumlarda oruç tutulmayabilir?
Yolculuk
Hastalık
Hamilelik ve çocuk emzirme
Zor ve çetin işlerde çalışmak
Yaşlılık
Oruç tutamayan ve kaza etmesi mümkün olmayan kişiler ,oruç tutamadığı her gün için fidye vermekle yükümlüdür. Fidye verecek durumu olmayanlar da Allah’tan af dilemelidir.