Diş fırçalamak, aşı olmak, kusmak ve kan vermek orucu bozar mı? Oruç hangi hallerde bozulur?

Koronavirüsten dolayı aşı çalışmaları ülkemizde başlamıştı. Ramazan ayı içerisinde de aşılama süreci devam edecek.İnsanlar aşı olmanın orucu bozup bozmayacağını merak etmektedir. Diyanet İşleri Başkanı bu konuyla ilgili açıklama yaptı. Yapılan açıklamada aşı olmanın orucu bozmayacağı açıklandı.

Kasti olmayacak şekilde yemek yemek ya da bir şey içmek orucu bozar ve kaza edilmesi gerekmektedir. Ancak kasti olarak bir şey yenilirse oruç bozulmaktadır. Mazeretsiz olarak tutulmayan oruçlar büyük günah sayılmaktadır. Mazeretsiz oruç tutanların tövbe etmesi gerekmektedir. Ramazan ayı günahların affı için büyük bir fırsattır. Ramazan gününde tutulan bir orucun yeri başkadır.

Orucu bozan ve bozmayan durumlar şu şekildedir;

Orucu bozan şeyler

Diş tedavisi esnasında kullanılan maddeyi ya da tedavi anında kanı yutmak

Diyaliz sırasında hastaya bir sıvı verilirse

Gıda amaçlı verilen enjeksiyonlar

Kulak yıkatılırken ,sıvı mideye ulaşırsa

Bölgesel ve genel anestezide verilen serumlar

Hap yutmak

Kasti olarak yiyip içmek

Cinsel ilişkiye girmek

Oruç halindeyken adet görmek

Orucu bozmayan şeyler

Kusmak

Unutarak yiyip içmek

Abdest alırken yanlışlıkla boğazına su kaçması

Burun damlası kullanmak

Kalp hastalarının kullandığı dilaltı hapları

Göz damlası

Endoskopi,kolonoskopi ve makat ile ferçten ultrason çektirmek

İdrar kanallarının görüntülenmesi

Nefes ve iğne yoluyla yapılan anestezi

Kulak damlası

İğne yaptırmak ( ağrı dindirme , tedavi )

Hemodiyaliz

Anjiyo

Biyopsi

Kan aldırmak

Akupunktur yaptırmak

Diş çektirmek ya diş tedavisi ( bir şey yutulmaması lazım )

Merhemler ve ilaçlı bantlar

İnsülin iğnesi

Ramazan ayında hangi durumlarda oruç tutulmayabilir?

Yolculuk

Hastalık

Hamilelik ve çocuk emzirme

Zor ve çetin işlerde çalışmak

Yaşlılık

Oruç tutamayan ve kaza etmesi mümkün olmayan kişiler ,oruç tutamadığı her gün için fidye vermekle yükümlüdür. Fidye verecek durumu olmayanlar da Allah’tan af dilemelidir.