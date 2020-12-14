Diş estetiği fiyatları ne kadardır? Diş estetiği işlemleri kaça ayrılmaktadır?

Son yıllarda diş tedavisinde büyük gelişmeler yaşandı. Özellikle küçük yaşlarda kırılan, çarpık gelişen ve çene geriliği yaşayan binlerce kişi diş tedavisi yöntemlerinin gelişmesiyle güzel bir diş yapısı ve çene yapısına sahip olabiliyor. Diş tedavisi yöntemleri gelişen teknoloji ve yöntemler sonucu farklı tedaviler ortaya çıktı.

Diş tedavileri nelerdir?

Estetik diş tedavisi

İmplant tedavisi

tedavisi Protez diş tedavisi,

Zirkonyum diş tedavisi,

Gülüş tasarımı,

Porselen lamine,

Kompozit lamine,

İnley onley bolgu,

Diş beyazlatma tedavisi,

Dolgu tedavisi,

Kanal tedavisi,

Ortodonti diş teli,

Diş eti hastalıkları,

Diş eti uygulamaları

Ağız ve dudak yapısıyla ilgili işlemler,

Diş seviyeleme,

Diş eti seviyeleme,

Diş çekimi,

Tek seans diş hekimliği gibi tedavilerdir.

Diş estetiği nedir?

Diş estetiği ilk olarak diş teli ortodontik tedavi olarak bilinir ancak son yıllarda bu tedavinin içerisine gülüş tasarımı ve pembe estetik yöntemleri de dahil edildi. Gülüş tasarımı uygulaması içerisinde şu işlemleri bulundurmaktadır;

Laminate veneer,

Kron (kaplama),

Şeffaf diş telleri ve şeffaf plak tedavisi,

Ortodonti tedavileri,

Diş beyazlatma,

Kompozit lamina (Bonding),

İmplant,

Pembe estetik gibi uygulamalardır.

Gülüş estetiği nedir?

Gülüş estetiği yani pembe estetik olarak bilinen tedavi yöntemi yaprak porselen kaplama, diş beyazlatma gibi birçok tedaviyi içinde barındırır. Bu tedavinin amacı hastanın güzel bir gülüşe sahip olmasını sağlamaktadır. Bunun içinde tedavinin uygulanacağı hastanın sorunlar saptanır ve her hastaya göre tedavi yöntemi belirlenir. Dişleri çarpık olan kişilere gene olarak tel tedavisi önerilirken, gülerken damakları görünen kişiler pembe estetik tedavisi önerilir.

Gülüş tedavisinde dişlerin şekli, boyutu, eti, rengi, dudağın boyutu, dizilimi, diş eti ve uyumu çok önemlidir. Bu bölgeler tedavide en dikkat edilen bölgeler olup bölgelerin durumuna göre tedavi uygulanır.

Bu tedavi yönteminde herhangi bir diş tedavisinde ne kadar risk varsa o kadar risk barındırır. Bu tedavi yöntemi tüm dünyada uygulanan ve ülkemizde de sıkça kullanılan bir yöntemdir.

Gülüş estetiği kalıcılığı süresi ne kadardır?

Gülüş estetiği tedavisinde kuron ve köprü uygulamaları en az 10 yıl kalıcıdır. Diğer uygulamalarda ise herhangi bir süre bulunmaz. Bu konuda tedaviyi yapacak doktordan uygulamalar hakkında tam bir bilgi alınmalıdır.

Diş estetiği uygulamaları ne kadar sürer?

Diş estetiği tedavisi kişilere göre yöntemlerle yapıldığı gibi yine tedavinin süresi kişiden kişiye farklılık göstermektedir. Tedaviler genel olarak 1 ay sürebildiği gibi daha çok uygulama gören kişilerin tedavileri uzayabilir.

Gülüş tasarımı fiyatları 2020

Diş tedavi ve endodonti fiyatları 2020

Kanal Tedavisi-Tek Kanal (Dolgu Hariç) 305 TL.

Kanal Tedavisi-İki Kanal 535 TL.

Kanal Tedavisi-Üç Kanal 710 TL.

Amalgam Dolgu (Bir Yüzlü) 185 TL.

Amalgam Dolgu (İki Yüzlü) 245 TL.

Amalgam Dolgu (Üç Yüzlü) 320 TL.

İnley Dolgu (Bir Yüzlü) 420 TL.

İnley Dolgu (İki Yüzlü) 430 TL.

İnley Dolgu (Üç Yüzlü) 445 TL.

Komposit Dolgu (Bir Yüzlü) (Kimyasal-Işıklı) 2.235 TL.

Komposit Dolgu (İki Yüzlü) 305 TL.

Komposit Dolgu (Üç Yüzlü) 360 TL.

Kuafaj (Dolgu Hariç) 50 TL.

Ekstirpasyon (Her Kanal İçin) 135 TL.

Kanal Tedavisi -İlave Her Kanal İçin 245 TL.

Periapikal Lezyonlu Dişte Kanal Tedavisi-Tek Kanal (Dolgu Hariç) 360 TL.

Periapikal Lezyonlu Dişte Kanal Tedavisi-İki Kanal 570 TL.

Diş Ağartma (Beyazlatma-Tek Diş) 155 TL.

Diş Ağartma (Beyazlatma-Alt-Üst Çene) 1.100 TL.

Periapikal Lezyonlu Dişte Kanal Tedavisi-Üç Kanal 745 TL.

Aşırı Kole Hassasiyeti Tedavisi (Tam Çene) 270 TL.

Aşırı Kole Hassasiyeti Tedavisi (Tek Diş) 90 TL.

Seramik İnley Dolgu (Bir Yüzlü) 1.600 TL

Seramik İnley Dolgu (İki Yüzlü) 1.805 TL.

Seramik İnley Dolgu (Üç Yüzlü) 1.975 TL.

Black V Kole Dolgusu (Amalgam) 180 TL.

Black V Kole Dolgusu (Cam İonomer) 140 TL.

Black V Kole Dolgusu (Komposit) 220 TL.

Kompozit İnley Dolgu (Bir Yüzlü) 365 TL.

Kompozit İnley Dolgu (İki Yüzlü) 410 TL.

Kompozit İnley Dolgu (Üç Yüzlü) 445 TL.

Onley 445 TL.

Onley (Seramik) 1.600 TL.

Pinley 455 TL.

Cam İonomer Dolgu 175 TL.

Dentin Pini Uygulaması (Dolgu Hariç, Pin Başına) 60 TL.

Kompozit Veneer 270 TL.

Dolgu (Restarosyon) Tamiri 170 TL.

Kanal Dolgusu Sökümü (Her Kanal İçin) 410 TL.

Kanal Dolgusu Tekrarı (Retreatment – Her Kanal İçin Dolgu Hariç 220 TL.

Kanal İçi Post Uygulaması 420 TL.

Dolgu Sökümü (Tek Diş) 95 TL.

Laminate Veneer fiyatları

Gülüş tasarımı fiyatları diğer tedavilerde olduğu gibi Türk Tabipler Birliği tarafından belirlenir. Tedavilerin fiyatlarında birliğin dikkate aldığı kriter ise şehirlerdir. Şehirlere göre fiyatlarda değişiklik olabiliyor. Bunun dışında diş hekimi muayenesi ücreti 110 TL, uzman diş hekimi muayenesi 135 TL’dir.

Yaprak porselen olarak bilinen bu tedavide dişe takma tınak kalınlığında plakalar takılmaktadır. Bu tedavi sayesinde dişler olduğundan daha beyaz görünür. Uygulamada kullanılan yaprak başına ortalama 250 euro ücret alınır.

Yüksek maliyetli bir uygulama olsa da tedavi sonrası takılan plakanın kırılma, renginin değişmesi gibi sorunlar yaşanmaz.

Kompozit Laminate Veneer

Laminate Veneer uygulamasının yüksek maliyeti nedeniyle daha ucuz bir yöntem olan kompozit laminate yönteminde aynı işlemler yapılır ancak kullanılan malzemenin kalitesi düşer. Buda kullanım ömrünü etkiler.

Kron fiyatları

Kron yani kaplama uygulaması dişi eksik ve yerini doldurmak isteyen kişilerin başvurduğu yöntemdir. Bu uygulamanın fiyatları hakkında net bir bilgi bulunmaz.

Diş Beyazlatma fiyatları

Diş beyazlatma işlemi oldukça kısa ve basit bir uygulamadır. Bu tedavi için istenen fiyatlar alt üst çene için ayrı tutulur. Tek diş beyazlatma işlemi 155 TL’ye yapılırken, alt-üst çene beyazlatma işlemi 1.100 TL’ye yapılabilir.

Kompozit Lamina fiyatları

Bonding yöntemi olarak da bilinen bu uygulama tüm yaş gruplarına uygulanmaktadır. Yöntem sayesinde dişlerin sarı rengi ile diş şekli değiştirilebiliyor. Bu yöntem içinde kullanılan doğal ürünler ve doğal dişe müdahale etmeden yapıldığı için doktorların en çok önerdiği yöntemdir. Yöntemin fiyatları ise ortalama 350 TL ile 800 TL arasında değişmektedir.

İmplant fiyatları

En çok şikayet edilen konulardan biri diş kaybıdır. Bu uygulama ile diş eksiklikleri giderilmektedir. Olmayan dişin yerine vida yöntemi le kalıcı olarak diş yerleştirilir. Yerleştirilen diş implant olarak bilinir ve implantın yapısına göre fiyat değişmektedir. Ortalama fiyatları ise şu şekildedir;