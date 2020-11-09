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Diş ağrısını hafifletmek için okunacak dualar! Diş ağrısına şifa olan ve iyi gelen dualar

Diş ağrılarını gidermek için gerekli uygulamaları yaptıktan sonra dua okuyabilirsiniz. Diş ağrısına şifa olan ve iyi gelen duaları içeriğimizde derledik.

09 Kasım 2020 Pazartesi 18:12
Diş ağrısını hafifletmek için okunacak dualar! Diş ağrısına şifa olan ve iyi gelen dualar
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Şiddetli diş ağrıları çekiyor ve ilaç içmenize rağmen ağrılarınız geçmiyorsa bazı şifa dualarınını okuyabilirsiniz. Diş ağrısı için Hz. Muhammed s.a.s.’ın Şifa duaları bulunmaktadır. Diş ağrıları için; Ebu Beşir’in diş ağrısı duası ile Nihat Hatipoğlu’nun duaları yer alıyor.

Diş ağrıları hayat kalitesini olumsuz etkiler. Özellikle de diş hassasiyeti bulunan kişiler bu ağrıları en az 2 kat daha fazla yaşarlar. Bu süreçte ilk olarak diş ağrılarını tetikleyerek unsurları ortadan kaldırmanız gerekiyor. Doktor kontrolü sonrasında ilaç kullanmadan uygulayabileceğiniz doğal reçetelerle de ağrılarınız için dua edebilirsiniz.

Diş ağrısı duaları nelerdir?

Duanın Türkçesi: Ezhibil-be’se rabben’nasi eşfi ve enteş’şafi la şifae illa şifauke şifaen la yugadiru sekame.


Duanın Anlamı: Bu hastalığı gider ey insanların Rabbi! Şifâ ver, çünkü şifâ verici sensin. Senin vereceğin şifâdan başka şifâ yoktur. Öyle şifâ ver ki hiç bir hastalık bırakmasın.»” (Buhârî, Merdâ, 20; Müslim, Selâm, 46; Ebû Dâvud, Tıbb, 18, 19)

Duanın Türkçesi: Euzu bi izettillahi ve kudretihi min şerri ma ecidu.

Duanın Anlamı: Sağ elini vücudunda rahatsız olduğun mahalle koyup yedi defa mesh eyle ve her meshte: «Hissettiğim bu hastalığın şerrinden Allah’ın izzetine ve kudretine sığınırım!» de. Biiznillahi Teâlâ şifâ bulursun.” (İbn Hanbel, IV, 217)”



Son Güncelleme: 09.11.2020 18:12
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Anahtar Kelimeler:
Diş AğrısıAğrı Hafifleten Dualar
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