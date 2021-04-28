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Direksiyon sınavları devam ediyor mu, olacak mı? Direksiyon sınavı iptal mi?

Kabine toplantısı sonrasında tüm yurtta uygulanacak olan tam kapanma süresine çok az bir süre kaldı. Bu süreçte birçok iş yerleri kapalı olurken vatandaşlar direksiyon sınavlarının ne olacağını merak ediyor. Tam kapanma sürecinde direksiyon sınavları devam ediyor mu sorusu gündemde yer alırken sizler için direksiyon sınavlarının durumunu araştırdık. İşte direksiyon sınavları hakkında merak edilenler

28 Nisan 2021 Çarşamba 20:49
Direksiyon sınavları devam ediyor mu, olacak mı? Direksiyon sınavı iptal mi?
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27 Nisan saat 19.00’dan itibaren tam kapanma dönemi başlarken vatandaşlar 17 Mayısıs’a kadar sokağa çıkma kısıtlamasına tabi tutulacak. Birçok iş yeri kapanırken vatandaşlar direksiyon sınavlarının durumunu merak ediyor. Tam kapanma süreci ile direksiyon sınavlarının iptal olup olmadığı araştırılıyor.

Direksiyon sınavları yapılacak mı?

Direksiyon sınavları tam kapanma sürecinde İçişleri Bakanlığı genelgesine göre iş yerleri, faaliyetlerine ara verileceğini açıkladı. Direksiyon sınavları için herhangi bir ayrıntı açıklama yapılmadı.

29 Nisan Perşembe akşamı saat 19.00’dan itibaren tam kapanma dönemine girilecek. 17 Mayısıs 2021 Pazartesi saat 05.00’te yasak kalkmış olacak.

İşte yasaklı günlerin listesi

29 Nisan Perşembe (akşam saat 19:00'da başlıyor)

30 Nisan

1 Mayısıs

2 Mayısıs

3 Mayısıs

4 Mayısıs

5 Mayısıs

6 Mayısıs

7 Mayısıs

8 Mayısıs

9 Mayısıs

10 Mayısıs

11 Mayısıs

12 Mayısıs

13 Mayısıs

14 Mayısıs

15 Mayısıs

16 Mayısıs

17 Mayısıs (saat 05:00 'a kadar.)




Son Güncelleme: 28.04.2021 20:49
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Anahtar Kelimeler:
DireksiyonSınavTam Kapanma
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