Direksiyon sınavları devam ediyor mu, olacak mı? Direksiyon sınavı iptal mi?

27 Nisan saat 19.00’dan itibaren tam kapanma dönemi başlarken vatandaşlar 17 Mayısıs’a kadar sokağa çıkma kısıtlamasına tabi tutulacak. Birçok iş yeri kapanırken vatandaşlar direksiyon sınavlarının durumunu merak ediyor. Tam kapanma süreci ile direksiyon sınavlarının iptal olup olmadığı araştırılıyor.

Direksiyon sınavları yapılacak mı?

Direksiyon sınavları tam kapanma sürecinde İçişleri Bakanlığı genelgesine göre iş yerleri, faaliyetlerine ara verileceğini açıkladı. Direksiyon sınavları için herhangi bir ayrıntı açıklama yapılmadı.

29 Nisan Perşembe akşamı saat 19.00’dan itibaren tam kapanma dönemine girilecek. 17 Mayısıs 2021 Pazartesi saat 05.00’te yasak kalkmış olacak.

İşte yasaklı günlerin listesi

29 Nisan Perşembe (akşam saat 19:00'da başlıyor)

30 Nisan

1 Mayısıs

2 Mayısıs

3 Mayısıs

4 Mayısıs

5 Mayısıs

6 Mayısıs

7 Mayısıs

8 Mayısıs

9 Mayısıs

10 Mayısıs

11 Mayısıs

12 Mayısıs

13 Mayısıs

14 Mayısıs

15 Mayısıs

16 Mayısıs

17 Mayısıs (saat 05:00 'a kadar.)