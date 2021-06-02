Direksiyon başında kalp krizi geçiren sürücü dükkana girdi

Korkunç olayda’ta akşam saatlerinde gerçekleşen olayda edinilen bilgilere göre Meşrutiyet Mahallesi yolu üzerinde seyir halinde olan bir araç sürücüsü direksiyon maşında kalp krizi geçirdi. Geçirdiği kalp krizi sonrasında aracı kontrolden çıkan sürücü aracıyla birlikte yol kenarındaki bir dükkâna girdi. Aracın dükkânına girdiğini son anda fark eden dükkân sahibi son anda canını kurtardı. Şokun etkisinden kurtulan dükkân sahibi polis ve sağlık ekiplerine ihbarda bulundu. Yapılan ihbar sonrasında olay yerine gelen ekipler kalp krizi geçiren sürücü ve yanında bulunan yaralı eşini hastaneye kaldırdı.ya karışan araç çekici yardımıyla dükkân içerisinden çıkartıldı.