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Direksiyon başında kalp krizi geçiren sürücü dükkana girdi

Zonguldak'ta yürekleri ağza getiren kazada sürücünün direksiyon başında kalp krizi geçirmesiyle dükkana daldı.

02 Haziran 2021 Çarşamba 23:35
Direksiyon başında kalp krizi geçiren sürücü dükkana girdi
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Korkunç olayda Zonguldak’ta akşam saatlerinde gerçekleşen olayda edinilen bilgilere göre Meşrutiyet Mahallesi yolu üzerinde seyir halinde olan bir araç sürücüsü direksiyon maşında kalp krizi geçirdi. Geçirdiği kalp krizi sonrasında aracı kontrolden çıkan sürücü aracıyla birlikte yol kenarındaki bir dükkâna girdi. Aracın dükkânına girdiğini son anda fark eden dükkân sahibi son anda canını kurtardı. Şokun etkisinden kurtulan dükkân sahibi polis ve sağlık ekiplerine ihbarda bulundu. Yapılan ihbar sonrasında olay yerine gelen ekipler kalp krizi geçiren sürücü ve yanında bulunan yaralı eşini hastaneye kaldırdı. Kazaya karışan araç çekici yardımıyla dükkân içerisinden çıkartıldı.


Son Güncelleme: 02.06.2021 23:35
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Anahtar Kelimeler:
ZonguldakKaza
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