Direksiyon başında kalp krizi geçiren öğretmen kaza yaparak hayatını kaybetti

Bir öğretmenin hayatını kaybettiği üzücü kaza Bursa Mustafakemalpaşa ilçesinde meydana geldi.

47 yaşındaki Abuzer Bakırcı kendi aracıyla yolda seyir halindeyken kalp krizi geçirdi. Kalp krizi geçirdiğininde direksiyon başında olan Abuzer Bakırcı aracının kontrolünü kaybetti ve orta refüje çarparak durabildi.

TÜM ÇABALARA RAĞMEN KURTARILAMADI

Öğretmen Bakırcı'ya ilk müdahale kaza geçirdiği yerde yapıldı ve durum hemen 112 sağlık personeline ihbar edildi.

Kısa süre içinde olay yerine gelen ekipler Abuzer Bakırcı'yı araçtan çıkararak kalp masajı yaptı. Ambulans ile devlet hastanesine kaldırılan 47 yaşındaki Bakırcı, hastanede doktorların tüm çabalarına rağmen hayatını kaybetti.