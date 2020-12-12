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Direksiyon başında kalp krizi geçiren öğretmen kaza yaparak hayatını kaybetti

Bursa'da öğretmen olarak görev yapan 47 yaşındaki Abuzer Bakırcı yolda seyir halindeyken geçirdiği kalp krizi sonrasında aracıyla kaza yaparak hayatını kaybetti.

12 Aralık 2020 Cumartesi 18:20
Direksiyon başında kalp krizi geçiren öğretmen kaza yaparak hayatını kaybetti
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Bir öğretmenin hayatını kaybettiği üzücü kaza Bursa Mustafakemalpaşa ilçesinde meydana geldi.

47 yaşındaki Abuzer Bakırcı kendi aracıyla yolda seyir halindeyken kalp krizi geçirdi. Kalp krizi geçirdiğininde direksiyon başında olan Abuzer Bakırcı aracının kontrolünü kaybetti ve orta refüje çarparak durabildi. 

Öğretmen Bakırcı'ya ilk müdahale kaza geçirdiği yerde yapıldı ve durum hemen 112 sağlık personeline ihbar edildi.

TÜM ÇABALARA RAĞMEN KURTARILAMADI

Kısa süre içinde olay yerine gelen ekipler Abuzer Bakırcı'yı araçtan çıkararak kalp masajı yaptı. Ambulans ile devlet hastanesine kaldırılan 47 yaşındaki Bakırcı, hastanede doktorların tüm çabalarına rağmen hayatını kaybetti.

 



Son Güncelleme: 12.12.2020 18:20
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Anahtar Kelimeler:
BursaKalp KriziAbuzer Bakırcı
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