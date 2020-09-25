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Direğe çarpan araç hurdaya döndü! Sürücüsü can verdi!

İstanbul'da meydana gelen feci trafik kazasında kontrolden çıkan araç yol kenarındaki direğe çarptı. Hurdaya dönen araçta ki sürücü hayatını kaybetti.

25 Eylül 2020 Cuma 21:33
Direğe çarpan araç hurdaya döndü! Sürücüsü can verdi!
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Bir kişinin feci şekilde can verdiği trafik kazası İstanbul Bakırköy'de meydana geldi.

Bakırköy'de yolda seyir halinde olan Tamer Ünver'in kullandığı otomobil kontrolden çıktı. Bir süre yolda savrulan araç , refüje çıktı ve yol kenarında bulunan direğe çarptı. Kazanın etkisiyle araç kullanılmaz hale gelirken panoyu taşıyan direk yerinden çıktı.

Kazayı gören vatandaşların ihbarlarıyla olay yerine 112 sağlık ekipleri ve itfaiye yönlendirildi. Ekiplerin uzun uğraşları sonucu sürücü Ünver sıkıştığı yerden zorlukla kurtarıldı.Olay yerinde hazır bulunan sağlık ekipleri sürücüye hemen ilk müdahaleyi yaptı ancak Tamer Ünver tüm çabalara rağmen hayatını kaybetti.

Kaza sonrası adeta parçalanan ve hurdaya çıkan otomobil ekipler tarafından çekici yardımıyla direkten ayrıldı. Sürücünün cansız bedeni ise adli tıp kurumuna kaldırıldı.


Polis ekipleri bölgedeki inceleme ve trafiğin normale dönmesi için çalışma başlattı.

 

 



Son Güncelleme: 25.09.2020 21:33
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Anahtar Kelimeler:
IstanbulTrafik Kazası
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