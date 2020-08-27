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Diploma alımı için vekalet nasıl verilir? Diploma Vekaleti işlemleri

Memleketlerinden farklı şehirlerde okuyan öğrencilerin ihtiyaç duyduğu en önemli işlemlerin başında diploma için vekalet verme işlemidir. Birçok öğrenci diploma için nasıl vekalet verileceğini merak etmektedir.

27 Ağustos 2020 Perşembe 18:41
Diploma alımı için vekalet nasıl verilir? Diploma Vekaleti işlemleri
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Ülkemizde 6 milyon üniversite öğrencisi bulunmaktadır. Bu öğrencilerin birçoğu memleketlerinden farklı şehirlerde üniversite okumaktadır. Memleketlerinden farklı şehirlerde okuyan öğrencilerin ihtiyaç duyduğu en önemli işlemlerin başında diploma için vekalet verme işlemidir. Birçok öğrenci diploma için nasıl vekalet verileceğini merak etmektedir.

Haziranda üniversiteler bitti. Bundan dolayı memleketine dönen öğrenciler diploma için okudukları şehre tekrar geri dönmek zorunda kalmaktadır. Üniversiteler de öğrencilerin bu zahmete girmemeleri için diploma vekalet sistemi getirdi. Vekalet sayesinde diplomanızı başka biri sizin adınıza alabilmektedir. Noterden onaylattığınız vekalet ile diplomanızı başka birine aldırabilirsiniz.

Vekalet Nedir?

Vekalet, bir insanın kendi adına başka bir insana herhangi bir işlem yapması için yetkilendirme vermesidir. Vekalet bir evraktır. Başka birisine sizin adınıza herhangi bir işlemi yapma hakkı verirsiniz. Bundan dolayı vekalet verdiğiniz bir arkadaşınız, akrabanız ya da tanıdığınız sizin adınıza okulunuza gidip diplomanızı alabilmektedir. Vekaleti verdiğiniz kişi, okulunuza vekalet belgesiyle gitmek zorundadır. Aksi hale diplomanızı alamaz.

Diploma İçin Vekalet Nasıl Alınır?

Oldukça basit bir işlem olan diploma vekalet alma işleminde, gerekli evrakları toparlayıp notere gitmeniz yeterlidir. Uzun sürmeyen bir işlemdir. Kolaylıkla alırsınız. Aşağıda sizler için belirttiğimiz adımları takip ettiğiniz takdirde diploma için vekalet alabilirsiniz.

Notere Başvurun

Vekalet alabilmeniz için öncelikle gitmeniz gereken yer size en yakın noterdir. Tek başınıza notere giderek vekalet alabilirsiniz. Vekalet vereceğiniz kişi yanınızda olmak zorunda değildir. Sadece vekalet vereceğiniz kişinin bazı kimlik bilgileri istenmektedir.

Noterler belli saat aralıklarında çalışırlar. Sabah saat 9:00 ile akşam saat 17:00’a kadar açık olurlar. Öğlen molasını ise saat 12:00 ile 13:00 arasında vermektedirler. Ayrıca hafta sonlarında ve resmi tatillerde de çalışmamaktadırlar. Yukarıda belirttiğimiz saatler içerisinde notere giderseniz sizin için diploma vekalet alabilirsiniz.

Evrakları Yetkiliye Vermek


Noterler diploma vekaleti için bazı evrakları istemektedir. Bu evraklar;

  • Diploma sahibinin son 6 ay içinde çektirdiği 2 vesikalık fotoğraf,
  • Diploma sahibinin kimliği,
  • Vekalet verilecek kişinin isim, soy isim ve T.C. kimlik numarası.

Vekalet Ücreti

Noterlerden diploma için vekalet almak istiyorsanız belli bir ücreti ödemek zorundasınız. Noterler vekaletnamelerin çeşidine göre vatandaşlarımızdan farklı ücretler almaktadır. Diploma için vekalet almak istiyorsanız 140 ila 170 TL arasında bir ücret ödemek zorundasınız. Noterdeki gerekli birime ücreti yatırdığınız takdirde diploma için vekalet alabilirsiniz.

Noter Huzurunda Sözleşme İmzalamak

  • Son olarak hazırlanan sözleşmeyi noter huzurunda imzalama işlemi kalmaktadır. İşlemler bittiğinde noterdeki yetkili kişi, vekaleti verecek olan kişiye bu işlemin kapsamını sormaktadır. Bu soru üzerine diploma için vekalet alacak kişinin, başka birinin kendi adına diploma alması için yetkilendirdiğini ifade etmesi gerekmektedir.
  • Noter de diploma vekaleti için başvuran öğrencinin taleplerine göre bir sözleşme hazırlar.
  • Sözleşmeyi okuyan öğrenci herhangi bir eksiklik bulmadığı takdirde sözleşmeyi imzalar ve noter bu sözleşmeyi onayladıktan sonra vekaleti almış olur.
  • Sözleşmenin bir adedi öğrencide kalırken biri de noterde kalmaktadır.

Vekaleti Yetkilendirilen Kişiye Vermek

Vekaleti öğrenciden alan kişi, diplomayı alabilmek için elindeki vekaleti ilgili üniversitenin yönetimine sunmak zorundadır. Şimdi, Artvin’de olan öğrencinin Ankara’daki tanıdığına vekaletini nasıl yollayacağını sizler için açıklayacağız. Vekaletin kaybolmaması için kargo ile yollamak daha mantıklı olabiliyor. Sonuçta bu belge şehirler arası bir yolculuğa çıkacak. O yüzden en uygun olarak kargolama yöntemi vardır. Ayrıca posta yolu ile de belgeyi gönderebilirsiniz.

Bunun için bulunduğunuz yerdeki kargo şubesine giderek tanıdığınıza göndermeniz gerekmektedir. Ancak bu noktada kargonun kaç günde göndereceğini de dikkate almanız gerekmektedir. En az 2-3 gün süre sonra bu kargo arkadaşınıza varacaktır. Buna göre uygun bir tarihte evrakı alıp göndermeniz gerekmektedir.

Vekaleti Elden Vermek Zorunda mıyım? Diploma İçin Vekaleti Fax İle Gönderebilir miyim?

Eğer diploma için vekaletinizi noterden aldıysanız en önemli kısım ıslak imzadır. Dolayısıyla orijinal belge önemlidir. Birçok kurum da genellikle orijinal belgeyi istemektedir. Fax yöntemi fotokopi olarak kabul edilebilmektedir. Bundan dolayı riske girmemenizi tavsiye ediyoruz. Belgenin aslını posta yoluyla gönderirseniz işinizi garantiye almış olursunuz.

Hızlı ve özet bir şekilde diploma için vekalet alma işlemini sıralayalım. Kimliğinizle, vekalet vereceğiniz tanıdığınızın kimlik bilgileriyle ve son 6 ay içerisinde çektirdiğiniz 2 adet vesikalık fotoğrafınızla notere gidip başvuru yapacaksınız. Evrak için ortalama 150 TL ücret ödeyeceksiniz. Sonrasında sizin için hazırlanan sözleşmeyi imzalayacaksınız. Noterin de bu belgeyi onaylamasından sonra tanıdığınıza posta yoluyla gönderebilirsiniz. Yine dikkat çekmek gerekirse, belgenin aslı çok önemlidir. Kurumlar genelde belgelerin aslını kabul etmektedir. Siz de işinizi garantiye alabilmek için diploma için aldığınız vekaletin aslını, vekaleti verdiğiniz kişiye posta yoluyla ulaştırmanız iyi olacaktır. Konuyla alakalı kafanızda soru işareti varsa aşağıdaki yorum kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.

 



Son Güncelleme: 27.08.2020 18:41
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