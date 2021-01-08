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Dinlenme tesisinde Cip yayaların arasına daldı! 1 ölü çok sayıda yaralı

Kocaeli'nin ÇayırovaTEM Otoyolu'nda meydana gelen feci trafik kazasında son gelen haberlere göre 1 kişi hayatını kaybederken, 8 kişi yaralandı.

08 Ocak 2021 Cuma 11:18
Dinlenme tesisinde Cip yayaların arasına daldı! 1 ölü çok sayıda yaralı
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1 kişinin can verdiği 8 kişinin ise yaralandığı feci trafik kazası akşam saatlerinde Kocaeli Çayırova mevkiinde TEM otoyolunda bulunan dinlenme tesisinde meydana geldi.

 Gelen bilgilere göre Ankara istikametinde TEM otoyolunda seyir halinde olan Naci A. sürücüsü olduğu özel bir otomobil, sürücünün bir anlık dalgınlığı ile direksiyon hâkimiyeti kaybetti. Kontrolünü kaybeden araç yoldan çıkarak dinlenme tesisine daldı.

Yoldan çıkan araç tesiste park halinde bulunan 3 otomobile çarparak oradan yayaların arasına daldı. Aracın sürücüsü kaza sonrasında aracından inerek elindeki bıçak ile kendisine zarar vermeye çalıştı. Kazada toplamda 8 kişi yaralanırken yaralananalar arasında sürücü Naci A., eşi Semra Kahramanoğlu A. da yer alıyor.

1 KİŞİ ÖLDÜ, 8 KİŞİ YARALANDI

Yaşanan korkunç kazaya şahit olan çevredeki vatandaşlar hemen 112 acil yardımı arayarak yardım istediler. Olay yerine çok sayıda sağlık ekibi ve polis ekipleri intikal etti.

Kaza yerine gelen sağlık ekipleri yaralılara ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. Daha sonra yaralılar çevre hastanelere kaldırıldı. Yapılan müdahalelerde cipin çarptığı bir araçta bulunan Afganistan uyruklu Khalı Amanullah adlı kişinin hayatını kaybettiği belirlendi.

2 YARALININ HAYATİ TEHLİKESİ BULUNUYOR

Hastanelere kaldırılan yaralılardan 2 tanesinin durumunun ağır olduğu gelene bilgiler arasında. Polis ekipleri yaptıkları incelemeler sonucunda ölen Khalı Amanullah’ın cansız bedeni morga kaldırıldı. Polis gerçekleşen kaza ile ilgili soruşturma başlattı.



Son Güncelleme: 08.01.2021 11:18
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Anahtar Kelimeler:
KocaeliKaza
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