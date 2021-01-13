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Dilekçe nasıl yazılır, nelere dikkat edilir? Dilekçe örneği ve yazarken dikkat edilmesi gereken hususlar

Resmi kuruma nasıl dilekçe yazılır? Dilekçe yazarken dikkat edilmesi gereken noktalar nelerdir? Dilekçe yazma kuralları neler? Dilekçe yazarken belirtilmesi gereken noktalar neler? Herkesin hayatın belli başlı yerlerinde karşı karşıya geldiği dilekçe yazma durumu vatandaşların dilekçenin nasıl yazıldığını ve dikkat edilmesi gereken kuralların neler olduğunu araştırmaya yöneltti. Vatandaşlar nasıl dilekçe yazıldığını ve dilekçe örneğini merakla araştırıyorlar.

13 Ocak 2021 Çarşamba 11:03
Dilekçe nasıl yazılır, nelere dikkat edilir? Dilekçe örneği ve yazarken dikkat edilmesi gereken hususlar
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Dilekçe Yazma Kuralları! Dilekçe Yazarken Dikkat Edilmesi Gereken Noktalar! Dilekçe Önekleri!

Vatandaşlar dilekçenin nasıl yazıldığını ve gerekli kuralların neler olduğunu merakla araştırıyor.

Dilekçe, belirli bir konu hakkında kişi ve kişilerin istek ve önerilerini veya itirazlarını belirten ilgili kurum ve kuruluşlara gönderilen yazılı bir mesaj veya metindir. Bulunulan durum karşısında bir şeyleri değiştirme isteği için dilekçe yazılmaktadır. Herkes dilekçe yazmanın detaylarını merakla araştırıyor.

Dilekçe yazarken insanlar belli başlı sorunlarla karşı karşıya kalmaktadırlar. Bunların başında belirlenen hedefin ne olduğunu belirleme, doğru araştırma, açık iletişim ve dilekçenin nasıl yazılacağı ile ilgili durumlardır. En etkili dilekçe yazmanın en önemli kısmı ise amacın doğru bir şekilde belirtmek ve tanımlamaktır. Herkes dilekçenin nasıl yazıldığını ve dikkat edilmesi gereken noktaları araştırıyor.

Hemen hemen herkes hayatında 1 defa da olsa dilekçe yazmak zorunda kalmaktadır. Herkes ilk dilekçesini yazarken bilirkişiye danışarak yazmak zorundadır. Eğer yazılan dilekçe önemli bir kuruma gönderilmesi gerekiyorsa yanlış yazılması durumunda geçerli olmayacaktır. Bu yüzden doğru bir şekilde ve mantık çerçevesine uygun olarak yazmak gerekiyor.

Bir iş için veya resmi kuruluşa istek, şikayet ve talepte bulunmak için dilekçe yazmamız gerekebilir. Bir kuruma gittiğimizde dilekçe yazmamız istenirse bunu acilen yapmamız da gerebilir. Bu yüzden dilekçe nasıl yazılır sorusu merak edilen ve araştırılan konular arasında. Anlaşmalı boşanma dilekçe öneği ve veraset ilamı dilekçe öneği gibi birçok farklı dilekçeler vardır. Bunları hazırlanışı mantık olarak aynı olsa da yazım dili farklıdır.

Dilekçe Yazma Kuralları Neler?

  • Dilekçe beyaz bir kağıda yazılmalıdır. Kesinlikle yarım kağıt kullanılmamalıdır. Kağıdın arka yüzüne geçilmemelidir. Eğer yazılacak dilekçe konusu uzunsa ikinci sayfaya geçilmelidir.
  • Dilekçe, bilgisayarda veya dolma kalemle yazılabilir. Tükenmez kalem ve siyah mürekkepli kalemlerden hariç herhangi bir renkli kalemle yazılamaz.
  • Yazılacak sorun veya problem hangi kuruma iletilecekse oraya göre yazılmalıdır.
  • Yer ve tarih belirtilmelidir.
  • Ciddi, resmî, saygılı bir dil ve üslûp kullanılmalı, nesnel olunmalıdır.
  • Karşılaşılan sorun, durum veya dilekçe kısa ve açık şekilde ifade edilmektedir. Gereksiz ayrıntılar verilmemelidir.
  • İstenilen şey yasalara uygun,  yasal çerçeveyi kesinlikle aşmamak gereklidir. Herhangi bir şikayet varsa sorun mutlaka belgelerle ve tanıklara dayandırılarak açıklanması gereklidir.
  • Dilekçede hiyerarşik düzene dikkat edilmelidir.
  • Herhangi bir konuda üst makamın bilgilendirilmesi amaçlanıyorsa ‘… durumu bilgilerinize arz ederim.’ Olarak ifade edilmelidir. Üst makamın sorunu çözmesini, gerekli işlemleri başlatması istendiği zaman ‘Gereğini saygılarımla arz ederim.’ şeklinde ifade edilmelidir.
  • Yazım ve noktalama kurallarına dikkat edilmelidir.
  • Dilekçeyi yazan kişinin adı- soyadı ve açık adresi yazılmalıdır.
  • Dilekçede imza bulundurmak zorunludur. Ortak bir konu hakkında bir çok kişinin aynı dileklerde bulunması gerekiyorsa dilekçede adı geçen herkesin ayrı ayrı dilekçe yazması gereklidir.
  • Dilekçeye eklenecek ek belgeler yazının sonunda ‘Ekler’ başlığı altında maddeler halinde sıralanmalıdır.

Doldurulacak Dilekçe Öneği!

Dilekçe yazımında A4 kağıdı gerelidir. Her yazının en önemli noktası geçerli bir başlıktır. Dilekçe de başlık yazılırken önemli olan istekte bulunulacak dilekçenin gönderilecek olan kurumun adıdır. Dilekçe hangi kuruma yazılacaksa o kurumun adı en başta yazılmalıdır. Dilekçede en önemli yer olan başlık büyük harflerle yazılmalıdır. Öneğin ‘ SAĞLIK BAKANLIĞINA’ olarak başlanmalıdır. Kurum adı doğru yere yazılmalıdır. Dilekçenin gönderileceği yer ise ‘İller İdaresi Genel Müdürlüğü’ şeklinde yazılmalıdır. Gönderilecek yerin tam adı yazılmalıdır aksi takdirde dilekçe yanlış yere gider.

Dilekçe metni, herkesin zorlandığı yerlerden biridir. Bu metinde istenilen şeyin doğru ve açık bir şekilde anlatılmalıdır. Eğer bir kuruma ya da kuruluşa abonelik, abonelik iptali, istek, talep gibi bir dilekçe yazacaksak o kuruma ait abonelik numaranızı ve abonelik tarihinizi metinde yazılması gereklidir. Herhangi bir belediyeye istek yapılacak şekilde dilekçe yazılıyorsa bu bilgilere gerek yoktur. Bunlara yer vermeden ne isteniliyorsa onu anlatacak şekilde hazırlanması gereklidir. Eğer şikayet dilekçesi yazılıyorsa ‘ şu kişiden, şu hizmetten’ şeklinde metin yazılmalıdır. Şikayetçi olunan kişi veya hizmeti net bir şekilde belirtmek gereklidir.

Dilekçe de saygı sözlerine yer verilmelidir. Dilekçenin son cümlesinde saygı sözüne yer verilmelidir. Saygı sözü öneğin ‘ Gereğinin yapılmasını arz ederim’ şeklinde olmalıdır. Herhangi bir şikayet ve istek dilekçesinin bitiminde mutlaka saygı sözü kullanılmalıdır. Resmi yazışmalarda saygı sözü önemli bir noktadır.

Dilekçe metninden sonra yapmanız gereken işlemlerden biri tarih, imza, ad, soyadı kısımlarını eksiksiz doldurmanızdır. Dilekçe metninin sağ alt kısmına Tarih onun altına ad ve soyadı gelecek şekilde yazın. Daha sonra Ad - Soyadının altına da imzanın atılması gereklidir.

Dilekçede adres yazılması gereklidir. Bunun içinde dilekçe metninin sol alt köşesine ‘Adres’ şeklinde belirtmek gereklidir. Bunun yanı sıra telefon numarası da belirtilirse iletişim daha iyi olur.

Dilekçe ile birlikte kimlik fotokopisi, tecil belgesi, diploma gibi ek evraklar istenebilir. Sol alt köşeye EK yazarak bu belgelerin adlarını 1., 2., 3... şeklinde alt alta yazılması gereklidir. Eklerinizi dilekçenin arkasına ekleyerek gönderebilirsiniz.

 



Son Güncelleme: 13.01.2021 11:03
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