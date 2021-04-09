Dilan Koç kimdir? Dilan Koç'u tehdit edenler kim, neden tehdit ediyorlar?

Sosyal medyada insanlara karşı şiddet, kin ve nefret olayları maalesef devam etmektedir. Genç bir Tiktok fenomeni Dilan Koç’a çok kötü bir şekilde tehdit mesajları gönderildi.
Dilan Koç, paylaşımda bulunarak yardım çağrısında bulundu. Tiktok fenomenine ‘’Sana tecavüz edip cesedini de parçalara böleceğiz’’ tarzında mesajlar geldiği ortaya çıktı.
Dilan Koç
Dilan Koç 2001 senesinde Kars’ta doğdu. 19 yaşında olan Koç, sosyal medyada paylaştığı içeriklerle fenomen olmuştur.
Kısa sürede yüksek sayıda takipçiye ulaşmıştır.
Son Güncelleme: 09.04.2021 19:48