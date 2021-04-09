Dilan Koç kimdir? Dilan Koç'u tehdit edenler kim, neden tehdit ediyorlar?

Sosyal medyada insanlara karşı şiddet, kin ve nefret olayları maalesef devam etmektedir. Genç bir Tiktok fenomeni Dilan Koç’a çok kötü bir şekilde tehdit mesajları gönderildi.

Dilan Koç, paylaşımda bulunarak yardım çağrısında bulundu. Tiktok fenomenine ‘’Sana tecavüz edip cesedini de parçalara böleceğiz’’ tarzında mesajlar geldiği ortaya çıktı.

Dilan Koç, paylaşımında babasının öldüğünü ona sahip çıkamayacağını ama diğer insanların kendisine sahip çıkmasını istedi. Ölmek istemediğini dile getirdi. Ölmeden önce sesinin duyulmasını istedi. Kendisinin yardıma ihtiyacı olduğunu sık sık dile getirdi.

Dilan Koç

Dilan Koç 2001 senesinde Kars’ta doğdu. 19 yaşında olan Koç, sosyal medyada paylaştığı içeriklerle fenomen olmuştur.

Kısa sürede yüksek sayıda takipçiye ulaşmıştır.