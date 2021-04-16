Dikkat, Sahra Çölü'nden Türkiye'ye geliyor! Hafta sonu gökten çamur yağacak..

Sahra Çölü'nden Türkiye’ye gelecek toz taşınımıyla ilgili Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden bir uyarı yapıldı. Konuya ilişkin bir açıklama yapan Prof. Dr. Doğan Yaşar, hafta sonu beklenilen yağışlı havayla birlikte tozun yeryüzüne ineceği ve gökten neredeyse çamur yağmış etkisi görüleceğini söyledi.

Dokuz Eylül Üniversitesi'nde deniz bilimleri teknoloji enstitüsü bölümünde öğretim üyeliği görevinde bulunan Prof. Dr. Yaşar, meteoroloji verilerine göre hafta sonu yağışların beklenildiğini ve ayrıca Sahra Çölü'nden Türkiye'ye hafta sonu bir toz taşınımı yaşanacağını söyledi. Yağan yağmurlarla birlikte araçların üzerinde de çamur kaplanabileceğini belirten Prof. Dr. Yaşar, vatandaşlara da maske uyarısında bulundu.

Taşınımla gelen tozun gözle görülmediğinin ve solunum yoluyla vücuda giriş yaptığını vurgulayan Yaşar, tozun içindeki minik partiküllerin içinde birçok element fazlalığı olduğu ve bu durumunda ciddi sağlık sorunlarına yol açabileceğini ifade etti. Mutlaka maske takılması gerektiği konusunda uyarılarda bulunan Prof. Dr. Yaşar, özellikle hafta sonu toz taşımının yoğun olacağını ve 'Tabakalı silikat' denilen bir çok elementi içinde barındıran tozlardan korunulması gerektiğini kaydetti.

Özellikle lodos ile birlikte gelen tozların solunması halinde insanlarda genelde baş ağrısı görüldüğünü ve bunun nedenlerinden birisinin de toz denilen kil minerallerde gereğinden fazla element barındırması olduğunun altını çizen Prof. Dr. Yaşar, özellikle bahar alerjisi olan kişilerin partikül tutucu maske kullanmaları ve mümkün olmadıkça dışarı çıkmalarını söyledi.