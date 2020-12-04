Dikkat Kısıtlama başlıyor! Sokağa çıkma yasağında nereler açık, nereler kapalı?

Yeni Yasaklarla Kısıtlamalar Nelere Getirildi? Nereler Açık, Nereler Kapalı!
Dünyayı ve ülkemizi etkisi altına alan koronavirüs sebebiyle yasaklar geri geliyor! Vaka sayılarının artmasıyla tedbir amaçlı bazı kısıtlamalar gelmiş durumda. Tedbir olarak bu akşam saat 21.00’den pazartesi günü 05.00’e kadar sokağa çıkma yasağı uygulanacak. Peki bu kısıtlamanın detayları neler olacak? Vatandaşların merak ettiği hangi işletmeler açık hangileri kapalı? Kimler dışarıya çıkabilecek? gibi soruların cevaplarını sizler için derledik..
Kısıtlamalar başlıyor! Koronavirüs sebebiyle alınan yeni önlemler kapsamında bugün başlayacak olan sokağa çıkma yasağı saat 21.00’de başlayıp pazartesi günü saat 05.00’te bitecek. Ulaşım konusunu düşünenler, ihtiyaçların nasıl karşılanacağını merak edenler, acil durumda nerelere gidebileceğiz diye düşünenler.. İşte bu soruların yanıtları..
Fırınlar Açık Olacak!
Sokağa çıkma yasağıyla vatandaşların çıkamaması durumu söz konusudur. Ancak yasağın olduğu bu günlerde, hafta sonu, cumartesi ve pazar günleri marketler, bakkallar, manavlar, kasaplar, kuruyemiş dükkanları, gazete bayileri saat 10.00 ile 17.00 arasında hizmete açık olacaktır. Yasağın aktif olduğu hafta sonu ekmek fırınları, unlu mamul satan ruhsatlı işyerleri ve dükkanlar, ve işletmelerin ekmek satan kısım ve bayileri hizmete açık olacak. İşyerlerine ait olan ekmek dağıtım araçlarıyla sadece market ve bakkallara ekmek servisi yapılacaktır. Ancak daha önceki yasaklarda yapıldığı gibi sokak aralarında satış yapılmayacaktır. Dağıtım araçlarıyla satış yapmak yasak olacaktır.
Lokantalar Paket Servisi İçin Açık Olacak!
65 yaş ve üzeri vatandaşlar ile 20 yaş ve altı vatandaşlar hariç, insanlar zorunlu ihtiyaçlarını karşılayabilmek için, özel araçlarını veya toplu taşıma araçlarını kullanmamak koşuluyla, ikamet ettikleri yere en yakın marketi, bakkalı, manavı, kasabı, kuruyemişçiyi veya fırını kullanabileceklerdir. Kullanıma açık olan bayilerden ise gazetelerini alabileceklerdir. Lokantalar ve restoranlar bu kapsamda saat 10.00 ile 20.00 arasında yalnızca paket servisi hizmeti vermek amacıyla açık olacaklardır.
Ulaşım, Toplu Taşıma
Yapılacak seyahat şehirlerarası bir yolculuk ise ancak toplu ulaşım araçları ( uçak, otobüs, tren, gemi) kullanılabilecektir. Özel araçları ile yolculuk yapmak isteyen vatandaşların seyahatleri, izne tabi olacak. Vatandaşlar yolculuklarını izin alarak yapabilecekler.
Farklı bir sebebe veya mazerete sahip olan vatandaşlar toplu ulaşım araçları ile ya da İçişleri Bakanlığı’na ait e-Başvuru ile Alo 199 sistemleri üstünden veya; valiliklere ya da kaymakamlıklara doğrudan başvuru yolu ile izin almak şartıyla özel araçları ile yolculuk yapabileceklerdir. İşleri ile ilgili sebeplerini belgeleyen toplu taşıma araçlarının görevlileri ile şehirlerarası seyahat edebilecekler. Bilet, rezervasyon kodu ile danışan kişiler sokağa çıkma kısıtlamasından muaf olacaklardır.
Ganyan, iddia ve milli piyango bayilerinde içeriye müşteri kabul etmemek şartıyla yalnızca kupon- ganyan yatırma işlemi yapılabilecektir.
Dışarıya Kimler Çıkabilecek?
- Gazete, dergi, radyo ve televizyon kuruluşları, gazete basım matbaaları ve bu yerlerde çalışan çalışanlar ile birlikte gazete dağıtıcıları.
- Otizm hastalığı, ağır mental retardasyon, down sendromu hastalığı gibi “özel” ihtiyaçları olan insanlar ve bu kişilerin velileri veya refakatçileri.
- Mahkeme kararı ile birlikte çocukları ile şahsi münasebette bulunabilecekler. (mahkeme kararını belirtip göstermeleri koşuluyla)
- Seyircisiz oynanabilecek olan profesyonel spor müsabakalarında görev alan sporcular, yöneticiler, hakemler ve diğer görevliler.
- İnşaat sahasında bulunan şantiyede konaklayarak yapımına devam edilen büyük inşaatlardaki çalışanlar.
- Tedavi olduğu hastaneden taburcu olan vatandaşlar, doktor raporu ile sevk olmuş olan ve/veya daha önceden doktor randevusu alan ve kontrolü olan insanlar.
- Kendisinin veya eşinin, vefat eden birinci derece yakın akrabalarının cenazesine katılmak amacıyla cenaze nakil işlemine refakat edecek olan insanlar. (en fazla 4 kişi)
- Bulunduğu şehre son 5 gün içerisinde gelen ve ikamet ettiği yerleşim yerlerine dönmek isteyen vatandaşlar. (5 gün içinde geldiğini yolculukta alınan bilet ile, geldiği araç plakası ile, seyahat ettiğine kanıt olacak herhangi bir belge veya bilgi ile başvuracaklar.)
- İbadethane ve cemevlerinde görevli olanlar.
- Hayvan barınaklarında, çiftliklerde ve hayvan bakım merkezlerinde çalışanlar ve bu yerlerin görevlileri ve buralarda gönüllü çalışanlar.
- Hayvan Besleme Grubu üyeleri ile sokak hayvanlarını besleyecek olanlar, ikametinin yakını, önü sınırlı olmak şartıyla evcil hayvanlarının zorunlu ihtiyaçlarını karşılamak üzere dışarı çıkmak zorunda olanlar.