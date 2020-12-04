Dikkat Kısıtlama başlıyor! Sokağa çıkma yasağında nereler açık, nereler kapalı?

Yeni Yasaklarla Kısıtlamalar Nelere Getirildi? Nereler Açık, Nereler Kapalı!

Dünyayı ve ülkemizi etkisi altına alan koronavirüs sebebiyle yasaklar geri geliyor! Vaka sayılarının artmasıyla tedbir amaçlı bazı kısıtlamalar gelmiş durumda. Tedbir olarak bu akşam saat 21.00’den pazartesi günü 05.00’e kadar sokağa çıkma yasağı uygulanacak. Peki bu kısıtlamanın detayları neler olacak? Vatandaşların merak ettiği hangi işletmeler açık hangileri kapalı? Kimler dışarıya çıkabilecek? gibi soruların cevaplarını sizler için derledik..

Kısıtlamalar başlıyor! Koronavirüs sebebiyle alınan yeni önlemler kapsamında bugün başlayacak olan sokağa çıkma yasağı saat 21.00’de başlayıp pazartesi günü saat 05.00’te bitecek. Ulaşım konusunu düşünenler, ihtiyaçların nasıl karşılanacağını merak edenler, acil durumda nerelere gidebileceğiz diye düşünenler.. İşte bu soruların yanıtları..

Fırınlar Açık Olacak!

Sokağa çıkma yasağıyla vatandaşların çıkamaması durumu söz konusudur. Ancak yasağın olduğu bu günlerde, hafta sonu, cumartesi ve pazar günleri marketler, bakkallar, manavlar, kasaplar, kuruyemiş dükkanları, gazete bayileri saat 10.00 ile 17.00 arasında hizmete açık olacaktır. Yasağın aktif olduğu hafta sonu ekmek fırınları, unlu mamul satan ruhsatlı işyerleri ve dükkanlar, ve işletmelerin ekmek satan kısım ve bayileri hizmete açık olacak. İşyerlerine ait olan ekmek dağıtım araçlarıyla sadece market ve bakkallara ekmek servisi yapılacaktır. Ancak daha önceki yasaklarda yapıldığı gibi sokak aralarında satış yapılmayacaktır. Dağıtım araçlarıyla satış yapmak yasak olacaktır.

Lokantalar Paket Servisi İçin Açık Olacak!

65 yaş ve üzeri vatandaşlar ile 20 yaş ve altı vatandaşlar hariç, insanlar zorunlu ihtiyaçlarını karşılayabilmek için, özel araçlarını veya toplu taşıma araçlarını kullanmamak koşuluyla, ikamet ettikleri yere en yakın marketi, bakkalı, manavı, kasabı, kuruyemişçiyi veya fırını kullanabileceklerdir. Kullanıma açık olan bayilerden ise gazetelerini alabileceklerdir. Lokantalar ve restoranlar bu kapsamda saat 10.00 ile 20.00 arasında yalnızca paket servisi hizmeti vermek amacıyla açık olacaklardır.

Ulaşım, Toplu Taşıma

Yapılacak seyahat şehirlerarası bir yolculuk ise ancak toplu ulaşım araçları ( uçak, otobüs, tren, gemi) kullanılabilecektir. Özel araçları ile yolculuk yapmak isteyen vatandaşların seyahatleri, izne tabi olacak. Vatandaşlar yolculuklarını izin alarak yapabilecekler.

Farklı bir sebebe veya mazerete sahip olan vatandaşlar toplu ulaşım araçları ile ya da İçişleri Bakanlığı’na ait e-Başvuru ile Alo 199 sistemleri üstünden veya; valiliklere ya da kaymakamlıklara doğrudan başvuru yolu ile izin almak şartıyla özel araçları ile yolculuk yapabileceklerdir. İşleri ile ilgili sebeplerini belgeleyen toplu taşıma araçlarının görevlileri ile şehirlerarası seyahat edebilecekler. Bilet, rezervasyon kodu ile danışan kişiler sokağa çıkma kısıtlamasından muaf olacaklardır.

Ganyan, iddia ve milli piyango bayilerinde içeriye müşteri kabul etmemek şartıyla yalnızca kupon- ganyan yatırma işlemi yapılabilecektir.

Dışarıya Kimler Çıkabilecek?