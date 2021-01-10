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Dijital Ehliyet nedir, başvurusu nasıl yapılır? Dijital ehliyet başvuru belgeleri ve fiyatı

Dijital ehliyet (Takograf kartı) başvurusunda bulunmak isteyen vatandaşların başvurularını nasıl yapacağı hakkında araştırmaya koyuldular. Dijital ehliyet başvurusu nasıl yapılmaktadır? Hangi belgeler gerekir?

10 Ocak 2021 Pazar 16:29
Dijital Ehliyet nedir, başvurusu nasıl yapılır? Dijital ehliyet başvuru belgeleri ve fiyatı
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Dijital ehliyet de denilen Takograf Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) tarafından temin edilmektedir. Dijital ehliyet almak isteyenler ise başvuru sürecinin nasıl olup olmadığını merak etmektedirler.

Takograf kartı almak isteyen vatandaşlar sürücü şirket veya servisler başvurularını http://staum.tobb.org.tr sitesi üzerinden başvurularını yapabilirler. Ön başvurular intenet üzerinden olup sürücüler kendi adları üzerinden TOBB tarafından görevlendirilmiş odalara giderek gerekli istenilen belgeleri vererek başvuru işlemi tamamlanır.

Sürücüler mutlaka odalara gitmeden ödemeleri yapmış olmaları lazım.

Biyometrik fotoğraf nasıl olmalıdır?

Çok yönlü kullanılan fotoğraflar ülke vizeleri, pasaport, konsolosluk, büyükelçi veya başkonsolosluklar gibi kurumların istedikleri özellikleri taşıyan fotoğraflardır.  Fotoğrafların boyutu 3,5 veya 4,5 gibi olabilir. Tebessümün olmadığı fotoğraflarda görünecek şekilde çekilmelidir. Renkli arka planlar kabul edilemez. Arka plan için tek renkler ve düz, beyaz renkler olmak zorundadır.

Sayısal Takograf ne demek?

Sayılsal takograf; karayolu vasıtasıyla yolcu ve eşya taşımacılığı yapan ticari araçlar için kullanılan kontrol cihazıdır. Araç üzerine bağlı takograf cihazı sistemin beyni diyebiliriz. Sürücüler için periyot sistemini ve görevlerini bellek üzerinden 12 ay boyunca saklamaktadır. Genel olarak sayısal takograf akıllı kartlar üzerinden çalışmaktadır. Sürücüler şirketler operatörler, takograf kalibrasyon merkezleri ve denetim görevlileri ihtiyaç durumunda akılla kartlara sahip olabilirler. Kart sayesinde takograf cihazında ki bütün bilgilere ulaşabilme durumu vardır.

 Takograf için

 gerekli olan belgeler nelerdir?

  1. Sürücü belgesinin aslı ve fotokopisi
  2.  T.C Kimliğinin aslı ve fotokopisi,
  3. Biyometrik fotoğraf

Başvuru için gerekli şartlar?

Uluslararası taşımacılık yapan SRC1- SRC2- SRC3- SRC4 -SRC5 belgelerine sahip olmaları gerekmektedir.

Başvuru ücreti?

Sürücü kartları 130 TL Şirket vs. servis kartları ise 400 TL olarak belirlenmiştir.



Son Güncelleme: 10.01.2021 16:29
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Anahtar Kelimeler:
Dijital EhliyetTOBB
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