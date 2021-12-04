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Dijital Baskı Operatörü maaşı ne kadar? Dijital Baskı Operatörü görevi ve yetkileri

Dijital baskı operatörü, dijital baskı işlemi öncesinde bütün hazırlık işlerini yürüterek, dijital baskı sürecinde ki tüm teknik kontrolleri yapan ve dijital baskı makinesini kullanarak tabak halinde ki kağıda, kumaşa ya da benzer materyallere çeşitli ilan, afiş, kitap, broşür gibi butik baskı işlemini yapmak ile sorumlu ola kişidir. Peki dijital baskı operatörü ne kadar maaş alıyor? İşte detayları..

04 Aralık 2021 Cumartesi 08:06
Dijital Baskı Operatörü maaşı ne kadar? Dijital Baskı Operatörü görevi ve yetkileri
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Dijital baskı operatörü görev tanımı nedir? Dijital baskı operatörünün işi nedir? Dijital baskı operatörü olmak için hangi bölüm mezunu olmak gerekiyor? Dijital baskı operatörü olmak için hangi belgelere sahip olmak gerekmektedir? Şeklinde merak edilen bütün bu soruların yanıtlarını detayları ile birlikte araştırdık ve haberimizde siz değerli okuyucularımız için bir araya getirdik. Gelin birlikte detayları inceleyelim.

Dijital baskı operatörünün tanımı nedir?

İş Sağlığı Güvenliği ile çevre ile ilgili olan bütün önlemleri alarak, kalite sistemleri çerçevesinde iş organizasyonunu yapan, dijital baskı işlemi öncesinde hazırlık işlemlerinin hepsini yürüten, dijital baskı sürecinde yer alan tüm teknik kontrolleri yapan, dijital baskı makinasını kullanarak tabaka halinde ki kağıda, kumaşa, benzer tüm materyallere çeşitli birçok ilan, afiş, kitap ve broşür gibi butik baskı siparişlerinin dijital basım işlemlerini baskı olarak yapan ve makinanın periyodik bakım işlerini yapmak ile sorumlu olan kişidir.

Dijital baskı operatörü ne kadar maaş alıyor? 2021 yılı dijital baskı operatörü maaşı ne kadar?

Dijital baskı operatörü olarak çalışan bir kişi ayda ortalama olarak 3.260 TL maaş almaktadır. Aynı zamanda bir dijital baskı operatörünün almış olduğu en düşük maaş miktarı 2.826 TL ve alınan en yüksek maaş miktarı da 4.900 TL ‘dir. Siz de yukarıda yer alan maaş miktarları gibi bir gelir elde etmek istiyorsanız eğer İŞKUR üzerinden dijital baskı operatörü iş ilanlarına bakabilir ve kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

https://www.iskur.gov.tr/ adresi üzerinden dijital baskı operatörü iş ilanlarını inceleyebilir ve size en uygun olan ilana başvuru yapabilirsiniz.

Dijital baskı operatörü olmak için hangi bölümden mezun olmak gerekiyor?

Dijital baskı operatörü olarak çalışmak için gerekli olan en düşük eğitim düzeyi ilkokuldur.

Dijital baskı operatörü ne iş ile meşguldür?

Dijital baskı operatörü olarak çalışan bir kişi işletmenin sahip olduğu genel çalışma prensipleri doğrultusunda araç, gereç ve ekipmanlarını son derece etkin bir şekilde kullanarak işçi sağlığı, iş güvenliği ile çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin gerektirdiği verimlilik ile kalite gereklerine de en uygun olan bir şekilde;

  • İş sağlığı güvenliği, çevre koruma ile kalite önlemlerini uygulamak
  • İş organizasyonunu yapmak
  • Dijital baskı işlemleri için gerekli olan bütün hazırlıkları yapmak
  • Baskı makinasının tonerini değiştirmek, baskı makinasına baskı için gerekli olan materyalleri yerleştirmek ve baskı makinasının bütün ayar kontrollerini yapmak
  • Dijital baskı sürecinde gerekli olan bütün teknik kontrolleri yapmak
  • Basılacak olan dokümanın bilgisayar ortamında basıma uygunluk kontrollerini olması gerektiği şekilde yapmak
  • Baskı işlemi öncesinde renk kontrolü işlemini yapmak
  • Baskı işlemi sonrasında ki işlemler için uygunluk kontrollerini yapmak
  • Baskı işlem aşamasında işin ebat kontrollerini yapmak
  • Dijital olarak baskı işlemini yapmak
  • Basılacak olan işi bilgisayardan baskı makinasına göndermek
  • Baskı makinasında işin ön yani set – up ayarlarını kontrol etmek ve yapmak
  • Önek çıktı kontrollerini yapmak
  • Basılacak olan işin tirajını yapmak
  • Dijital baskı makinasında hazır olan işin baskı işlemini yapmak
  • Baskı sürecinin takibini yapmak
  • Basılan işin teslimini yapmak
  • Makinanın gereken bütün periyodik bakım işlerini yapmak
  • Mesleki gelişim faaliyetlerine katılmak, vb. görev ile işlemleri yapmak ile sorumlu olan kişidir.

Dijital baskı operatörü meslek ana grubu nedir?

Dijital baskı operatörü olarak çalışan bir kişinin meslek ana grubu sanatkarlar ve ilgili işlerde çalışan kişilerdir.

Dijital baskı operatörünün meslek alt ana grubu nedir?

Dijital baskı operatörü olarak faaliyette bulunan bir kişinin meslek alt ana grubu ise el sanatları ve basım ile ilgili işlerde çalışan kişilerdir.

Dijital baskı operatörünün bağlı olduğu meslek grubu nedir?

Dijital baskı operatörünün bağlı bulunduğu meslek grubu basım ile ilgili işlerde çalışan kişilerdir.

Dijital baskı operatörünün meslek biri grubu nedir?

Dijital baskı operatörünün meslek birim grubu basımcılardır.

Dijital baskı operatörünün yer aldığı meslek kodu nedir?

Dijital baskı operatörü; Türk Meslekler sözlüğünde önceden belirlenerek yer alan 7322.50 meslek kodunda yer almaktadır.


Son Güncelleme: 04.12.2021 08:06
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