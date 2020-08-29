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Digiturk Axess Kampanyası! 175 TL Chip Para Hediye!

Digiturk Axess kampanyası! 175 TL chip- para hediye! Kampanya içerisinde yer alan Digiturk paketlerine bir yıl üye olanlara Axess 175 TL chip- para hediye! Yeni üye olanlara özel bu kampanyanın detayları ve hangi Axess kartlarının kampanya içerisinde yer aldığı merak ediliyor.

29 Ağustos 2020 Cumartesi 08:20
Digiturk Axess Kampanyası! 175 TL Chip Para Hediye!
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Digiturk Üyesi Olana Axess’e Özel 175 TL Chip-Para!

6 Ağustos ile 3 Eylül 2020 tarihleri arasında bir yıllık olmak kaydıyla Sporun Yıldızı, Taraftar ya da Yıldız Dolu paketlerinden birini alarak Digiturk’e ilk defa üye olanlara Axess özel bir kampanya düzenledi. 175 TL chip- para hediye eden Axess bu kampanua için detayları paylaştı. Kampanyadan yararlanmak isteyenlerin ilk olarak Axess Mobil indirmesi ve promosyon kodu al kısmına tıklayarak kod alması gerekmektedir.

175 TL Chip- Para Kampanya Detayları

Kampanya 6 Ağustos 2020 ile 3 Eylül 2020 tarihleri arasında geçerlidir. Bu tarihler arasında kampanyadan yararlanmak isteyenler bir yıllık digiturk paketi yaptırmak zorundadır. Yeni üye olması şartı konmuştur. Sporun Yıldızı, Taraftar ya da Yıldız Dolu paketlerine üye olunması gerekmektedir.

Kampanyaya katılmadan önce mutlaka Axess mobil üzerinden promosyon kodu almanız gerekmektedir. Kampanya kodu almadan kampanyadan yararlanamazsınız. Daha sonra kampanyanın bulunduğu başlığı altında Digiturk kampanyası gözükecektir ve kampanyaya katılabilirsiniz.


Kampanya kodunun Digiturk çağrı merkezine bildirilmesi gerekmektedir. Kodlar sadece bir kez kullanılabilir. Digiturk üyeliğini belirtilen paketler için bir yıllık süre ile yapanlar bu kampanyadan yararlanabilmektedir ve yeni üye olması da kampanyanın şartlarından biridir.

Kampanyaya dahil olan kartlar şunlardır: Axess, Wings, Free, Akbank Kart ve Neo. Ayrıca ek kartları ve sanal kartları da kullanmak mümkündür. Ticari kartlar da kampanya içerisinde yer almaktadır ancak tüzel müşteri kartları kampanyadan yararlanamamaktadır. Bank’O Card Axess sahipleri kampanyadan yararlanamamaktadır.

Kampanya şartlarını sağlayan ve adımları doğru yapanların Chip- para hediyeleri kullandıkları kartlara aktarılacaktır. Chip- paralarını biriktirebilir ve Axess chip- para kullanılabilen tüm mağazalarda kullanabilirsiniz. Bu kampanyadan sadece bir kez yararlanılabilmektedir. Ek kartları kullanarak aynı kişi kampanyadan tekrar yararlanamaz.

Kampanyaya katıldıktan sonra iptal ettirdiyseniz ya da iade işlemi gerçekleştirildiyse chip- para geri alınır. Eğer chip- para harcanmışsa ekstrenize borç olarak geri alınan chip- para yansıtılır. Diğer Digiturk kampanyaları için bu kampanya geçerli değildir. Belirtilen paketler için bu kampanyadan yararlanabilirsiniz.

Kampanya kodunu Axess mobil indirmeden alanlar, Axess Mobile kayıt yaptırmayanlar bu kampanyadan yararlanamamaktadır. Axess mobil uygulaması hemen indirilmeli, kayıt olunmalı ve promosyon kodu harcama yapmadan önce alınmalıdır. Digiturk’ün belirttiği Axess kartları için bu kampanya geçerli olmaktadır diğer kartlar ile kampanyaya katılım sağlanamamaktadır. Digiturk ile Axess işbirliği içerisinde gerçekleşen bu kampanyadan yararlanırken aldığınız bir yıllık Digiturk paketini taksitlendirme imkanınız da bulunmaktadır.



Son Güncelleme: 29.08.2020 08:20
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Anahtar Kelimeler:
Axess KampanyaAxess MobilAxess Digitürk KampanyasıAxess Digiturk
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