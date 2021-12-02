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Diğer Teknisyen Ve Teknikerler ne kadar maaş alıyor?

Diğer Teknisyen ve Teknikerler grubu mesleği nedir, ne iş yaparlar? Elektrik Teknisyeni, Uçak Teknisyeni gibi mesleklerde çalışanlar ne kadar maaş alıyor? Konunun detaylarına ulaşabilmek için haberimizi takip edebilirsiniz.

02 Aralık 2021 Perşembe 16:17
Diğer Teknisyen Ve Teknikerler ne kadar maaş alıyor?
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Diğer Teknisyen ve Teknikerler'in çalışma alanları oldukça geniş bir alanı kapsıyor. Bu nedenle Diğer Teknikerler ve Teknisyenler grubu birçok alanda iş imkanı bulabiliyorlar. Alınan mesleki eğitim, bilgi ve becerilerine göre uçak teknisyeni, elektrik teknisyeni sağlık teknikeri gibi değişen böyümlerle birçok farklı isimle ayrılabiliyorlar. 

Tekniker ve Teknisyenler pek çok meslek grubunda yardımcı bireyler olarak görev alıyorlar. Bu kadar geniş alanda ihtiyaç duyulan Diğer Tekniker ve Teknisyenler'in ne kadar maaş aldıkları merak ediliyor. 

Diğer Teknisyen ve Teknikerler maaşı aylık ortalama 3 bin 60 TL olarak belirleniyor. Diğer Teknisyen ve Teknikerler en düşük 2 bin 286 Tl maaş alırken en yüksek 3 bin 300 TL maaş alıyorlar. 

Diğer Teknisyen ve Teknikerler mesleğini seçmek isteyen kişiler en az ortaöğretim (lise) mezunu olmaları gerekiyor. 

 


Son Güncelleme: 02.12.2021 16:17
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