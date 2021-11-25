Diğer Sıhhi Tesisat İşçileri Ve Boru Tesisatçı maaşları ne kadar?

Diğer Sıhhi Tesisat İşçileri ve Boru Tesisatçısı kime denir?

Fenni teçhizat içim kullanılacak boruları takan ve tamir eden; boruların yerlerini belirleyen, askı ve mesnetleri takan ve de boru tesisatçısı için çelik boru kısımlarını birleştirenler gibi herhangi bir yerde sınıflandırmaya tabi tutulmamış kişilere denilmektedir.

Diğer sıhhi tesisat işçileri maaşı ne kadar?

Bu mesleğe sahip olan kişiler, aylık ortalama olarak 3.250 TL maaş alırken en düşük alınan maaş 2.826 TL’dir. En yüksek alınan maaş ise 3.870 TL’dir. Eğer sizde böyle bir maaş almak istiyorsanız, İŞKUR Diğer Sıhhi Tesisat İşçileri iş ilanlarına https://www.iskur.gov.tr/ adresine tıklayarak bakabilirsiniz.

Bu mesleğe sahip olmak için hangi bölümü okumak, mezun olmak gerekmektedir?

Bu mesleği yapmak isteyenler kişilerden İlköğretim derecesinde eğitim düzeyi beklenmektedir.

Diğer sıhhi tesisat işçileri ne iş yapmaktadır?

Fenni teçhizat için lazım olan boruları takmak ve herhangi bir şey olursa tamir etmek

Boruların tespitlerini yapmak

Boru tesisatçısı için askı ve mesnetleri takmak veya çelik boru kısımlarını birleştirmek gibi ve buna benzer görevleri yerine getirmektedir.

Meslek ana grubu nedir?

Sanatkarlar ve ilgili işlerde çalışanlar

Meslek alt ana grubu nedir?

İnşaat ve ilgili işlerde çalışan sanatkarlar (Elektrikçiler Hariç)

Diğer sıhhi tesisat işçileri meslek grubu nedir?

İnşaatı tamamlayıcı işler ve benzer işlerde çalışan sanatkarlar

Meslek birim grubu nedir?

Su ve Boru Tesisatçıları

Diğer sıhhi tesisat işçileri meslek kodu nedir?