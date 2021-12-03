Diğer Polisajcılar Ve Alet Bileyicileri maaşı ne kadar? Diğer Polisajcılar Ve Alet Bileyicileri görevleri

Diğer polisajcılar ve alet bileyiciler, metal eşyaların yüzeylerini parlatan, metalleri elle polisaj yapan, bıçak ve makasları seyyar tezgahlarda bileyen kişilerdir.

Diğer polisajcılar ve alet bileyicilerin görevleri nelerdir?

Metal eşya yüzeylerini parlatmak,

Metal eşyayı elle polisaj yapmak,

Bıçak ve makasları seyyar tezgahlarda bileylemek gibi işlemleri gerçekleştirirler.

2021 Diğer polisajcılar ve alet bileyici maaşı ne kadar?

diğer polisajcılar ve alet bileyicilerinin aylık ortalama maaşları 3 bin 250 liradır. Bu meslekte en düşük maaş 2 bin 826 lira olurken, en yüksek maaş ise 4 bin 850 liradır. diğer polisajcılar ve alet bileyicisi olmak için en az ilkokul mezunu olmak gerekir.

diğer polisajcılar ve alet bileyicileri ‘sanatkarlar ve ilgili işlerde çalışanlar’ ana meslek grubuna, ‘metal parlatıcıları, taşlamacılar ve alet bileyicileri’ meslek birimi grubuna dahildir.