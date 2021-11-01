Sınıflandırılmamış tekstil ürünlerinin üretim ve onarımının yapılmasını sağlayan örgü makinesini çalıştıran ve kullanan kişiye diğer örgücüler ve örgü tezgahı ayarcıları adı verilir. Türkiye’de yüzbinlerce kişinin yapmaya devam ettiği bu meslekte aylık ne kadar maaş alındığı ve ne iş yapıldığı iş arayan kişilerin gündeminde yer alan konulardan birisi. Peki diğer örgücüler ve örgü tezgah ayarcıları maaşı ne kadar? Diğer örgücüler ve örgü tezgah ayarcıları ne iş yapar?

Diğer Örgücüler ve Örgü Tezgah Ayarcıları Maaşı Ne Kadar?

Türkiye’de diğer örgücüler ve örgü tezgah ayarcıları olarak çalışan bir kişi aylık ortalama olarak 4.150 TL maaş almaktadır. 2021 yılı itibariyle en düşük diğer örgücüler ve örgü tezgah ayarcıları maaşı 2.826 TL iken, en yüksek diğer örgücüler ve örgü tezgah ayarcıları 6.800 TL’dir. Bu maaş kişinin çalıştığı şirkete göre değişiklik gösterebilir.

Diğer Örgücüler ve Örgü Tezgah Ayarcıları Ne İş Yapar?

En az ilköğretim düzeyinde eğitim görmüş olan kişilerin çalıştığı diğer örgücüler ve örgü tezgah ayarcılarının bazı görevleri bulunmaktadır. İşte diğer örgücüler ve örgü tezgah ayarcılarının görevleri:

- Çiftlenen çorapların burun, topuk ve konçlarına kopçalar takmak,

- Trikotaj işlemlerinde yardımcı faaliyetlerde bulunmak