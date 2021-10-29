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Diğer makine teknisyenleri maaşı ne kadar? Diğer makine teknisyenleri ne iş yapar?

Nükleer enerjinin kullanımı ve kontrolünden sorumlu olan, sınıflandırılmamış aletlerin üretimini ve bakımını yapan kişiye diğer makine teknisyenleri adı verilir. Peki diğer makine teknisyenleri maaşı ne kadar? Diğer makine teknisyenleri ne iş yapar? İşte konu hakkında merak edilenler...

29 Ekim 2021 Cuma 12:27
Diğer makine teknisyenleri maaşı ne kadar? Diğer makine teknisyenleri ne iş yapar?
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Nükleer enerjinin kullanımı ve kontrolünden sorumlu olan, sınıflandırılmamış aletlerin üretimini ve bakımını yapan kişiye diğer makine teknisyenleri adı verilir. Türkiye’de iş arayan kişilerin merak ettiği mesleklerden birisi olan diğer makine teknisyenlerinin 2021 yılında ne kadar maaş aldığı ve ne iş yaptığı arama motorlarına sık sık yazılıyor. Peki diğer makine teknisyenleri maaşı ne kadar? Diğer makine teknisyenleri ne iş yapar?

Diğer Makine Teknisyenleri Maaşı Ne Kadar?

Türkiye’de diğer makine teknisyeni olarak çalışan bir kişi aylık ortalama olarak 7.800 TL maaş almaktadır. En düşük diğer makine teknisyeni maaşı 2.826 TL, en yükseği ise 10.500 TL’dir. Bu maaş kişinin çalıştığı şirkete göre farklılık gösterebilir.

Diğer Makine Teknisyenleri Ne İş Yapar?

En az ortaöğretim (lise ve dengi) seviyesinde eğitim alan kişilerin çalıştığı diğer makine teknisyenlerinin bazı görevleri bulunmaktadır. İşte o görevler:

- Nükleer enerjinin kullanılması kontrol ve tahliye etme cihaz ve donanımı yapmak,

- Süper yapılar ve gemi omurgası, kamere, projektör, daktilo, masa, hesap makineleri, otomatik kasa makinesi, kopya ve çoğaltma makineleri, mekanik fonksiyonlu tıbbi cihazlar gibi aletlerin üretim, yapmak,

- Bu makinelerin bakım, onarım ve dizaynını gerçekleştirme ve yardımcı olmada uzmanlaşmak diğer makine teknisyenlerinin görevleri arasındadır.

Bu meslekte iş hayatını sürdürmek isteyen kişiler gereken şartları sağladıkları takdirde İŞKUR’un intenet sitesi üzerinden yayınlanan diğer makine teknisyenleri iş ilanlarına başvurabilirler.


Son Güncelleme: 29.10.2021 12:27
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