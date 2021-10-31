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Diğer Elektronik Mühendisleri maaşı ne kadar? 2021 elektronik mühendisleri maaşı

Son dönemde internet üzerinden araştırılan mesleklerden biri olan diğer elektronik mühendisleri maaşı ne kadar belli oldu. 2021 yılı elektronik mühendisleri maaşlarına ilişkin bilgiler haberimizde.

31 Ekim 2021 Pazar 09:27
Diğer Elektronik Mühendisleri maaşı ne kadar? 2021 elektronik mühendisleri maaşı
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-Elektrik mühendisleri, sistemlerin ve teçhizatın muayene ve kontrolünde araştırma, geliştirme, radar sistemlerinin kurulması, işletilmesi, güvenlik ve savunma sistemlerinin işletilmesi ve elektronik işleriyle ilgili diğer faaliyet alanlarında görevli olan kişilerdir.

Diğer elektronik mühendislerinin görevi nedir?

-Elektronik sistemlerini kontrol etmek,

-Elektronik konusunda geliştirme çalışmaları ile ilgilenmek,

-Radar sistemlerini kurarak işletmek sağlamak,

-Güvenlik ve savunma sistemlerinin işletilmesini sağlamak gibi işleri yaparlar.

Diğer elektronik mühendisleri ne kadar maaş alır?

Diğer elektronik mühendislerinin maaşı aylık ortalama 7 bin 800 liradır. En düşük elektronik mühendisi maaşı 2 bin 826 lira olurken, en yüksek maaş ise 13 bin 500 liradır. Diğer elektronik mühendisi olabilmek için en az lisans mezunu olmak gerekmektedir.


Son Güncelleme: 31.10.2021 09:27
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