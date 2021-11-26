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Diğer büro nezaretçileri maaşı ne kadar? Diğer büro nezaretçileri ne iş yapar?

Çalıştığı kuruluştaki büro işlerini yapan ve işçilerin başında duran sınıfsız personele diğer büro nezaretçileri adı verilmektedir. Peki diğer büro nezaretçileri maaşı ne kadar? Diğer büro nezaretçileri ne iş yapar? İşte konu hakkında öne çıkanlar...

26 Kasım 2021 Cuma 07:21
Diğer büro nezaretçileri maaşı ne kadar? Diğer büro nezaretçileri ne iş yapar?
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Diğer büro nezaretçileri, çalıştığı kuruluşun özel bir bölümünde ve diğer bürolardaki büro işlerini gerçekleştiren bununla beraber kuruluş içerisindeki işçileri kontrol eden personele verilen addır. Türkiye’de iş arayan kişilerin gündeminde bulunan diğer büro nezaretçilerinin 2021 yılında ne kadar maaş aldığı ve ne iş yaptıkları merak konusu olmuştur. Peki diğer büro nezaretçileri maaşı ne kadar? Diğer büro nezaretçileri ne iş yapar?

Diğer Büro Nezaretçileri Maaşı Ne Kadar?

Diğer büro nezaretçilerinin maaşı çalıştıkları kuruluş veya şirkete göre değişmektedir. 2021 yılı itibariyle bir diğer büro nezaretçisi ortalama olarak 3.260 TL aylık maaş almaktadır. En düşük diğer büro nezaretçileri maaşı 2.826 TL iken, en yüksek maaş ise 3.870 TL’dir.

Diğer Büro Nezaretçileri Ne İş Yapar

?

Diğer büro nezaretçileri, çalıştığı kuruluştaki belgelerin talimatlara uygun bir şekilde hazırlanmasını ve işlem görmesini sağlar. 


Son Güncelleme: 26.11.2021 07:21
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