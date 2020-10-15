DHMİ havaalanında 2 GB bedava internet nasıl kullanılır? DHMİ tarafından yolculara 2 GB bedava internet uygulaması

Türkiye'de intenet kullanım oranının yüksek olması nedeniyle vatandaşlar inteneti ücretsiz kullanmanın yollarını araştırıyor. Devlet Hava Meydanları İşletmesi çeşitli imkanlar sunarak ücretsiz intenet hizmeti veren kuruluşlar listesine katıldı.

UÇUŞ REHBERİM UYGULAMASI HİZMETE GİRDİ

Türkiye'de hemen hemen her ilde havalimanlarında vatandaşlar için yeni uygulamalar bulunabilmekte. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı bünyesinde faaliyet gösteren Devlet Hava Meydanları İşletmesi, yeni Uçuş Rehberi uygulamasını başlattı.

HER VATANDAŞA 2 GB BEDAVA İNTERNET!

Uçuş Rehberim uygulamasında vatandaşlar için birçok hizmet var. En ilginçlerinden biri, her vatandaşa sağlanan 2 GB ücretsiz intenet erişimidir. Vatandaşlar 2 GB bedava intenet hakkını 49 havalimanında kullanabilecek.

DHMİ'nin yeni uygulaması olan "Uçuş Rehberim" ile HES kodunu eşleştirerek uçuş bilgilerini takip etmek de mümkün. Ayrıca bu uygulama, uçağın gecikmesi ve uçağın hangi platformda olduğu gibi detaylı bilgileri de yolculara aktarabilmektedir. Uygulamayı cep telefonuna indiren vatandaşlar da 2 GB bedava intenetten yararlanabiliyor.

BEDAVA İNTERNET DETAYLARI AÇIKLANACAK

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, 2 GB bedava intenet erişimi sağlayan uçuş rehberi uygulamasını bugün tanıtacak. Bakan Karaismailoğlu, intenetin ücretsiz kullanımının detaylarını kamuoyuna duyuracak.