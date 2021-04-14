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Dezenfektan ve alkol bazlı temizleyiciler orucu ve abdesti bozar mı?

Dezenfektan ve alkol bazlı temizleyiciler orucu ve abdesti bozar mı sorusu Ramazan ayıyla birlikte en çok sorulan sorulardan biri oldu. Diyanetten konuyla ilgili bir paylaşım yapıldı.

14 Nisan 2021 Çarşamba 19:49
Dezenfektan ve alkol bazlı temizleyiciler orucu ve abdesti bozar mı?
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11 ayın sultanı başladı. Bilindiği gibi bu yıl Ramazan ayında koronavirüs salgını da artmaya başladı. Koronavirüse karşı kullanılan dezenfektanların orucu bozup bozmadığı da merak konusu oldu. Dezenfektanların içerisinde alkol bulunması akıllarda soru işareti oluşmasına neden oldu.

Koronavirüs salgını sürecinde mücadelenin en temel ürünü olan maske ve dezenfektanlar artık hayatın bir parçası olmuş durumda. Hemen hemen herkesin cebinde el dezenfektanı bulunuyor. Ancak Ramazan ayının gelmesiyle birlikte el dezenfektanlarının içerisinde bulunan alkolün orucu etkileyip etkilemediği merak konusu oldu.

İslami bilgilere bakıldığında dezenfektan ve buna benzer maddeler üretim amacı olarak temizlik ve sağlık ürünüdür. Koronavirüs salgınından korunmak için ellerin su ile yıkandığı gibi, doktorların önerisi olan dezenfektanların kullanılmasına bir sorun yoktur. Bu maddelerin amacı temizlik olup, içerisinde kullanılan alkolde uçucu özelliği sahiptir. Bu nedenle oruç bozulmaz.

Dezenfektan orucu bozar mı?

Diyanet İşleri Başkanlığı bünyesine bağlı olan Alo Fetva Hattına dezenfektan orucu bozar mı şeklinde çok sayıda soru geldi. Hattaki görevliler tüketilen ve sarhoşluk veren alkol ile dezenfektanların içerisinde bulunan alkollerin farklı olduğunu ve nedenle herhangi bir sorun olmadığını söylüyor.

Alkol bazlı temizleyiciler orucu bozar mı?

Diyanet İşleri Başkanlığı alkol bazlı temizleyicilerle ilgili şu paylaşımda bulundu;

“İspirto, kolonya vb. sıvılarla, temizlik amacıyla üretilen alkollü maddelerin içilmesi haram olmakla birlikte (Buhârî, Edep, 80; Müslim, Eşribe, 73), temizlikte kullanılmaları caizdir. Namaz kılmadan önce bu ürünlerin sürüldüğü yerlerin yıkanması da gerekmez (Kâsânî, Bedâî', V, 115; Elmalılı, Hak Dini, II, 763-764).”

Dezenfektan ve kolonya abdesti bozar mı?

Diyanetten yapılan açıklamada kolonya ve dezenfektanların oruçlu ve abdestli biri tarafından elleri temizlemek amacıyla kullanılmasına bir sorun olmadığını ancak kullanılan maddenin ağız veya burun yoluyla boğaza ulaşması halinde orucun bozulacağı duyurdu.

Koronavirüs salgınında el temizliğine dikkat edilmeli

Koronavirüs vakalarının giderek artması artık daha dikkatli olunması gerektiğini gösterdi. Vatandaşların özellikle el temizliğine dikkat etmesi ve el hijyeni açısında sık sık ellerin yıkanması ile kolonya veya el dezenfektanı ile temiz tutulması gerekmektedir.

 



Son Güncelleme: 14.04.2021 19:49
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Anahtar Kelimeler:
DezenfektanOruçAbdest
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