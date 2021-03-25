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Devrilen traktörünün altında kalarak hayatını kaybetti

Aydın Efeler'de yaşanan trafik kazasında 70 yaşındaki Ayhan Altay hayatını kaybetti.

25 Mart 2021 Perşembe 17:56
Devrilen traktörünün altında kalarak hayatını kaybetti
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Bir kişinin can verdiği traktör kazası bugün sabah saatlerinde  Aydın Efeler ilçesinde meydana geldi.

İlöeye bağlı bir mahallede hayatını sürdüren 70 yaşındaki Ayhan Altay sabah erken saatlerde kendisine ait bahçeye gitmek için traktörüyle yola çıktı. Yolda seyir halinde olan traktör, sürücünün dikkatsizliği sonucu kontrolden çıktı ve yol kenarına devrildi.

TRAKTÖRÜN ALTINDA KALAN YAŞLI ADAM HAYATINI KAYBETTİ

Kazayı gören vatandaşların ihbar etmesiyle birlikte olay yerine jandarma ve 112 sağlık personeli yönlendirildi. Kaza yerine gelen ekipler ters dönen traktörün altında kalan yaşlı adamın hayatını kaybettiğini tespit etti.

Olay yerinde yapılan savcılık incelemesinden sonra Altay'ın cansız bedeni otopsi yapılmak üzere morga kaldırıldı. Yaşlı adamın kesin ölüm sebebi yapılacak otopsi sonrasında netleşecek.

 



Son Güncelleme: 25.03.2021 17:56
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Anahtar Kelimeler:
AydınTraktör KazasıAyhan Altay
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