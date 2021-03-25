Devrilen traktörünün altında kalarak hayatını kaybetti

Bir kişinin can verdiği traktör kazası bugün sabah saatlerinde Aydın Efeler ilçesinde meydana geldi.
İlöeye bağlı bir mahallede hayatını sürdüren 70 yaşındaki Ayhan Altay sabah erken saatlerde kendisine ait bahçeye gitmek için traktörüyle yola çıktı. Yolda seyir halinde olan traktör, sürücünün dikkatsizliği sonucu kontrolden çıktı ve yol kenarına devrildi.
TRAKTÖRÜN ALTINDA KALAN YAŞLI ADAM HAYATINI KAYBETTİ
Olay yerinde yapılan savcılık incelemesinden sonra Altay'ın cansız bedeni otopsi yapılmak üzere morga kaldırıldı. Yaşlı adamın kesin ölüm sebebi yapılacak otopsi sonrasında netleşecek.
Son Güncelleme: 25.03.2021 17:56