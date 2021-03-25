Devrilen traktörünün altında kalarak hayatını kaybetti

Bir kişinin can verdiği traktör kazası bugün sabah saatlerinde Aydın Efeler ilçesinde meydana geldi.

İlöeye bağlı bir mahallede hayatını sürdüren 70 yaşındaki Ayhan Altay sabah erken saatlerde kendisine ait bahçeye gitmek için traktörüyle yola çıktı. Yolda seyir halinde olan traktör, sürücünün dikkatsizliği sonucu kontrolden çıktı ve yol kenarına devrildi.

TRAKTÖRÜN ALTINDA KALAN YAŞLI ADAM HAYATINI KAYBETTİ

Kazayı gören vatandaşların ihbar etmesiyle birlikte olay yerine jandarma ve 112 sağlık personeli yönlendirildi. Kaza yerine gelen ekipler ters dönen traktörün altında kalan yaşlı adamın hayatını kaybettiğini tespit etti.

Olay yerinde yapılan savcılık incelemesinden sonra Altay'ın cansız bedeni otopsi yapılmak üzere morga kaldırıldı. Yaşlı adamın kesin ölüm sebebi yapılacak otopsi sonrasında netleşecek.