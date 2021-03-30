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Devrilen traktörün altında kalan yaşlı çift öldü

Malatya Kuluncak'da yaşanan feci trafik kazasında devrilen traktörün altında kalan karı koca yaşlı çift yaşamlarını yitirdi.

30 Mart 2021 Salı 23:56
Devrilen traktörün altında kalan yaşlı çift öldü
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Karı kocanın hayatını kaybettiğini trafik kazası Malatya Kuluncak'da yaşandı.

İlçeye bağlı bir köyde yaşamlarını sürdüren Şahin ailesi kendilerine ait tarla gitmek için traktörleriyle hareket ettiler. 85 yaşındaki Mehmet Şahin'in sürüdüğü traktör bir süre ilerledikten sonra sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan traktör devrildi.

Sürücü ŞAhin ve 81 yaşındaki eşi Cennet Şahin yan devrilen traktörün altında kaldı. KAzayı gören Şahin ailesinin yakın akrabası durumu hemen ekiplere bildirdi.

YAŞLI ÇİFT HAYATINI KAYBETTİ

Kısa süre içinde kaza yerine gelen 112 sağlık personeli yaptıkları incelemede yaşlı çiftin yaşamını yitirdiğini belirledi. Yapılan inceleme sonrasında talihsiz çiftin cansız bedenleri otopsi yapılmak üzere adli tıp kurumuna gönderdildi.

Kaza ile ilgili olarak inceleme başlatıldı.

 



Son Güncelleme: 30.03.2021 23:56
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Anahtar Kelimeler:
MalatyaTrafik Kazası
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