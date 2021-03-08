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Devrilen traktörün altında kalan sürücü hayatını kaybetti

Osmaniye’nin Bahçe ilçesinde bahçesini süren bir çiftçi devrilen traktörün altında kalarak feci şekilde hayatını kaybetti.

08 Mart 2021 Pazartesi 12:23
Devrilen traktörün altında kalan sürücü hayatını kaybetti
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Osmaniye’de gerçekleşen olayda edinilen bilgilere göre Bahçe İlçesinde Yaylalık köyünde tarlasını süren Hasan K. adlı çiftçi engebeli arazide giderken traktörün hâkimiyetini kaybetti. Engebeli arazide metrelerce yükseklikten aşağı yuvarlanan traktörün altında kalan sürücü feci bir şekilde hayatını kaybetti.

Çevredeki vatandaşlar tarafından ihbar edilen feci kaza üzerine olay yerine jandarma ekipleri ve sağlık ekipleri intikal etti. Talihsiz çiftçi Hasan K.nin cansız bedeni hastane morguna kaldırıldı. Yaşanan olay ilgili jandarma ekipleri tarafından soruşturma başlatıldı.



Son Güncelleme: 08.03.2021 12:23
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Anahtar Kelimeler:
OsmaniyeKaza
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