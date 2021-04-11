Bir kişinin yaşamını yitirdiği traktör kazası bugün Muğla Kavaklıdere'de yaşandı.

Gelen bilgilere göre ilçeye bağlı bir mahallede yaşayan Ali Arslan, kendine ait traktörüyle ormanlı alana odun toplamaya gitti. Ormanlık alanda odunları topladıktan sonra traktöre yükleyen Arslan, dönüşteyken, traktörün direksiyon hakimiyetini kaybetti ve yüklü traktör devrildi.

Devrilen traktörün altında kalan kişi hayatını kaybetti

Devrilen traktörü gören çevredeki kişiler durumu hemen 112 sağlık personeline ve jandarmaya bildirdi.Kısa süre sonra kaza yerine gelen ekipler devrilen traktörün altında kalan sürücü Ali Arslan'ın olay yerinde hayatını kaybettiğini tespit etti.

Arslan'ın cansız bedeni traktörün altında çıkarıldıktan sonra yapılan inceleme sonrasında otopsi için morga kaldırılırken, jandarma olayla ilgili olarak inceleme başlattı.