Bir kişinin ölümüyle sonuçlanan traktör kazası bugün Manisa'da yaşandı.

Gelen bilgilere göre Manisa Şehzadeler'de yaşamını sürdüren 27 yaşındaki Kaya Dursun bugün öğlen saatlerinde, kendi traktörüyle tarlasını sürmek için yola çıktı. Dursun traktörüyle seyir halindeyken aniden direksiyon hakimiyetini kaybetti ve traktör kontrolden çıktı.

Devrilen traktörün altında can verdi

Talihsiz adam, devrilen traktörün altında kaldı. Kazayı gören çevredekiler yardıma koşarken, durumu hemen ekiplere bildirdi. Kısa süre içinde olay yerine gelen ekipler, Dursun'u traktörün altında çıkardı ve yapılan incelemede talihsiz adamın hayatını kaybettiği belirlendi. Yapılan inceleme sonrasında Dursun'un cansız bedeni morga kaldırılırken, olayla ilgili olarak inceleme başlatıldı.