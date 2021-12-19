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Devletten hazine arazisi nasıl kiralanır? Hazine arazisi kiralamak için gereken temel şartları nelerdir ?

Ekonomiye katkı sağlamak ve çiftçiyi desteklemek için hazine arazileri kiralanabilmektedir. Çiftçiler, hazine arazilerini kiralayarak tarım faaliyetlerini yürütebilmektedir. Devletten hazine arazisinin nasıl kiralandığı araştırılmaktadır. Devletten hazine arazisi nasıl kiralanır? Bu haberimizde devletten hazine arazisi kiralamaya ilişkin detayları sizler için derledik. İşte Devletten hazine arazisi kiralama detayları...

19 Aralık 2021 Pazar 17:02
Devletten hazine arazisi nasıl kiralanır? Hazine arazisi kiralamak için gereken temel şartları nelerdir ?
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Ekonomiye katkı sağlamak için devlet hazineleri kullanıma açılmaktadır. Bu şekilde çiftçi ve ekonomiye destek sağlanmış olur. Hazine arazisinin nasıl kiralanacağı merak edilmektedir. Devlet hazine arazisini nasıl kiralamaktadır?

Hazine arazisi kiralama

Geçen sene itibariyle, hazine arazileri kiralanmaya başladı. Hazine arazisini kiralarken, belirtilen koşullar ve mevzuat hükümlerine göre anlaşma yapılmaktadır. İlk olarak Kiralama Talep Formuyla kiralamak istediğiniz arazinin olduğu yerde bulunan Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğüne ve Milli Emlak Müdürlüklerine başvurulmalıdır.

Hazine arazisini kimler kiralayabilir?

Hazine arazileri,tarım amacıyla kiralamak isteyen çiftçiler,bazı koşulları sağlaması gerekmektedir. Bu koşullar şu şekildedir;

En az 3 sene o köy ve mahallede ikamet edilmesi gerekir. Arazinin olduğu köy ya da mahallede nüfusa kayıtlı olunmalıdır.

Köy ya da mahalleye nüfus kaydı olan fakat orada yaşamayan çiftçiler

Hiç toprağı olmayan ve yeterli toprağa sahip olmayan çiftçiler

Hazine arazisi kiralamak için başvuru

Her ilde İl Çevre ve Şehircilik Bürosuna, Devlet Emlak Ofisine veya büro müdürüne başvurunuz.

Çiftçilerin her ilçede Milli Emlak Bürosu tarafından ilan edilen milli hazine tarım arazileri üzerinde tarımsal üretim yapmaları, aksi takdirde Milli Emlak Şefi tarafından "Tarımsal Arazi Kiralama Başvuru Formu"nu doldurarak bu kuruluşlara başvurmaları gerekmektedir. Belirtilen ilan süresi içinde başvurulması gerekir.

Her başvuru sahibi için ayrıca ikamet, nüfus kaydı, medeni durum, arsa varlıkları ve aile nüfus bilgileri  Merkezi Nüfus Yönetim Sistemi (MERNIS) ile tapu ve kadastro bilgi sistemindeki bilgileri kontrol edilir ve puanlandırma işlemini gerçekleştirilir.Başvuru için hazırlanan forma göre başvuru sıralama formunu doldurunuz.En yüksek puanla başlar ve başvuranları sıralar.Bu formlar gayrimenkul veya ulusal gayrimenkul yöneticileri tarafından onaylanır.

Milli  Emlak Genel Müdürlüğü’nün resmi sitesinden yer alan kiralanabilir hazine arazilerini inceleyebilirsiniz.

Hazine arazisi kiralamak için gereken temel şartlar

İlk olarak Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak gerekiyor. Hazine arazisini kiralamak için çiftçi olunmalıdır. Hazine arazisine birden fazla talep bulunuyorsa öncelik verilecek çiftçiler şu şekildedir;

Kendisinin ve ailesinin hiç toprağı olmaması durumunda

Yeterli toprağı olmayanlar

Topraksız olup en az 3 senedir kiracılık ve tarım işçiliği yapmak

Devlet hazinesinde kiralanabilen araziler sadece tarım ve hayvancılık amaçlı değildir. Şu araziler de kiralanabilmektedir;

  • Milli Eğitim Bakanlığına Tahsisli Ve Bu Bakanlığa Bağlı Okul Ve Kurumlardaki Kantin, Açık Alan, Salon Ve Benzeri Yerler
  • Ağaçlandırma İşlemleri
  • Yüksek Öğretim Kurumlarına Tahsisli Taşınmazlar,
  • Kültür Ve Turizm Bakanlığına Tahsisli Olup Döner Sermaye Hizmetlerinde Kullanılan Taşınmazlar,
  • Balıkçı Barınakları
  • Kıyı Kanunu Kapsamına Giren Yerler
  • Hazinenin El birliği veya paylı mülkiyetinde bulunan taşınmazlar

Hazine arazisinde en fazla kaç dönüm kiralanabilir?

En fazla kiralanabilir hazine arazisi 60 dönüm olmalıdır. 60 dönüm üzerinden olan hazine arazileri kiralanmamaktadır.  Ayrıca 60 dönümü geçen taşınmazların krokisine ulaşım yolu eklendiğinde 60 dönüm arazi olarak kiralanabilmektedir.

Hazine arazileri, pazarlık usulü,Açık teklif usulü ile kapalı teklif usulü şeklinde kiralama usulü uygulanır.

Hazine arazisi nasıl tespit edilir?

Türkiye'de hazine arazisi Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'na bağlı Devlet Emlak İdaresi tarafından belirlenir.

Devlet hazinesinden arazi kiralamayı planlıyorsanız Devlet Emlak İdaresi'nin resmi intenet sitesinde yer alan kiralık ilanlarına bakmalısınız.

Bu ilanlardan , her bir ildeki hazine arazisine ilişkin detayları anlayabilirsiniz.

Tarım arazileri için imar planı veya imar planında tarımsal kullanıma uygun araziler ile tarımsal amaçlı devlet hazinesine ait özel mülk ve onun yetki ve tasarrufunda bulunulmuyorsa Devlet tarımsal amaçlar için kiralanmıştır.

10 senelik hazine arazisi kiralama

Arazi tarıma uygun hazine arazisi olmalıdır.Kiralanan arazide en az 3 yıl çiftçilik yapıyor olmak gerekir. Ecrimisil bedelini arazi kullanımı karşılığında ödemeyi kabul etmiş olmalıdır. 10 yıllık kira sözleşmesi imzalamayı kabul etmek gerekir. Başvuru yaptığınız gün ilgili birime başvurmanız gerekmektedir.Başvuru, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı İl Müdürlüğü'nün ulusal gayrimenkul birimine yapılacak. 10 yıllık sözleşme sona erdikten sonra çiftçiler araziyi satın alabilir.

e-devlet üzerinden hazine arazisi sorgulayabilirsiniz. Aşağıdaki linkten sorgulama işlemi yapılabilir.

https://www.turkiye.gov.tr/gthb-arazi-toplulastirma

Hazine arazisi kiralama bedeli

Kiralanabilir devlet hazine arazisinin maliyeti hakkında Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ve Devlet Emlak İdaresi'nin resmi intenet sitelerinde yer alan ilanlar aracılığıyla bilgi edinebilirsiniz. Arsanın bulunduğu bölge ve şehre göre fiyat değişkenlik gösterecektir. 1.000 liraya arsa kiralayabildiğiniz gibi 60.000 lira ve üzeri arsa da kiralayabilirsiniz. Bu fiyatlandırma, arazinin konumuna ve standartlarınıza ve tercihlerinize göre değişecektir. Bölgesel seçeneklerinizi, yüzey araştırma bilgilerinizi, fiyat aralığınızı ve filtrelemenizi girerek bütçenize uygun bir hazine  arazisi bulabilir ve kiralama  talebinde bulunabilirsiniz. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın sayfasındaki "Kiralık Hazine Arazileri" menüsünden kiralık arsa hakkında detaylara ulaşabilirsiniz.

Kiralanan hazine arazisinin teslimi

Sözleşme tarihi itibariyle 15 gün içinde teslim tutanağıyla kiracıya verilecektir. Teslim tutanağında 3 nüsha bulunacak. Öneklerden biri Tarım ve Orman Bakanlığı il veya ilçe müdürlüğüne verilecek. Diğer önek kiracıya verilecek. Diğer önek ise dosyada yer alacak. Arazi kiralandıktan sonra en fazla 6 ay içinde amacına uygun kullanılmalıdır. Senelik denetimler gerçekleşecektir. Arazi üzerine sabit yapılar ve tesisler inşa edilmemesi gerekir.

 


Son Güncelleme: 19.12.2021 17:02
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