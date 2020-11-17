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Devletten elektrik fatura desteği nasıl alınır? 2020 Elektrik faturası desteği sorgulama

Okurlarımızın merakla takip ettikleri Devletten elektrik fatura desteği nasıl alınır? Elektrik faturası desteği sorgulama haberini biz de incelemeye devam ediyoruz. En yeni ayrıntılarıyla 17 Kasım 2020 tarihli haberimizde kaleme aldığımız gelişmeleri okuyarak siz de merak ettiklerinizi öğrenebilirsiniz.

17 Kasım 2020 Salı 10:31
Devletten elektrik fatura desteği nasıl alınır? 2020 Elektrik faturası desteği sorgulama
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Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından yeni bir destek kampanyası başlatıldı. Maddi açıdan sıkıntı yaşayan ailelere yönelik verilen yeni destek ile birlikte elektrik faturalarına ek destek sağlanacak.

Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları ile ortak hareket eden Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, yeni destek ile birlikte ihtiyaç sahiplerine elektrik faturası desteği verecek. Bu destekten yararlanmak isteyen kişiler belirli şartları yerine getirmeleri halinde destekten faydalanabilecek.

Elektrik faturası yardımı nedir? Elektrik faturası yardımı şartları nelerdir?


Bakanlık tarafından verilecek olan elektrik tüketim desteği muhtaç kişilere belirli bir süre boyunca verilir. Eğer kişilerin muhtaçlık durumlarının giderilmesi durumu ortaya çıkarsa destek kesilmektedir. Destek alacak kişilerin öncelikle Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları’ndan birine kayıtlı olması gerekir. Elektrik desteğinden yararlanmak isteyen kişilerin hane içinde kişi başı gelirlerinin asgari ücretin 3’te 1’i oranında olması gerekir. 701 TL olan bu tutarı sağlayan kişilere destek verilir. Kişilere elektrik faturası desteği güncel faturalar üzerinden yapılır. Bu nedenle başvuru yapacak kişiler, güncel faturalar ile merkezlere başvurmalıdır. Devlet tarafından verilen destek fatura tutarından düşülerek kişilerin daha uygun fatura ödemesi sağlanır.

Elektrik faturası ardım başvurusu nasıl yapılır?

Elektrik desteğinden yararlanacak kişiler, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarına başvurmalıdır. Kişiler ikametgah bilgilerine göre en yakın merkeze gitmelidir. Başvuruda bulunacak kişi başvuru dilekçesi, aile bireylerinin T.C. kimlik numarası ve kimlik fotokopisi, güncel elektrik faturası ile başvurularını gerçekleştirebilir. Muhtaçlık belgesi olan kişiler bu belge ile de başvurabilmektedir.

Elektrik desteği yardımı ne kadardır?

Elektrik desteği kişilere faturaları üzerinden düşürülerek verilir. Kişilerin güncel faturalarına göre hesaplanan destekler, kişinin kullandığı elektrik ve konutunun yapısı desteği etkilemektedir. Bu şekilde her ay kişinin faturasından destek düşürülerek uygun fatura ödemesi yapması sağlanmaktadır.

  • 1-2 kişilik hanelere aylık 75 kilovasaat- 40 TL
  • 3 kişilik hanelere aylık 100 kilovasaat- 53 TL
  • 4 kişilik hanelere aylık 125 kilovasaat- 67 TL
  • 5 ve daha fazla kişilik hanelere aylık 150 kilovasaat- 80 TL yardım yapılmaktadır.


Son Güncelleme: 17.11.2020 10:31
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Ihtiyaç SahipleriElektrik Desteği
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