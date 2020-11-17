Devletten elektrik fatura desteği nasıl alınır? 2020 Elektrik faturası desteği sorgulama

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından yeni bir destek kampanyası başlatıldı. Maddi açıdan sıkıntı yaşayan ailelere yönelik verilen yeni destek ile birlikte elektrik faturalarına ek destek sağlanacak.
Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları ile ortak hareket eden Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, yeni destek ile birlikte ihtiyaç sahiplerine elektrik faturası desteği verecek. Bu destekten yararlanmak isteyen kişiler belirli şartları yerine getirmeleri halinde destekten faydalanabilecek.
Elektrik faturası yardımı nedir? Elektrik faturası yardımı şartları nelerdir?
Elektrik faturası ardım başvurusu nasıl yapılır?
Elektrik desteğinden yararlanacak kişiler, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarına başvurmalıdır. Kişiler ikametgah bilgilerine göre en yakın merkeze gitmelidir. Başvuruda bulunacak kişi başvuru dilekçesi, aile bireylerinin T.C. kimlik numarası ve kimlik fotokopisi, güncel elektrik faturası ile başvurularını gerçekleştirebilir. Muhtaçlık belgesi olan kişiler bu belge ile de başvurabilmektedir.
Elektrik desteği yardımı ne kadardır?
Elektrik desteği kişilere faturaları üzerinden düşürülerek verilir. Kişilerin güncel faturalarına göre hesaplanan destekler, kişinin kullandığı elektrik ve konutunun yapısı desteği etkilemektedir. Bu şekilde her ay kişinin faturasından destek düşürülerek uygun fatura ödemesi yapması sağlanmaktadır.
- 1-2 kişilik hanelere aylık 75 kilovasaat- 40 TL
- 3 kişilik hanelere aylık 100 kilovasaat- 53 TL
- 4 kişilik hanelere aylık 125 kilovasaat- 67 TL
- 5 ve daha fazla kişilik hanelere aylık 150 kilovasaat- 80 TL yardım yapılmaktadır.