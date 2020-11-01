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Devletin kış döneminde vatandaşa sağladığı yardımlar nelerdir? Elektrik faturası, yakacak, gıda ve ev onarım destek ödemeleri nasıl alınır?

Devletin maddi durumu yerinde olmayan vatandaşlara sağlamış olduğu yardımların neler olduğu merak edilmektedir. Devlet kış aylarının yaklaşmasıyla birlikte gelir sahibi olmayan vatandaşlara birçok yardım sağlamaktadır. Peki bu yardımlar hangileridir? Kimler bu yardımdan faydalanabilir? Başvuru şartları nelerdir?

01 Kasım 2020 Pazar 11:28
Devletin kış döneminde vatandaşa sağladığı yardımlar nelerdir? Elektrik faturası, yakacak, gıda ve ev onarım destek ödemeleri nasıl alınır?
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Devlet kurumları, birçok alanda vatandaşlara geri ödemesiz destek sağlamaya devam etmektedir. Desteklenen bu uygulamalar kış aylarında artmaktadır. Mali durumu zayıf olan aileler elektrik faturaları, yakıt desteği, yiyecek yardımı ve hatta ev bakımı ve onarımları konusunda destek alabilirler.

Kıştan önce vatandaşlar, devlet desteğine başvurması gereken alanlarda yardım ararlar. Devlet kurumları, vatandaşların bu gereksinimlerini çok sayıda destek programıyla karşılamaktadır. Öyle ki, bu desteğin çoğu iade edilemez, geri ödenmez ve vatandaşların en çok ihtiyaç duyduğu alanlarda sağlanır. Vatandaşların devletten alabileceği yardımlardan bazıları şu şekildedir:

Yakacak Yardımı

Elektrik Desteği

Barınma Bakım Onarım Yardımı

Gıda Yardımı

Yakacak Yardımı Desteği ve Başvuruları


Mali durumu kötü ve aylık geliri düşük vatandaşlara yakıt yardımı uygulamaları sağlayın. Bu destek ödemeleri için en önemli ön koşul, her hane halkının geliri. Aile Bakanlığından açıklanan açıklamada; kişi başına geliri asgari net ücretin (701,32 TL) altında olan ailelerin başvurabileceği belirtildi. Yılda bir kez yakıt desteği yapılmaktadır.

Vatandaşların yaşadığı bölgelerdeki sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakıflarına başvurular yapılacak. Başvurmak için vakfı şahsen ziyaret etmelisiniz.

Elektrik Yardımı Nasıl Alınır?

Her aileye elektrik desteği sağlamamak. Bakanlık, daha önce sosyal yardım almış ve sosyal yardım almaya devam eden ailelere bu tür desteği sağlamaktadır.

Sosyal Yardımlar Genel Müdürlüğü, bu destek için bir başvuru prosedürü sunmamaktadır. Her ay Kurum Bütünleşik Sosyal Yardımlar Bilgi (BSYB) sistemi aracılığıyla yeni bir liste hazırlayarak kimin destek alacağını belirler. Listede yer alanlar, fatura ödeme işlemi sırasında PTT'nin kimlik kartı desteğinden yararlanacak.

1-2 kişilik bir aile ayda 75 kWh, 3 kişilik bir aile ayda 100 kWh, 4 kişilik bir aile ayda 125 kWh ve 5 veya daha fazla kişilik aileler ayda 150 kWh almaktadır. Destek ücreti 53 TL ile 106 TL arasında değişiyor.

Gıda Yardımı Başvuruları

Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı ve Vakıflar Genel Müdürlüğü vatandaşların gıda ihtiyacını karşılıyor. Bu yardım düzenli olarak sağlanır ve ailenin temel gıda ihtiyaçlarını karşılamak için ödenir. Bu yardımlardan yararlanmak isteyenlerin başvuru adresleri Bölge Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Müdürlüğü ile İl Vakıf Müdürlüğüdür.

Ev Bakım Onarım Yardımı

Aile Bakanlığı da bu desteği veriyor; kişi başına geliri asgari net ücretin (701,32 TL) altında olan aileler içindir. Sağlıksız hanelerde yaşayan vatandaşlara yapılan tadilat yardımında vatandaşlar 20.000 liraya kadar yardım alabiliyor. Bu tür yardımlardan yararlanmak için Sosyal Yardımlaşma ve Kişisel Dayanışma Genel Müdürlüğü'ne başvuru yapılması gerekmektedir.



Son Güncelleme: 01.11.2020 11:28
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Anahtar Kelimeler:
DevletYardım
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