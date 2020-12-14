İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Almanya, koronaya karşı virüsü bloke eden ilaç geliştirdi
Son Dakika
Almanya, koronaya karşı virüsü bloke...
Çocukluk dizisi erken final yapıyor
Çocukluk dizisi erken final yapıyor
Kabine toplanıyor! Eğitim başta olmak üzere önemli konular karara bağlanacak
Son Dakika
Kabine toplanıyor! Eğitim başta olmak...
Ankara'da feci olay! İnşaat alanında 2 işçi göçük altında kaldı
Son Dakika
Ankara'da feci olay! İnşaat alanında...

Devlete 12 bin personel alımı yapılacak alımlar nasıl olacak?

Geçtiğimiz günlerde Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada devlete 12 bin personel alımı yapılacağı bildirilmişti. Hangi pozisyonda ne zaman yapılacağı hakkında net bilgi verilmemişti. Detaylar haberimizde yer almaktadır.

14 Aralık 2020 Pazartesi 15:55
Devlete 12 bin personel alımı yapılacak alımlar nasıl olacak?
Takip Et:

Sağlık Bakanlığı personel alımı yapacağını geçtiğimiz günlerde duyurmuştu. 12 bin personel alacak olan Bakanlık hangi kadroda kaç kişi alacağını ve hangi kriterlere göre alacağını da açıkladı.

ALIM TERCİHLERİ NASIL OLACAK?

ÖSYM’den gerçekleştirilecek olan personel alımı için adaylar tercih kılavuzuna göre başvuru yapacaklar. Tercih kılavuzu ÖSYM’nin resmi intenet adresinde yayınlandı. Tercihler de resmi intenet sitesinde yapılacak. ÖSYM giriş bilgileri ile sisteme giriş yapan adaylar tercihlerini süre dolmadan önce yapmalıdır.

12 BİN PERSONEL İÇİN POZİSYONLAR

  • Biyolog alımı için 5 kişi
  • Çocuk Gelişimci alımı için 20 kişi
  • Dil ve Konuşma Terapisti için 10 kişi
  • Diyetisyen alımı için 160 kişi
  • Ebe alımı için 1600 kişi
  • Fizyoterapist alımı için 200 kişi
  • Hemşire alımı 9373 kişi
  • İş ve Uğraşı Terapisti alımı 20 kişi
  • Odyolog 20 kişi
  • Pefüzyonist alımı için 43 kişi
  • Psikolog için 125 kişi
  • Sağlık Fizikçisi alımı için 10 kişi
  • Sosyal Çalışmacı 10 kişi
  • Adli Tıp Teknikeri için 24 kişi
  • Ağız Diş Sağlığı için Sağlık Teknikeri 75 kişi
  • Ameliyat için Sağlık Teknikeri 36 kişi
  • Anestezi alanı için sağlık teknikeri 630 kişi
  • Çevre Sağlığı alanında Sağlık Teknikeri için 54 kişi
  • Diş Protezi Sağlık Teknikeri 19 kişi
  • Diyaliz Sağlık Teknikeri 70 kişi
  • Eczane Sağlık Teknikeri 50 kişi
  • Elektronörofizyoloji Sağlık Teknikeri 11 kişi
  • Evde Bakım Sağlık Teknikeri 11 kişi
  • Fizik Tedavi Sağlık Teknikeri 108 kişi
  • İlk ve Acil Yardım Sağlık Teknikeri 1400  kişi
  • Hemşire alımı için bin 627 kişi
  • Hemşire için 7 bin kişi
  • Ebe alımı için 1700 kişi
  • Sağlık Teknisyeni için 2 bin 864 kişi

 

Tercihler ÖSYM’nin sayfasında yapılacaktır. Sonuçlar da aynı şekilde intenet sitesinden görülebilecek. Sonuçları kabul edilen adaylar yerleştirildikleri kurum üzerinden başvurularını gerçekleştirebilecek. Her kurum kendi belirlediği belgeleri başvuru için zamanında hazırlayıp kuruma teslim edecekler.



Son Güncelleme: 14.12.2020 15:55
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
PersonelAlımıDevlete12binPersonel12binPersonel
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Türkiye'yi ağlatan minik Ecem babasına kavuştu
Türkiye'yi ağlatan minik Ecem babasına kavuştu
İzmir'de yaşanan taşkında kaybolan 2 kişinin cesedine ulaşıldı
İzmir'de yaşanan taşkında kaybolan 2 kişinin cesedine ulaşıldı
Yağmur sonrası çıkan yangında 15 bin TL'lik hasar
Yağmur sonrası çıkan yangında 15 bin TL'lik hasar
Antalya, vaka sayılarında alarm veriyor! Sert tedbirler uygulanacak
Antalya, vaka sayılarında alarm veriyor! Sert tedbirler uygulanacak
Meteorolojiden son dakika açıklaması: Mersin'de sağanak yağış bekleniyor
Meteorolojiden son dakika açıklaması: Mersin'de sağanak yağış bekleniyor
Beklenen 13 Aralık Süper Loto sonuçları açıklandı! İşte kazanan numaralar...
Beklenen 13 Aralık Süper Loto sonuçları açıklandı! İşte kazanan numaralar...

Popüler Haberler

Devlete 12 bin personel alımı yapılacak alımlar nasıl olacak?
2020 yılı 60.000 TL ihtiyaç kredisi hesaplama ve başvuru
Jandarma Uzman Erbaş alımı ne zaman yapılacak? 202 Uzman Erbaş alım şartları nedir?
Mustafa Ceceli yeni şarkısı Öptüm Nefesinden şarkı sözleri
Bankalar kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor? 14 Aralık
Kıdem tazminatı fonu tamamlayıcı emeklilik sistemi nedir?
Sokağa çıkma yasağı cezası ne kadar, kaç TL? Sokağa çıkma yasağı cezasına itiraz edilir mi, nasıl itiraz edilir?
2020 çocuk parası ne kadar, nasıl alınır?
Formula 1 Türkiye yarışları hangi tarihlerde yapılacak? Formula 1 Türkiye İstanbul Park tarihleri
Savaşçı yeni sezon ne zaman başlayacak? Savaşçı 100. bölüm Kanal D'de ne zaman yayınlanacak? Savaşçı yayın günü ve saati belli mi?
2020 MEB ücretli öğretmenlik başvurusu ne zaman başlayacak?
2021 MEB LGS müfredat konuları ne zaman açıklanacak?
Behzat Ç. Dizisine Yeni Katılan Oyuncular Kimler? Ercüment Çözer'de Dahil Oluyor!
Güldür Güldür Show yeni sezonda kanal mı değiştiriyor? Yeni sezon ne zaman başlayacak?
65 yaş yaşlılık parası nasıl alınır? Yaşlılık maaşı ödeme günleri
Bankaların 6 ay ödemesiz bisiklet kredisi
SSK, SGK, Bağ-Kur, Memur, emekli İkramiyesi 1.500 TL olacak mı? Aralık 14 Pazartesi
Çalışmayana devletten karşılıksız 1300 TL destek ödemesi! Başvuran herkes faydalanabiliyor!
Yılbaşında yasak var mı? Yılbaşı sokağa çıkma yasağı 4 gün mü olacak?
TRT 1 canlı yayın akışı 14 Aralık 2020 Pazartesi TRT 1'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar
Ücretli öğretmen maaşları ne zaman yatar? 2020 Devlet memur maaşları ne zaman yatar?

Karikatürler
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.