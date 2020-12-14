Devlete 12 bin personel alımı yapılacak alımlar nasıl olacak?

Sağlık Bakanlığı personel alımı yapacağını geçtiğimiz günlerde duyurmuştu. 12 bin personel alacak olan Bakanlık hangi kadroda kaç kişi alacağını ve hangi kriterlere göre alacağını da açıkladı.

ALIM TERCİHLERİ NASIL OLACAK?

12 BİN PERSONEL İÇİN POZİSYONLAR

Biyolog alımı için 5 kişi

Çocuk Gelişimci alımı için 20 kişi

Dil ve Konuşma Terapisti için 10 kişi

Diyetisyen alımı için 160 kişi

Ebe alımı için 1600 kişi

Fizyoterapist alımı için 200 kişi

Hemşire alımı 9373 kişi

İş ve Uğraşı Terapisti alımı 20 kişi

Odyolog 20 kişi

Pefüzyonist alımı için 43 kişi

Psikolog için 125 kişi

Sağlık Fizikçisi alımı için 10 kişi

Sosyal Çalışmacı 10 kişi

Adli Tıp Teknikeri için 24 kişi

Ağız Diş Sağlığı için Sağlık Teknikeri 75 kişi

Ameliyat için Sağlık Teknikeri 36 kişi

Anestezi alanı için sağlık teknikeri 630 kişi

Çevre Sağlığı alanında Sağlık Teknikeri için 54 kişi

Diş Protezi Sağlık Teknikeri 19 kişi

Diyaliz Sağlık Teknikeri 70 kişi

Eczane Sağlık Teknikeri 50 kişi

Elektronörofizyoloji Sağlık Teknikeri 11 kişi

Evde Bakım Sağlık Teknikeri 11 kişi

Fizik Tedavi Sağlık Teknikeri 108 kişi

İlk ve Acil Yardım Sağlık Teknikeri 1400 kişi

Hemşire alımı için bin 627 kişi

Hemşire için 7 bin kişi

Ebe alımı için 1700 kişi

Sağlık Teknisyeni için 2 bin 864 kişi

ÖSYM’den gerçekleştirilecek olan personel alımı için adaylar tercih kılavuzuna göre başvuru yapacaklar. Tercih kılavuzu ÖSYM’nin resmi intenet adresinde yayınlandı. Tercihler de resmi intenet sitesinde yapılacak. ÖSYM giriş bilgileri ile sisteme giriş yapan adaylar tercihlerini süre dolmadan önce yapmalıdır.

Tercihler ÖSYM’nin sayfasında yapılacaktır. Sonuçlar da aynı şekilde intenet sitesinden görülebilecek. Sonuçları kabul edilen adaylar yerleştirildikleri kurum üzerinden başvurularını gerçekleştirebilecek. Her kurum kendi belirlediği belgeleri başvuru için zamanında hazırlayıp kuruma teslim edecekler.