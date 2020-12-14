Devlete 12 bin personel alımı yapılacak alımlar nasıl olacak?

Sağlık Bakanlığı personel alımı yapacağını geçtiğimiz günlerde duyurmuştu. 12 bin personel alacak olan Bakanlık hangi kadroda kaç kişi alacağını ve hangi kriterlere göre alacağını da açıkladı.
ALIM TERCİHLERİ NASIL OLACAK?
12 BİN PERSONEL İÇİN POZİSYONLAR
- Biyolog alımı için 5 kişi
- Çocuk Gelişimci alımı için 20 kişi
- Dil ve Konuşma Terapisti için 10 kişi
- Diyetisyen alımı için 160 kişi
- Ebe alımı için 1600 kişi
- Fizyoterapist alımı için 200 kişi
- Hemşire alımı 9373 kişi
- İş ve Uğraşı Terapisti alımı 20 kişi
- Odyolog 20 kişi
- Pefüzyonist alımı için 43 kişi
- Psikolog için 125 kişi
- Sağlık Fizikçisi alımı için 10 kişi
- Sosyal Çalışmacı 10 kişi
- Adli Tıp Teknikeri için 24 kişi
- Ağız Diş Sağlığı için Sağlık Teknikeri 75 kişi
- Ameliyat için Sağlık Teknikeri 36 kişi
- Anestezi alanı için sağlık teknikeri 630 kişi
- Çevre Sağlığı alanında Sağlık Teknikeri için 54 kişi
- Diş Protezi Sağlık Teknikeri 19 kişi
- Diyaliz Sağlık Teknikeri 70 kişi
- Eczane Sağlık Teknikeri 50 kişi
- Elektronörofizyoloji Sağlık Teknikeri 11 kişi
- Evde Bakım Sağlık Teknikeri 11 kişi
- Fizik Tedavi Sağlık Teknikeri 108 kişi
- İlk ve Acil Yardım Sağlık Teknikeri 1400 kişi
- Hemşire alımı için bin 627 kişi
- Hemşire için 7 bin kişi
- Ebe alımı için 1700 kişi
- Sağlık Teknisyeni için 2 bin 864 kişi
Tercihler ÖSYM’nin sayfasında yapılacaktır. Sonuçlar da aynı şekilde intenet sitesinden görülebilecek. Sonuçları kabul edilen adaylar yerleştirildikleri kurum üzerinden başvurularını gerçekleştirebilecek. Her kurum kendi belirlediği belgeleri başvuru için zamanında hazırlayıp kuruma teslim edecekler.
Son Güncelleme: 14.12.2020 15:55