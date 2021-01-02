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Devlet tarafından verilen kömür yardımı nereden ve nasıl alınır? Kömür yardımı şartları nelerdir?

Devlet tarafından yardıma muhtaç ve düzenli bir geliri olmayan kişilere yapılan kömür yardımı ile kış aylarında yaşanan ısınma sorununu çözmeyi amaçlıyor. Maddi durumu yetersiz ve odun ve kömür benzeri yakacak yardımını almak isteyenler kömür yardımını nereden ve nasıl alacaklarını araştırıyorlar. Bizde haberimizde kömür yardımı ile ilgili bütün detayları anlatacağız.

02 Ocak 2021 Cumartesi 18:08
Devlet tarafından verilen kömür yardımı nereden ve nasıl alınır? Kömür yardımı şartları nelerdir?
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Kömür yardımı devlet tarafından yardıma muhtaç ve düzenli bir geliri olmayan ailelere yapılan bir yardımdır. Karlı ve soğuk kış günlerinde yardıma muhtaç ailelerin ısınma sorununu çözmek amaçlı yapılan bu yardım insanları maddi açıdan rahatlatıyor. Kömür yardımı muhtaç ailenin durumuna yani muhtaçlık seviyesine göre belirlenir ve her yıl il veya ilçelere dağıtılacak olan kömür miktarını Maliye ve Hazine Bakanlığı tarafından belirlenir. 

Kömür Yardımı Nasıl Alınacak?

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’na bağlı olarak, kaymakamlık binalarında hizmet veren Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları tarafından yapılan kömür yardımından yararlanmak isteyenler dayanışma vakıflarına başvuru yapmaları gerekmektedir. Bu yardım genellikle sigortasız çalışan, ihtiyaç sahiplerine verilirken bazen geçinmekte zorlanan sigortalı kişilere de verilebilmektedir. Kömür yardımı önce muhtaç ailelere dağıtılır kalan kömürler vakıflara başvuru yapan geçinmekten zorlanan sigortalı kişilere verilmektedir. Yapılan kömür yardımı, ailenin muhtaçlık seviyesine göre değişmekle birlikte ev başına her yıl ortalama 30 torba yani 750 kilo kömür dağıtımı gerçekleşmektedir. Bu sene kömür yardımı her yıl olduğu gibi haziran ayında yapılacaktır 

Kömür Yardımı İçin Gereken Şartlar Nelerdir?

Yardıma ihtiyacı olan kişilerin ilk başta vakıf kaydı yapması gerekmektedir. Bu kaydı yaparken fakirlik belgesi, gelir belgesi vb. belgeler gerekmektedir. Bu kaydı tamamladıktan sonra kişinin Kömür Yardımı Başvuru Dilekçesini doldurması gerekmektedir. Vakıfta kaydı olan kişilerin sadece T.C. kimlik kartları ile yardım başvurusu yapabilirler. Başvuru yapmak için gereken diğer şartlar başvurulan vakıflara göre değişebilmektedir. Başvurular sonrası muhtaç olduğu tespit edilen kişilerin evlerine vakıflar tarafında ev denetlemesi için personeller gönderiliyor. Bu personel raporu kişinin muhtaç olduğunu gösteriyorsa kişiye kömür yardımı yapılır. Bu kömürler vakıf personelleri tarafından evlere ulaştırılır. Kömür yardımı alıp alamayacağınızı e-Devlet üzerinden öğrenebilirsiniz. 

Kömür Yardımı Yapacak Belediyeler 

Sosyal Yardımlaşma Vakfı’nın yaptığı gibi, İstanbul, İzmir, Ankara Erzurum, Bursa ve Gaziantep başta olmak üzere tüm belediyelerde kömür yardımı yapmaktadır. Ayrıca ilçe belediyelere de kömür yardımı için başvurabilirsiniz. Kömür yardımı alan aileler devlet tarafından verilen 1000 TL’lik maddi yardımı da alabilirler. 



Son Güncelleme: 02.01.2021 18:08
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Anahtar Kelimeler:
Kömür YardımıMuhtaç Aileler
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