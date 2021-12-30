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Devlet sosyal güvencesi olmayan vatandaşlara Hane Yardımı yapıyor

Sosyal güvencesi olmayan, ekonomik sıkıntı yaşayan vatandaşlara Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından "Hane Yardımı" yapılıyor. Kimler hane yardımı alabilir? Kaç TL hane yardımı alınıyor? Konunun detaylarını haberimizde bulabilirsiniz.

30 Aralık 2021 Perşembe 15:29
Devlet sosyal güvencesi olmayan vatandaşlara Hane Yardımı yapıyor
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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından yardıma muhtaç aileler için hane yardımı yapılıyor. Hane yardım parası alabilmek için gerekli koşullar arasında ailenin ekonomik sıkıntı yaşaması, sosyal güvenceye sahip olmaması gerekiyor. Ailenin gelir seviyesi, asgari ücretin üçte birinden düşük olması koşulu aranıyor. Ailede 65 yaş üstü kişiler eğer emekli değilse yapılan yardımdan yararlanabiliyorlar. Ailede sigortalı olarak çalışan birey varsa hane yardımı alabilme hakkına sahip olamıyorlar. 

Koşulların sağlanması durumunda başvuruda bulunmak isteyen vatandaşlar başvurularını e-devlet üzerinden gerçekleştirebiliyorlar. Ayrıca yardım parasını alan vatandaşlar, PTT şubelerinden ve Ziraat Bankası'ndan paralarını teslim alabiliyorlar. 


Son Güncelleme: 30.12.2021 15:29
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