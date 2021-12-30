Devlet sosyal güvencesi olmayan vatandaşlara Hane Yardımı yapıyor

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından yardıma muhtaç aileler içinyapılıyor. Hane yardım parası alabilmek için gerekli koşullar arasında ailenin ekonomik sıkıntı yaşaması, sosyal güvenceye sahip olmaması gerekiyor. Ailenin gelir seviyesi, asgari ücretin üçte birinden düşük olması koşulu aranıyor. Ailede 65 yaş üstü kişiler eğer emekli değilse yapılan yardımdan yararlanabiliyorlar. Ailede sigortalı olarak çalışan birey varsa hane yardımı alabilme hakkına sahip olamıyorlar.

Koşulların sağlanması durumunda başvuruda bulunmak isteyen vatandaşlar başvurularını e-devlet üzerinden gerçekleştirebiliyorlar. Ayrıca yardım parasını alan vatandaşlar, PTT şubelerinden ve Ziraat Bankası'ndan paralarını teslim alabiliyorlar.