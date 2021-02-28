Devlet protokol plakaları kimlere verilir, hangi kırmızı plaka hangi bakanlığa, hangi makama, kime aittir? Kırmızı plaka verilen makamların listesi

Trafikte bazı zamanlarda değişik renkli plakalı araçları görüyoruz. Bu plakaların bazıları başka ülkelerin plakası bazıları da devlet görevlilerinin araç plakası oluyor. Genellikle birçok kişi kırmızı plakalı araçların kimlere ait olduğunu merak ediyor.

Devlet protokol plakaları kimlere verilir?

Kırmızı renkte olan devlet protokol plakaları devlet görevlilerine önem sırasına göre verilmektedir. Plaka numarası en küçük olan kişi protokolde en önde gelmektedir. İşte devlet protokol plakaları ve ifade ettiği makamlar;

-0001 plakalı araç Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı'na verilir.

-0002 plakalı araç Cumhurbaşkanlığı Yardımcılığı'na verilir.

-0003 plakalı araç daha doğrusu 0003-0036 kırmızı plakalı araç Anayasa Mahkemesi Başkanı'na verilir.

-0004 plakalı araç Genel Kurmay Başkanı'nın verilir.

-0005 plakalı araç Dış işleri Bakanı'nın verilir.

-0007 plakalı araç Sanayi ve Teknoloji Bakanı'nın verilir.

-0011 plakalı araç Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın verilir.

-0016 plakalı araç Milli Savunma Bakanı'nın verilir.

-0017 plakalı araç İçişleri Bakanı'nın aracına verilir.

-0018 plakalı araç Hazine ve Maliye Bakanı'nın verilir.

-0021 plakalı araç Sağlık Bakanı'nın aracına verilir.

-0023 plakalı araç Tarım ve Orman Bakanı'nın verilir.

-0025 plakalı araç Ticaret Bakanı'nın aracına verilir.

-0026 plakalı araç Milli Eğitim Bakanı'nın aracına verilir.

-0027 plakalı araç Kültür ve Turizm Bakanı'nın aracına verilir.

-0028 plakalı araç Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı'nın verilir.

-0029 plakalı araç Kuvvet Bakanı'nın aracına verilir.

-0033 plakalı araç Ulaştırma ve Altyapı Bakanı'nın verilir.

-0035 plakalı araç Adalet Bakanı'nın aracına verilir.

Bu kırmızı renkli resmi plakalar devlet yönetimini temsil ederken trafiktede geçiş önceliğine sahiptir. Bu plakaların önüne ya da arkasına hiçbir ek almaz ve sadece numaralardan oluşmaktadır. Ayrıca kırmızı plakalar Türkiye Büyük Millet Meclisi üyelerinede veriliyor. Ancak bu üyelere verilen plakaların başına TBMM ibaresi eklenmektedir. Üst düzey TBMM çalışanlarına verilen kırmızı plaka şu şekildedir;

TBMM 010

TBMM 015

TBMM 019

TBMM 076

TBMM 091

Cumhurbaşkanı aracının plakası ne?

Cumhurbaşkanının aracının plakasında Cumhurbaşkanlığı forsu bulunur. Bazı durumlarda ise fors yerine CB 001 plakasıda kullanılır.

Milletvekili aracının plakası ne?

Birçok kişi milletvekillerinin kırmızı plakalı araç kullandığını zannetse de durum öyle değildir. Milletvekillerinin kırmızı plakalı araç yetkisi yoktur. Yalnızca aracında çakar lamba bulunan normal plakalı araçları kullanırlar.