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Devlet protokol plakaları hangileridir? Kırmızı renkli plakaları kimler kullanılır, kimlere neden verilir?

Trafikte kullanılan protokol plakaları hangileridir, kırmızı renkli plakaları kimler kullanır sorularının yanıtı araştırılmaya başlandı. İşte kırmızı renkli plakaların kimlere ve neden verildiğine dair merak edilenler.

01 Kasım 2020 Pazar 11:20
Devlet protokol plakaları hangileridir? Kırmızı renkli plakaları kimler kullanılır, kimlere neden verilir?
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Trafikte yurt dışı ve resmi görevlilere ait araç plakaları görülebilmektedir. Plakaların renkleri protokol listesinde bulunan bir tanıma işaret etmektedir.

Kırmızı plaka nedir?

Devlet protokol plaka listesi kamu görevlerine bağlı olarak sıralanmaktadır. En küçük plaka numaraları en önemli kişileri ifade ediyor.

0001 plaka TBMM Başkanı’na,

0002 plaka Cumhurbaşkanlığı Yardımcılığı’na,

0003 plaka daha doğrusu 0003-0036 kırmızı plakalı araç Anayasa Mahkemesi Başkanı’na,

0004 plaka Genel Kurmay Başkanı’na,

0005 plaka Dış işleri Bakanı’na,

0007 plaka Sanayi ve Teknoloji Bakanı’na,

0011 plaka Gençlik ve Spor Bakanlığı’na,

0016 kırmızı plaka Milli Savunma Bakanı’na,

0017 plaka İçişleri Bakanı’na,


0018 plaka Hazine ve Maliye Bakanı’na,

0021 plaka Sağlık Bakanı’na,

0023 kırmızı plaka Tarım ve Orman Bakanı’na,

0025 plaka Ticaret Bakanı’na,

0026 plaka Milli Eğitim Bakanı’na,

0027 plaka Kültür ve Turizm Bakanı’na,

0028 plaka Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı’na,

0029 kırmızı plaka Kuvvet Bakanı’na,

0033 kırmızı plaka Ulaştırma ve Altyapı Bakanı’na,

0035 plaka Adalet Bakanı’na aittir.

Cumhurbaşkanı araç plakası nedir?

T.C. Cumhurbaşkanının kullandığı araç plakası diğer devlet erkanından farklı olarak kırmızı değildir. Cumhurbaşkanı aracında bazı zamanlar yalnızca Cumhurbaşkanlığı  forsu kullanılırken bazı zamanlarda da CB 001 plakası kullanılmaktadır.

 



Son Güncelleme: 01.11.2020 11:20
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Anahtar Kelimeler:
Devlet Protokol PlakalarıKırmızı Plaka
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