Devlet misafirhaneleri konaklama ve yiyecek ücretleri

Devlet misafirhanelerinde konaklama ve yemek ücretleri, il dışında yaşayanlar için oldukça uygun fiyatlarıyla tercih ediliyor. Bir başka yerde kalmanız gerektiğinde otellere göre çok uygun fiyata devlet misafirhanelerinde konaklama imkânları veriliyor.

Kamu Sosyal Tesislerine İlişkin Tebliğ, 2021 yılının Ocak ayında Resmi Gazetede yayınlanmıştı. Bu tebliğle beraber 2021 senesinde uygulanacak olan misafirhane ücretleride belirlenmiş oldu. Otel veya pansiyonların haricinde daha ucuz fiyatlara konaklamak isteyen kişiler devlet misafirhanelerinden yararlanabilirler.

Devlet misafirhane konaklama fiyatları ne kadar?

Devlet misafirhanelerinde güncellenen konaklama fiyatları, 8.5, 10 ve 11 TL şeklinde oldu. Bu fiyatlar, en düşük fiyatlar olmakla beraber tesisin özellikleri ve vermiş olduğu hizmetlere göre farklılık gösterir.

Yaz dönemine ait konaklama fiyatları farklı olarak belirlendi. 1 Temmuz-15 Ağustos tarihleri arasında devlet misafirhanelerinde konaklama yapmak isteyen kişiler 13-14.5TL arasında değişen kişi başı günlük ücret öderler.

Devlet misafirhanelerinde televizyon ve klima var mı?

Misafirhanelerin özellikleri kurumlara ve bölgeye göre farklılık olmakla beraber pek çoğunda televizyon, buzdolabı ve klima vardır. Bu hizmetlerin olduğu misafirhanelerde ek ücret talep edilmektedir. Talep edilen ek ücretler şöyle:

Kullanılan Araç-Gereç İlave Günlük Ücret Televizyon 5TL Buzdolabı 5TL Klima 7TL

Devlet misafirhane yemek ücretleri ne kadar?

Devlet misafirhanelerde günlük yemek ücretleri tesisin özelliklerine göre farklı olmakla beraber günlük 19, 24 veya 29TL arasında değişen fiyatlar şeklinde uygulanmaktadır. Tesisin standartlarına göre ücretler değişse de bu fiyatlar Kamu Sosyal Tesislerine İlkin Tebliğin asgari fiyatlarıdır.

Devlet kreş ve çocuk bakımevi ücretleri ne kadar?

Devlet kreş ve çocuk bakımevi ücretleri, 2021 yılının Ocak ayında tekrardan güncellendi. Buna göre kamu görevlileri devlet kreş ve çocuk bakımevi için çocuk başına asgari 264TL ödenecek. Burada da yine tesisin özelliklerine göre fiyatlarda farklılık olabilir.

Devlet misafirhanelerinde kimler kalabilir?

Kamuda görevli olan kişiler için Türkiye’nin neredeyse her bölgesinde pek çok kamu kurum ve kuruluşlarına ait misafirhaneler vardır. Kurum ve kuruluşun kendi belirledigi politikalara göre bu misafirhanelere kamu personelinin kendisi, akrabaları ve tanıdıkları yararlanabilir. Misafirhanelerden kimlerin yararlanabileceğine kamu görevlisinin ait olduğu kamu kurum yada kuruluşunun belirlediği içtihata göre belirlenmektedir.

Hangi kamu kurum ve kuruluşlarının misafirhaneleri var?

Çok sayıda kamu kurum ve kuruluşun misafirhaneleri vardır. Ülkemizdeki misafirhane türleri şöyle;

-Öğretmenevi

-Polis Evi

-Üniversite Konukevleri

-Orman Müdürlüğü Misafirhaneleri

-Karayolları Misafirhaneleri

-PTT Vakfı Misafirhaneleri

-TCDD Misafirhaneleri

-Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) Misafirhaneleri

-Uygulama Otelleri

-TEDAŞ Misafirhaneleri

-Sendika Misafirhaneleri

-Belediye Misafirhaneleri

İstanbul devlet misafirhaneleri ve adresleri

İstanbul il sınırı içerisinde bulunan devlet misafirhaneleri ve sosyal tesislerinin adresleri şöyle;

Adalar / Burgazada Öğretmenevi ve Sanat Okulu

-0216 381 27 21

-971216@meb.k12.tr

-0216 381 24 11

-Gönüllü Caddesi No:61 Burgazada Mahallesi Adalar/İSTANBUL

-Harita için TIKLAYINIZ

Adalar/Büyükada Eğitim Tesisi ve Konukevi

-0212 458 00 14 -15

-ist.sosyaltesisler@maliye.gov.tr

-0212 458 05 43

-Nizam Mahallesi Bahçelerönü Sok.No:22 BÜYÜKADA

-Harita için TIKLAYINIZ

Anavutköy/Hadımköy Misafirhanesi

-0212 565 14 00

-avpim-malz@ptt.gov.tr

0212 501 23 63

-Yassıören Mah. Dolunay Sok. No:28/1 Hadımköy Anavutköy/İSTANBUL

-Harita için TIKLAYINIZ

Ataşehir / İller Bankası Konukevi

-0216 432 10 15

-ilbank.ist@ilbank.gov.tr

-0216 371 80 53

-Barbaros Mah. Begonya Sok. No:9 Ataşehir/İSTANBUL

-Harita için TIKLAYINIZ

Ataşehir / TEDAŞ-AYEDAŞ Bölge Koordi.Misafirhanesi

-0216 572 48 96

-misafirhane.murat@hotmail.com

-0216 572 48 98

-Ali Nihat Tarlan Cad. No: 95/3 Ataşehir/İSTANBUL

-Harita için TIKLAYINIZ

Ataşehir / Zübeyde Hanım Hizmetiçi Eğitim Enstitüsü

-0216 574 38 18

-zubeydehanim2002@ hotmail.com

-0216 574 37 94

-Merdicvenköy Yolu No:9/A Ataşehir/İSTANBUL

-Harita için TIKLAYINIZ

Avcılar / Asım ve Nurhan Karabıyıl Öğretmenevi

-0212 695 24 11

-avcilarögretmenevi @hotmail.com

-0212 676 24 11

-Ambarlı Mah. Sahil yolu Cad. No:21 Avılar/İSTANBUL

-Harita için TIKLAYINIZ

Bahçelievler / Abidinpark Öğretmenevi ve ASO Müd.

-0212 502 24 11

-abidinparkogretmenevi @gmail.com

-0212 515 24 11

-Talatpaşa Cad. No:38 Bahçelievler/ İSTANBUL

-Harita için TIKLAYINIZ

Bakırköy / Florya Yerleşim Birimler

-0212 663 10 00

-floryayerlesimbrm@ibb.gov.tr

-0212 662 90 32

-İstanbul Cad. No:2 Bakırköy/ İSTANBUL

-Harita için TIKLAYINIZ

Bakırköy / İst.Gümrük ve Ticaret Bölge Müd.Misafirhanesi

-0212 463 70 50

-Yeşilköy Mah.

-Atatürk Cad. No:4 Bakırköy/İSTANBUL

-Harita için TIKLAYINIZ

Bayrampaşa / Tuna Soysal Tesisler

-0212 493 10 93

-istav-beyoglu@ptt.gov.tr

-0212 493 10 70

-Muratpaşa Mah. Sinema Sok. No:1/4 Bayrampaşa/İSTANBUL

-Harita için TIKLAYINIZ

Beşiktaş / Beşiktaş Sosyal Tesisi ve Eğitim Merkezi

-0212 236 65 21

-sgk/sgkbesiktastesis

-0212 259 17 57

-Çırahan Cad. No:75 Beşiktaş/İSTANBUL

-Harita için TIKLAYINIZ

Beşiktaş / Boğaziçi Üniv. Kennedy Lodge Mis

-0212 359 74 87

-Kennedy Lodge Misafirhanesi

-Harita için TIKLAYINIZ

Beşiktaş / TEİAŞ 1.Bölge Müdürlüğü

-0212 352 23 53

-etilermisafirevi@teias.gov.tr

-0212 352 23 40

-Nispetiye Mh. Adnan Saygun Cad. No:20 2.Ulus Beşiktaş

-Harita için TIKLAYINIZ

Beykoz / Sabancı Öğretmenevi ve ASO Müdürlüğü

-0216 332 36 34

-beykozsabanci @hotmail.com

-0216 308 24 11

-Küçüksu Cad. No: 10 Anadolu Hisarı Beykoz/İSTANBUL

-Harita için TIKLAYINIZ

Beylikdüzü / Beylikdüzü Atatürk Öğretmeni ASO Müd

-0212 871 30 01

-beylikduzuogretmenevi @hotmail.com

-0212 871 30 02

-Cumhuriyet Mah. Dervişeroğlu Cad. No:5 Beylikdüzü/İSTANBUL

-Harita için TIKLAYINIZ

Beyoğlu / Beyoğlu Öğretmenevi ve Akşam Sanat Okulu

-0212 252 43 43

-971211@mebk12.tr

-0212 252 54 79

-Meşrutiyet Cad. No: 58 Beyoğlu/İSTANBUL

-Harita için TIKLAYINIZ

Beyoğlu / Vakıf Konuk Evi

-0212 251 88 10

-0212 243 64 59

-Gümüşsuyu Mah. Kutlu Sokak No:24 Beyoğlu/İSTANBUL

-Harita için TIKLAYINIZ

Beyoğlu /Makine ve Kimya İst.Paz.Şub.Müd.Mis.

-0212 334 30 60

-mkeistsb.gov.tr

-0212 334 30 84

-Ömer Avni Mah. İnönü Cad.No: 44 Beyoğlu/ İSTANBU

-Harita için TIKLAYINIZ

Büyükçekmece / Öğretmenevi ve Akşam Sanat Okulu

-0212 883 17 94

-buyukcekmeceogretmenevi @meb.k12.tr

-0212 883 17 93

-Fatih Mah. Sahil Cad. Piyade Sok.No:4

-Harita için TIKLAYINIZ

Çamlıca / DSİ 14. Bölge Müdürlüğü Sosyal Tesisleri

-0216 325 63 20

-Libadiye Cad. No:54 K.Çamlıca

Çatalca / Çatalca Öğretmenevi ve Akşam Sanat Okulu

-Harita için TIKLAYINIZ

-0212 789 21 89

-971208@meb.k12.tr

-0212 787 13 53

-Ferhatpaşa Mah. Vezir Ferhatpaşa Cad. No:102 Çatalca/İSTANBUL

-Harita için TIKLAYINIZ

Davutpaşa / Yıldız Teknik Üniv.Davutpaşa Misafirhanesi

-0212 481 74 55

-Yıldız Teknik Üniversitesi Davutpaşa Kampüsü

Fatih / Beyazıt Eğitim Tesisi ve Konukevi

-0212 458 00 14 -15

-ist.sosyaltesisler@maliye.gov.tr

-0212 458 05 43

-Mimar Hayrettin Mah.Tiyatro Cad.No:12 Beyazıt

Fatih / Eti Maden İşl.İstanbul Misafirhanesi

-0212 520 66 34

-0212 526 73 48

-Kemalpaşa Mah. Atatürk Bulvarı No:40 Fatih/İSTANBUL

Halkalı / Atatürk Havalimanı Eğitim Tesisleri

-0212 463 77 77

-0212 465 32 50

-Halkalı Cad. No:1

İkitelli / İkitelli Eğitim Tesisleri

-0212 301 68 00

-tozcan@iski.gov.tr

-Ziya Gökalp mahallesi, İkitelli İstanbul

Kadıköy / Fenerbahçe Eğitim ve Sosyal Tesisi

-Kalamış Cad. Atlıhan Sok. No:97/1 Kalamış Kadıköy/ İSTANBUL

Kadıköy / İst.İl Gıda Tarım Ve Hayvancılık Kurum Msf.

-0216 468 21 00

-0216 355 37 15

-Bağdat Cad. No:307-309 Kadıköy/İSTANBUL

Kadıköy / Marmara İşlt.Müd.Göztepe Kampüsü-Konukevi

-0216 418 88 19

-konukevi@marmara.edu.tr

-0216 349 16 79

-Ziverbey Cad. Göztepe 34722 Kadıköy

Kadıköy / TCDD Haydarpaşa Misafirhane Müd.

-0216 336 26 85

-Rıhtım Cad. Kadıköy Gar Binası Yanı

Kartal / Orhantepe AR-GE Eğitim ve Dinlenme Tesisleri

-Orhantepe Mahallesi, Orhantepe AR-GE Eğitim ve Dinlenme Tesisleri, 34865 Kartal/İstanbul

Kartal / Uluslararası Bölgesel Eğitim Merkez

-0216 457 34 00

-0216 457 34 03

-30 Ağustos Cad. No:2 Cevizli Kartal/İSTANBUL

Küçükçekmece / İşletmeler Müd.Küçükçekmece Sos.Tes.

-0212 425 68 68

-kucukcekmece@ibb.gov.tr

-0212 425 97 00

-Fatih Mah. Yalı Cad. Altın Sok. Göl Kenarı No:16 Küçükçekmece İSTANBUL

Pendik / Gözdağı Sosyal Tesisi

-0216 586 56 90

-gozdagi@ibb.gov.tr

-0216 379 05 29

-Dumlupınar Mah. Gözdağı Cad. Gözd.Sos Tesisleri 34896 Pendik/İSTANBUL

PENDİK / Veteriner Kont. Enstitüsü Müdürlüğü

-Batı Mah. Erol KAYA Cad. No:1 34890 Pendik-İSTANBUL

Sarıyer / Bahçeköy Orman İşletmeleri Müd.Sos.Tes.

-0212 226 23 35

-0212 226 23 33

-Valide Sultan Cad. Bahçeköy-İSTANBUL

Sarıyer / Baltanimanı Polisevi Şube Müdürlüğü

-0212 229 60 84

-istbaltalimani@ egm.gov.tr

-0212 277 99 18

-Sakıp Sabancı Cad. No:96 Sarıyer/İSTANBUL

Sarıyer / Sarıyer Belediyesi Kilyos Dinlenme Tes.

-0212 201 17 03

-sosyalisler@sarıyer.bel.tr

-0212 201 17 03

-Turban Cad. No:2 Kumköy Mah. Kilyos Sarıyer/İSTANBUL

Sarıyer /Çay İşl.İst.Paz. ve Üretim Bölge Müd.

-0212 242 34 46

-0212 242 11 88

-Bahçeköy Cad. No: 106 Kozdere Sarıyer/İSTANBUL

Şile / Kağıthane Bel.Eğitim ve Dinlenme Tesisleri

-0216 711 21 51

-istav-beyoglu@ptt.gov.tr

-0216 711 21 52

-Çavuş Mah. Üsküdar Cad. No:292 Şile/İSTANBUL

Şile / Orman İşletme Müdürlüğü Sosyal Tesisleri

-0216 711 22 27

-sileis@ogm.gov.tr

-0216 712 23 25

-Kumbaba Mah. Uygur Cad. No:11 Şile- İSTANBUL

Şile / Şişli Belediyesi Eğitim ve Dinlenme Tesisleri

-0216 711 21 51

-0216 711 21 52

-Çavuş Mah. Üsküdar Cad. No:292 Şile/İSTANBUL

Silivri / Silivri Öğretmenevi

-0212 727 79 82

-0212 727 79 26

-Piripaşa Mah. İskele Cad. No:8

Şişli / Bilim Sanayi ve Tek. İl Müd.Hizmet Binası

-0212 296 38 54

-Perihan Sok. 109/1 Şişli/İSTANBUL

Şişli / Şişli Öğretmenevi ve Akşam Sanat Okulu Müd.

-0212 296 89 72

-sisliogretmenevi@ sisliogretmenevi.com

-0212 296 86 31

-Teşvikiye Mah. Hüsrev Gerede Cad. No: 62/3 Şişli/İSTANBUL

Taksim / Beyoğlu Öğretmenevi

-0212 252 43 43

-971211@mebk12.tr

-0212 252 54 79

-Meşrutiyet Cad. No: 58 Beyoğlu/İSTANBUL

Taksim / PTT – Beyoğlu Misafirhanesi

-0212 252 01 40

-istav-beyoglu@ptt.gov.tr

-0212 243 44 82

-Yeni çarşı Cad. No: 4 Taksim /İSTANBUL

Tarabya / İstanbul Vilayetler Evi

-0212 262 69 90

-istanbul@vilayetler.gov.tr

-0212 262 00 04

-Haydar Aliyev Cad. No:110 Tarabya/Sarıyer

Ümraniye / TEİAŞ 4.Bölge Müdürlüğü

-0216 521 58 00

-4grupmd@teias.gov.tr

-0216 328 11 93

-Namık Kemal Mh. Şeker Sütçü İmam Cd.Maslak Sok. No:9 Ümraniye

Üsküdar / Fethipaşa Sosyal Tesisi

-0216 586 56 87

-fethipaşa@ibb.gov.tr

-0216 391 04 59

-tesisler@ibb.gov.tr

-Kuzguncuk Mah. Nacak Sok. No:12

Üsküdar / Adile Sultan Kasrı Öğrt.ve Akşam Sanat Okulu

-0216 325 64 44

-adilesultankasri@ meb.k12.tr.

-0216 325 31 69

-Tophanelioğlu Cad. No:19 Üsküdar/İSTANBUL

Üsküdar / Burhan Felek Milli Tak.Haz.Kamp Mer.

-0216 651 61 13

-0216 651 61 41

-Barbaros Mah. Alaaddin Yavaşça Sokak No:10 34662 Altunizade/İSTANBUL

Üsküdar / SGK-Üsküdar Sosyal Tesisi ve Eğitim Merkezi

-0216 343 03 08

-sgkuskudartesis@sgk.gov.tr

-216 343 88 52

-Paşalimanı Cad. No:19 Üsküdar/İSTANBUL

Yeşilköy / 1.Bölge Müdürlüğü Misafirhanesi

-0212 465 43 44

-0212 465 78 70

-Atatürk Hava Limanı Cad. B. Kapısı Karşısı Yeşilköy/İSTANBUL

Zeytinbunu / İBB Destek Hiz.Zeytinbunu Sos.Tes.

-0212 664 18 18

-zeytinbunu@ibb.gov.tr

-0212 416 18 19

-Kazlıçeşme Mah. Abay Cad. No:199 Zeytinbunu İSTANBUL

Zeytinbunu / Polis Eğitim ve Kongre Merkezi Müd.

-0212 484 58 00

-0212 484 58 59

-istanbul.pol.tr/Polisevi

-Maltepe Mah. Eski Çırpıcı Yolu Sok. No:6 Zeytinbunu

Zeytinbunu / Zeytinbunu Öğretmenevi ASO Müd.

-0212 415 45 97

-971214@meb.k12.tr

-212 415 45 98

-5 Telsiz Mah. Rauf Denktaş Cad. No:39 Zeytinbunu/İSTANBUL

Zincirlikuyu / TP İstanbul İrtibat Büro ve Misafirhanesi

-0212 498 14 00

-0212 212 28 11

-Kore Şehitleri Cad. Mithat Ulu Ünlü Sok. No :21 Zincirlikuyu/ İSTANBUL