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Devlet memuru olmaya engel olan suçlar nelerdir?

Devletin birimlerinde işe girmek isteyen kişiler, bazı şartları yerine getirmelidir. Kamu alanında iş imkanı bulmak isteyen kişilerin memur olabilmek için suç işlememiş olması gerekir. Suç işlemiş kişiler devlet memurluğu yapamamaktadır.

26 Ağustos 2020 Çarşamba 01:13
Devlet memuru olmaya engel olan suçlar nelerdir?
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Her yıl düzenli olarak üniversitelerden mezun olan gençler iş aramaya başlamaktadır. Yaşam standartlarını yüksek tutmak ve ekonomik açıdan sıkıntı yaşamak istemeyen kişiler devletin personeli olarak rahat bir hayat geçirmeyi hedeflemektedir. Devlet bu neticede birçok kişiye her yıl düzenli olarak istihdam sağlıyor. İş alımlarında birçok konuya dikkat eden devlet, bazı suçları işlemiş kişilere iş imkanı vermemektedir.

Devlet memuru olmaya engel olan suçlar nelerdir?

Özel sektörde çalışmak istemeyen birçok kişi devlet dairelerinde iş bularak rahat bir iş ortamı kurmak istemektedir. Özel sektörde yaşanan aksaklıklar ve çeşitli sıkıntılar yüzünden devlette çalışmayı daha çok isteyen kişiler, devlet tarafından belirlenen bazı şartları yerine getirmeleri halinde kamuda iş imkanı bulmaktadır.


Devlet memuru olmak isteyen kişiler için çıkartılmış olan 657 sayılı kanun gereği devlette çalışan kişilerin işlememiş olması gerek suçlar açıklanmıştır. Bu suçlar ise şu şekildedir:

  • Devlete karşı suç işlemiş, devletin güvenini tehlikeye atmış ve diğer devletler ile anlaşma sağlayarak askeri birlik toplamış kişiler kamu dairelerinde çalışamaz.
  • Anayasaya ve devlet büyüklerine karşı suç işleme, Cumhurbaşkanı, Bakan gibi kişilere suikast düzenleme, örgüt kurma veya örgüt üyesi olma gibi suçları işleyen kişiler devlet dairesinde i imkanı bulamaz.
  • Bilerek ve isteyerek işlenen suçlardan dolayı 1 ve üstü yıllarda ceza alan kişiler kamuda çalışamaz.
  • Hırsızlık
  • Dolandırıcılık
  • Sahtecilik
  • Zimmet
  • İrtikap
  • Hileli İflas
  • Güveni kötüye kullanma
  • İhaleye fesat karıştırma
  • Kaçakçılık
  • Suçtan Kaynaklanan Malvarlığı Değerlerini Aklama
  • Rüşvet

Devlet her yıl birçok iş kolunda binlerce insana iş imkanı sunmaktadır. Bu işe girecek kişilerde aranan bazı şartlar vardır. Devlette işe girmek isteyenlerin en çok dikkat etmesi gerek unsur, devlet tarafından belirlenen herhangi bir suçu işlememiş olmaktır.



Son Güncelleme: 26.08.2020 01:13
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