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Devlet Memurlarının ek iş yapması yasak mıdır? Hangi durumlarda ek iş yapabilirler?

Ülkemizde yaklaşık 3 milyon devlet memuru vardır. Ülkemizdeki devlet kurumlarında çalışan bu memurlar 657 sayılı kanun kapsamında çalışmaktadır. Bu kanuna göre memurlar başka bir iş ile uğraşamazlar. Vatandaşlarımız devlet memurlarının ek iş yapıp yapamadıklarını merak etmektedir.

27 Ağustos 2020 Perşembe 18:44
Devlet Memurlarının ek iş yapması yasak mıdır? Hangi durumlarda ek iş yapabilirler?
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Ülkemizde çeşitli devlet kurumların çalışmak üzere 3 milyon memur vatandaşımız görevlendirilmiştir. Ülkemizdeki devlet kurumlarında çalışan bu memurlar 657 sayılı kanun kapsamında çalışmaktadır. Bu kanuna göre memurlar başka bir iş ile uğraşamazlar. Vatandaşlarımız devlet memurlarının ek iş yapıp yapamadıklarını merak etmektedir.

657 sayılı devlet memurları kanunu kapsamında devletin çeşitli kurumların görev yapan memurlar, kanun kapsamında emekli olana kadar bu şekilde çalışırlar. Ayrıca bu kanunla birlikte memurların maaşı, ödülü, cezası ve çalışma şartları da belirlenmiştir. Memurların ek iş yapıp yapamayacakları da bu kanun çerçevesinde bellidir. Bu kapsamda 657 sayılı devlet memurları kanununda bulunan 28. Maddede bir memurun ticaret ya da ek gelir yapmasının gerekli şartları açıklanmıştır.


Buna göre memurlar Türk Ticaret Kanununa göre tacir ya da esnaf sayılmamaktadır. Bunları sayılacak bir faaliyette de bulunamazlar. Herhangi bir sanayi ya da ticari işletmelerde yer alamazlar. Ticari olarak mümessil, vekil ya da herhangi bir şirket sahibi ya da şirket ortağı olamazlar. Ancak bazı devlet kurumlarında ticari iştirakler mevcuttur. Bu kurallar bu iştiraklerde çalışan memurları kapsamaz.

Devlet Memurları Hangi Ek İşleri Yapabilir?

Devlet memurlarının ek iş olarak yapabilecekleri ve ek gelir sağlayabilecekleri meslekler yine 657 sayılı devlet memurları kanunu çerçevesinde belirlenmiştir. Bu meslekler;

  • Metin ve Köşe Yazarlığı
  • Bilirkişi Olmak
  • Bir Kuruma Bağlı Olmada Televizyon Sunuculuğu Yapabilmek.

Bunların yanında devlet memuru olan bir kişi, kendi evini ya da arabasını ticari bir amaç gütmeksizin kiraya verebilmektedir. Bunların dışında herhangi bir ticari faaliyette bulunan memurlara Türk Ticaret Kanunu kapsamında çok ciddi yaptırımlar gelir. Gizli yapanlar yakalanırsa memurluktan ihraç edilecektir.



Son Güncelleme: 27.08.2020 18:44
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