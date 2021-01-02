Devlet kurumlarına 12 bin 150 personel alımı yapılacak! Personel, polis ve asker alımları başladı!

Kamu kurumlarının yaptığı 2021 son dakika açıklamalarına göre çeşitli illerde 12 bin 150 memurun alınacağı bilgisi verildi. Alınacak personellerin asker, polis, memur ve kurum personeli olacağı açıklanırken vatandaşların başvurular ile ilgili araştırmaları devam ediyor. Memur alımları için pek çok kişi araştırmalarına devam ediyor.
12 bin 150 memur, personel, asker ve polis alınacak
Yapılan açıklamalar sonrasında vatandaşlar hangi illerde hangi pozisyonlarda personel alınacağı araştırmalarına başlarken başvuru şartlarının her personel alımı için farklı olacağı bilgisi kamuoyu ile paylaşıldı.
12 bin 500 personel alım şartları nelerdir?
Açılacak iş ilanları için temel şartlar;
- Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak
- Kamu haklarından mahrum kalmamış olmak
- Görevini yapmasına engel herhangi bir sağlık sorunu bulunmuyor olmak
- Yapılacak güvenlik soruşturmasından olumlu sonuç almış olmak
- Yapılacak arşiv soruşturmasından olumlu sonuç almış olmak
- Erkek adaylar için askerlik görevini tamamlamış ya da askerlik ile ilişiği kesilmiş olmak
- Herhangi bir suçtan dolayı hüküm giymemi olmak
Polis alımları başvuru şartları nelerdir?
Memur alımları için;
- 30 yaşından küçük olmak
- KPSS’ den en az 60 puan ve üzerinde bir puan almış olmak
- En az lise, ön lisans ya da lisans mezunu olmak
- 18 yaşını tamamlamış olmak
- Başvuru yapılan işin tercih ettiği eğitim seviyesinde olmak
- Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan yaşlı ya da emekli aylığı almıyor olmak
Polis alımları için;
- P3 puan türünden en az 60 puan almış olmak
- Ön lisans mezunları için P93 puan türünden en az 65 puan almış olmak
- Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından belirlenen sağlık koşullarına uygun olmak
Asker alımları için;
- En az lise mezunu olmak
- 27 yaşından küçük olmak
- TSK Yönetmeliğinde yer alan niteliklere sahip olmak
Personel alımlarının yapılacağı kurumlar hangileridir?
Yapılan açıklamalar sonrasında 12.500 personel alımının yapılacağı kurumlarda belirtildi. Buna göre;
- Tarım Bakanlığı TİGEM 145 Kamu Personeli Alımı Lise, Ön Lisans ve Lisans
- JSGA KPSS’ siz 110 Askeri Öğrenci Alımı
- İstanbul Büyükşehir Belediyesi KPSS Siz 25 Memur Alımı
- Sahil Güvenlik Komutanlığı 2020/2 Lise Mezunu 100 Uzman Erbaş Alımı
- Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi 9 Sağlık Personeli Alımı
- İBB 100 Zabıta Memuru Alımı Lise, Ön Lisans ve Lisans
- TSK 2020 Yılı Astsubay Alımı ilanı yayımlandı
- Tarım Kredi Kooperatifleri 35 Servis Görevlisi Personel Alımı
- KMÜ Lise ve Ön Lisans Mezunu Personel Alımı KPSS En Az 60
- Gaziantep İslam Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Büro ve Destek Personeli Alımı
- YSK 15 Memur Alımı (Seçim Uzman Yardımcısı)
- Gençlik ve Spor Bakanlığı 15 Sözleşmeli Personel Alımı
- KOSGEB Memur 44 KOBİ Uzman Yardımcısı Alımı
- GSB KYK Türkiye Geneli 500 Yurt Yönetim Memuru Alımı
- Balıkesir Üniversitesi 7 Sözleşmeli Lisans Mezunu Personel Alımı
- Hafik Belediyesi Kadın Erkek Memur Alımı
- HMB KPSS ile Stajyer Hazine Kontrolörü (Memur)
- Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Tekniker ve Teknisyen Alımı
- Atatürk Üniversitesi 361 Sağlık Personeli Alımı
- Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi 65 Sağlık Personeli Alımı
- Düzce Üniversitesi En Az Lise Mezunu Hemşire Alımı
- Gaziantep Üniversitesi Sağlık Personeli, Tekniker ve Psikolog Alımı
- KTÜ Farabi Hastanesi 38 Sağlık Personeli Alımı
- Uzgörür Belediyesi KPSS 60 Puan ile VHKİ Alımı
- 12 Banka İlan Yayımladı Banka personel Alımı
- Belediye Memur Alımı İlanı Yayımlandı! 2 Belediye 60 KPSS ile Alımı
- Ticaret Bakanlığı KPSS ile 30 Memur Alımı
- EÜAŞ Lise Mezunu 150 Personel Alımı
- TRT ve Kızılay Aralık Ayı Türkiye Geneli KPSS Siz Personel Alımı
- Kırıkkale Üniversitesi 122 Personel Alımı Yapıyor! Lise, Ön Lisans ve Lisans
- Maliye Bakanlığı 300 Memur Alımı (Defterdarlık Uzman Yardımcısı)
- Dönem POMEM 8 Bin Polis Alımı
- Ticaret Bakanlığı 9 Alanda 60 Memur Alımı (Uzman Yardımcısı)
- Vakıflar Genel Müdürlüğü Merkez Teşkilatına Memur Alımı
- Beyoğlu Belediyesi 80 Zabıta Memuru ve Düz Memur Alımı
- İŞKUR Kendi Bünyesine Sözleşmeli Personel Alımı
- Konya Büyükşehir Belediyesi Açıktan Atama ile Memur Alımı
- İBB 250 İtfaiye Eri Alımı
- Özelleştirme İdaresi Başkanlığı 10 Memur Alımı (Uzman Yardımcısı)
- BERKA 60 KPSS Puanı İle Destek Personeli Alımı
- İstanbul Kalkınma Ajansı 14 Memur Alımı
- KPSS 60 Puan İle Yeni Zabıta Memuru Alım
- Çorum Belediyesi 22 Zabıta Memuru ve İtfaiye Eri Alımı
- Yeni Belediye KPSS 60 Puan İle Düz Memur Alımı
- Batı Akdeniz Kalkınma Ajansı KPSS’li KPSS Siz 6 Memur Alımı
- Gelir İdaresi Başkanlığı Özel Sınav İle KPSS Siz 1500 Memur Alımı
- Tarım Bakanlığı TİGEM 145 Kamu Personeli Alımı