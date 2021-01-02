Devlet kurumlarına 12 bin 150 personel alımı yapılacak! Personel, polis ve asker alımları başladı!

Kamu kurumlarının yaptığı 2021 son dakika açıklamalarına göre çeşitli illerde 12 bin 150 memurun alınacağı bilgisi verildi. Alınacak personellerin asker, polis, memur ve kurum personeli olacağı açıklanırken vatandaşların başvurular ile ilgili araştırmaları devam ediyor. Memur alımları için pek çok kişi araştırmalarına devam ediyor.

12 bin 150 memur, personel, asker ve polis alınacak

Yapılan açıklamalar sonrasında vatandaşlar hangi illerde hangi pozisyonlarda personel alınacağı araştırmalarına başlarken başvuru şartlarının her personel alımı için farklı olacağı bilgisi kamuoyu ile paylaşıldı.

12 bin 500 personel alım şartları nelerdir?

Açılacak iş ilanları için temel şartlar;

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak

Kamu haklarından mahrum kalmamış olmak

Görevini yapmasına engel herhangi bir sağlık sorunu bulunmuyor olmak

Yapılacak güvenlik soruşturmasından olumlu sonuç almış olmak

Yapılacak arşiv soruşturmasından olumlu sonuç almış olmak

Erkek adaylar için askerlik görevini tamamlamış ya da askerlik ile ilişiği kesilmiş olmak

Herhangi bir suçtan dolayı hüküm giymemi olmak

Polis alımları başvuru şartları nelerdir?

Memur alımları için;

30 yaşından küçük olmak

KPSS’ den en az 60 puan ve üzerinde bir puan almış olmak

En az lise, ön lisans ya da lisans mezunu olmak

18 yaşını tamamlamış olmak

Başvuru yapılan işin tercih ettiği eğitim seviyesinde olmak

Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan yaşlı ya da emekli aylığı almıyor olmak

Personel alımları için;

Polis alımları için;

P3 puan türünden en az 60 puan almış olmak

Ön lisans mezunları için P93 puan türünden en az 65 puan almış olmak

Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından belirlenen sağlık koşullarına uygun olmak

Asker alımları için;

En az lise mezunu olmak

27 yaşından küçük olmak

TSK Yönetmeliğinde yer alan niteliklere sahip olmak

Personel alımlarının yapılacağı kurumlar hangileridir?

Yapılan açıklamalar sonrasında 12.500 personel alımının yapılacağı kurumlarda belirtildi. Buna göre;