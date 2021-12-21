Devlet Huzurevine başvuru nasıl yapılır? Gerekli olan evraklar nelerdir?

Devlet, bakıma ihtiyacı olan, hiç kimsesi olmayan veya ailesi tarafından kendisine sahip çıkılmayan yaşlı vatandaşlarımız için özel bir hizmet sunuyor. Bu özel hizmet kapsamına alınan Aile, Çalışma ve Sosyal Politikalar Bakanlığına bağlı olarak Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından yaşlı vatandaşlarımız huzurevlerinde bakım altına alınıyorlar. Yaşlı vatandaşlarımızın yararlanmaları için gerekli olan şartlar neler? Huzurevinde çalışmak için gereken şartlar neler? Devlet huzurevine başvuru şartları nelerdir? Yaşlı bakım merkezi devlet desteği nedir? Devlet huzurevleri fiyatları ne kadar? Engelli bakım evine yerleşme şartları neler? Yaşlı bakım ve rehabilitasyon merkezi nedir? Devlet yatalak hasta bakım evleri ile huzurevleri ile ilgili bilgileri sizin için araştırdık.

Yaşlı bakım merkezi ve rehabilitasyon merkezi nedir?

Üç gruba ayrılan bakım evleri, yaşlı olan vatandaşlarımızın yalnız kaldıklarında ve muhtaç durumda olduklarında yanlarında bulunmaya devam ediyor. Bu 3 grup ise huzurevi, yaşlı bakım ve rehabilitasyon merkezi, özel bakım bölümünden oluşmaktadır. Huzur evleri; hastalığı ve tedavisi olmayan, huzurlu bir ortam içinde yaşlıların yaşamalarını devam ettirmek ve onları korumak için kurulan, devletin desteklediği yaşlı bakım evlerinden oluşuyor. Rehabilitasyon merkezleri de; hastalığı olan ancak tedavisi hiçbir şekilde mümkün olmayan, sürekli olarak rehabilitasyon tedavisi altında olması gereken kişiler için oluşturulan kurumlardır. Özel bakım denilen bakım evleri de; akıl ve ruh sağlığını kaybetmemiş olan, herhangi bir bulaşıcı hastalığa sahip olmayan, yatağa bağımlı ya da zihinsel olarak ya da fiziksel olarak gerilemeleri sebebi ile özel bakıma muhtaç olan yaşlılar için verilen özel bir hizmettir.

Huzurevlerine başvuru nereye yapılmaktadır?

Huzur evleri için başvuruda bulunmak isteyen yaşlı vatandaşlar veya yaşlı bireyi olan kişiler e huzur evinde çalışmak istiyorum diyenler aşağıda bulunan bilgiler doğrultusunda başvurularını yapabilirler.

Telefon ile başvuru yapmak için ALO 183 numaralı çağrı merkezini aramak yeterlidir.

Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı İl Müdürlüklerine başvuruda bulunulabilir.

İl ve ilçelerde bulunan Sosyal Hizmet Merkezlerine şahsen giderek başvuru yapabilirsiniz.

Yaşlı vatandaşın olduğu ya da yerleştirilmesi için planlanmış olan bölgedeki huzur evlerine veya merkez müdürlüklerine başvuru yapılabilir.

Yaşlı bakım evine yerleşmek için başvuruda bulunmak isteyen kişiler e – devlet sistemi üzerinden de müracaat edebilirler ve ön başvurularını da yapabilirler.

Devlet huzur evine yerleşmek için başvuru şartları nelerdir?

Devlet huzur evine alım için gerekeli olan başvuru şartları arasında yaşlı kişilerin huzur evlerinde kalabilmeleri içi en az 60 yaşında olmaları gerekiyor. 60 yaş altında olan kişiler huzur evlerine alınmamaktadır. Huzur evine başvuruda gerekli olan belgeler hazırlandıktan sonra eğer kişide alkol ya da uyuşturucu bağımlılığı yok ise, maddi olarak da zorluk çekiyorsa ve herhangi bir bulaşıcı hastalığı da yok se huzur evine alınmaktadır. Bunların yanı sıra aşağıda belirttiğimiz şartlara da uyum sağlaması gerekmektedir. Devlet huzurevine başvuru için gerekli olan diğer şartlar ise şu şekildedir;

Yaşlı olan vatandaş 60 yaş ve üzerinde olması gerekmektedir.

Yaşlı vatandaşın kendi kendine bakabilecek durumda olması gerekmektedir.

Yaşlının günlük yaşamını kendisi karşılıyor düzeyde olması gerekmektedir.

Yaşlının akli yönden herhangi bir sağlık sorununun olmaması gerekmektedir.

Yaşlının yanında bulunacak diğer yaşlılara herhangi bir zarar vermeyecek durumda olması gerekmektedir.

Yaşlının herhangi bir bulaşıcı hastalığa sahip olmaması gerekmektedir.

Yaşlının alkol veya madde bağımlılığının olmaması gerekmektedir.

Yaşlının sosyal ve ekonomik olarak yoksunluk içinde olmaması gerekmektedir.

Yaşlının herhangi bir geliri ya da mal varlığı olmadığı sosyal inceleme raporu ile tespit edilmiş olması gerekmektedir.

Başvuruları alınmış olan yaşlı vatandaşlar Aile, Çalışma ve Sosyal Politikalar Bakanlığı huzur evlerine bağlı bulunan yetkili kişiler tarafından hem sosyal olarak hem de ekonomik olarak bir incelemeye tabi tutulurlar. Yaşlı vatandaşın bedensel olarak ya da zihinsel olarak gerilemelerinin tespiti halinde ise süreli olarak veya sürekli olarak bir rehabilitasyon merkezine gönderimi sağlanmaktadır.

Yaşlı bakım evinde gerekli olan belgeler nelerdir?

Huzur evi için kayıt yaptıracak olan yaşlının temin etmesi gereken bazı evraklar vardır. Bu evraklar ise şunlardır;

Başvuru dilekçesi

T.C. kimlik numarasının kuruluşa beyan edilmesinin ardından T.C. kimlik numarası beyanı

Gelir durumunu ve mal varlığını gösterir belge

Var ise eğer vasi bilgileri

Herhangi bir hastalığı olup olmadığına dair doktor raporu gerekiyor. Aynı zamanda doktordan alınacak olan raporun sonunda ise sakınca yoktur ibaresinin yer alması gerekmektedir.

E – devlet sistemi üzerinden huzurevlerine başvuru nasıl yapılmaktadır?

Huzurevleri yaşlı bakım ve rehabilitasyon merkezlerine yerleşme talebi ön başvurusu

E – devlet sistemi üzerinden huzurevleri yaşlı bakım ve rehabilitasyon merkezlerine yerleşme talebi ön başvuru sayfasına giriş yaparak ‘’ yeni başvuru ‘’ kısmına tıklanır.

sayfasına giriş yaparak ‘’ yeni başvuru ‘’ kısmına tıklanır. Kişisel durumunuzun araştırılmasına izin vermeniz için kişisel veri sorgulama ve araştırma iznine ‘’ hakkımda başvurum ile ilgili olan konularda araştırma yapılmasına izi veriyorum ‘’ seçeneği işaretlenir ve onay verilir.

‘’ seçeneği işaretlenir ve onay verilir. Kimlik bilgileri, adres bilgileri, il, ilçe, telefon numarası, vasisi var ise kimlik bilgileri kısmı doldurulur.

Başvuruya esas olunan diğer detaylar ve bilgiler eklenir. Kurumun ili, bedensel ya da zihinsel bir engeli var ise bular da seçilmelidir.

Huzur evi kurumlarına gitmeye gerek kalmadan da intenet aracılığı ile e - devlet sistemi üzerinden şifreniz ile Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı sayfasına giriş yaptıktan sonra başvurunuzu yapabilirsiniz. 60 yaş üstünde olan yaşlı vatandaşlar için başvuru ekranları açık olacaktır.linkine tıklamalısınız. 60 yaş ve üzerinde olan yaşlı vatandaşlar, yaşlı bakım ve rehabilitasyon hizmetlerinden yararlanmak için huzur evlerine taleplerini bu şekilde iletebilirler.

Yukarıda ki bilgiler girildikten sonra da hizmet tipi seçimi yapılmalıdır. Huzur evleri hizmet tipi ise 4 gruba ayrılmaktadır. Bu gruplar ise şunlardır;

Gelire sahip olan ücret li yaşlı

li yaşlı Herhangi bir gelire sahip olmayan ücretsiz yaşlı

Bağımsız yani öz bakım ihtiyaçlarını kendisi karşılayabilen ve yapabilen normal bakım yaşlısı

Öz bakım ihtiyaçlarını destekler ile yapan bağımsız özel bakım yaşlısıdır.

2021 yılı devlet huzurevleri fiyatları ne kadardır?

Bu gruplardan size uygun olanını seçebilirsiniz. Daha sonrasında ise ön izleme yaparak ve kontrol ederek huzurevi yerleşme ön başvuru işleminizi tamamlayabilirsiniz. Devlet huzur evine başvuru şartları yaşlının bir gelire sahip olup olmamasına göre değişmektedir.

Devlet tarafından sunulmakta olan yaşlı bakım evlerinden birine herhangi bir gelire sahip olmayan yaşlı vatandaşlar ücretsiz olarak kabul ediliyor ve bakım ve sağlık hizmetlerinden de ücretsiz olarak yararlanmaktadırlar. Ancak, yaşlı bakım evinde kalan yaşlı vatandaşların herhangi bir geliri veya mal varlığına sahip ise ücretli olarak bakım evlerinden yararlanmaktadırlar. Özel olan huzur evleri ile devlet tarafından sağlanan huzur evlerini ise aynı kefede tartmamak gerekiyor. Yaşlılar için ücret talep eden bakım evleri özel bakım evleridir. Devlet huzur evleri ise tamamen ücretsizdir.

Devlet huzur evleri ise pek çok ilde faaliyettedir. İzmir, İstanbul, Ankara, Eskişehir, Gaziantep, Samsun ve Tokat gibi bütün illerimizde 200 ‘e yakın olarak yaşlı bakım evleri bulunmaktadır.

Özel yaşlı bakım evleri fiyatları ne kadar?

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından özel olan huzur evlerinin fiyatları belirlendi. 2021 yılı için yaşlı bakım evi ücretleri ise şu şekildedir;

1.322,34 TL + KDV – en düşük taban ücreti

19.500 TL + KDV – en yüksek tavan ücreti olarak güncellenmiştir.

Yaşlı bakım merkezi devlet desteği nedir?

Devlet tarafından açılmış olan kurumlarda veya devletin destek verdiği kurumlarda bakıma muhtaç olan yaşlılara destek verilmektedir. Bildiğiniz gibi yaşlı bakım evleri ücretli olarak hizmet vermektedir. Ücretleri ödemede zorluk çeken ya da ödeyemeyen ve bakıma da ihtiyacı olan yaşlı vatandaşlar için açılmış olan devlet huzurevlerinde herhangi bir ücret alınmamaktadır. Bakıma muhtaç olduğunu ve maddi gelire sahip olmadığını iddia eden kişilerin gelir durumları ise yetkililer tarafından araştırılıyor ve yapılan araştırmalar sonucunda da kurumlara yaşlı vatandaşlar yerleştirilmektedir.

Engelli bakım evlerine yerleşmek için gereken şartlar nelerdir?

Bakım evleri ile huzur evleri kategorilere ayrıldığı gibi engelli bakım evlerinde de bu durum söz konusu olmaktadır. Çünkü, zihinsel olarak ve bedensel olarak engeli bulunan kişilerin bakımları ile sağlık şartlarında farklılıkla bulunmaktadır. Engelli bakım evleri de bu hastalıkları olan kişilere hizmette bulunmaktadır. Engelli bakım evine yerleşmek için de kişinin engeli olduğuna dair raporu ile müracaat etmesi gerekiyor.

Huzurevlerinde çalışmak içi hangi şartlara sahip olmak gerekiyor?

Devlet huzurevlerinde çalışmak için gereken bazı şartlar şunlardır;

Huzur evi ortamında çalışmaya engel olabilecek herhangi bir sağlık sorunu veya bulaşıcı bir hastalığın olmaması gerekiyor.

Yaşlılara karşı son derece anlayışlı ve hoşgörülü olmak gerekiyor.

İnsan ilişkileri ile iletişimin gelişmiş olması gerekiyor.

Erkek adaylar için askerlik hizmetini yerine getirmiş olması gerekiyor.

Askerlik hizmetini yapmayan adaylar için 2 yıl tecil ettirmiş olmak gerekiyor.

Dönüşümlü olarak çalışmaya hiçbir şekilde engel olmayacak durumlar olması gerekiyor.

Yoğun çalışma temposuna ayak uydurmak gerekiyor.

Başvuru işlemleri için genel şartları taşıyan kişiler huzurevi personel alımları için gerekli olan şartlar arasında yer almaktadır. Başvuruda bulunduktan sonra şartlarda değişiklikler de meydana gelebilir.