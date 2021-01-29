Devlet hastanesinde ve özel hastanede çalışan 2021 diyetisyen maaşları ne kadar?

Meslek seçiminde diyetisyenliği tercih edenler bu meslekle alakalı en çokta ne kadar maaş alındığını merak ediyor. Bunun yanı sıra çalışma şartlarını da araştırıyorlar.

Diyetisyenlik nedir?

Üniversite de eğer “Beslenme ve Diyetetik” lisans bölümünden mezun olduysanız ve mesleği yapmaya başladıysanız size diyetisyen adı verilir. Diyetisyenler, sağlık personelidir. Bunun yanı sıra sağlıklı yaşam sürmek ve sağlıklı kilo vermek isteyenlere yardımcı olurlar. Yalnızca insanların zayıflaması için diyet listesi hazırlamazlar. Bunun yanı sıra toplumu nasıl besleneceği hakkında, gelişme çağındaki çocukların ve bebeklerin nasıl beslenmeleri gerektiği hakkında ve daha birçok konuda insanlara yardım etmektedirler.

Diyetisyenler de KPSS’ye girer mi?

Eğer kamu hastanelerinde, sağlık müdürlüklerinde, eğitim ve araştırma hastanelerinde görev yapmak istiyorsanız diğer bir deyişle devlet bünyesi altında çalışmak istiyorsanız KPSS’ye girmelisiniz. Şayet özel sektörde çalışacaksanız sınav zorunluluğunuz yoktur.

Diyetisyenler saydığımız bu işler dışında üniversitelere veya farklı kurumlara da atanabilmektedir.

Diyetisyenler KPSS’de genel kültür ve genel yetenek sorularını ve buna ek olarak bir de meslek ile alakalı alan soruları ile karşılaşmaktadırlar.

2021 yılı için KPSS ile atanmak isteyenler sınavda minimum 92-93 alması gerekmektedir.

Diyetisyen maaşları

Diyetisyen maaşları çalıştığınız yere göre, kaç yıldır bu mesleği yaptığınıza göre, kuruma göre farklılık göstermektedir. Kıdemi artan diyetisyenin maaşı da artmaktadır. Ayrıca uzman diyetisyen olanlar daha yüksek maaş almaktadır. Özel kliniğinde iş yapan diyetisyenler de kendi seanslarına göre ücret belirlerler.

Özel hastanede çalışan diyetisyen maaşları:

Özel hastanede alınan maaşlar kurumun büyüklüğüne ve aynı zamanda çalışma koşullarına göre farklılık gösterir. Kişi eğer mesleğini iyi yapmak dışında yabancı dil biliyorsa, mesleğe dair birçok sertifikaya sahipse daha yüksek maaşlar almaktadırlar.

Yeni mezun olmuş ve ilk defa işe başlayacak olan diyetisyenler ise asgari ücret veya biraz daha üstünde maaş alırlar. Maaşlar 1-2 yıl sonra kişinin melek alanında kendini geliştirmesiyle 4-5 bin TL’ye çıkabilmektedir.

İşinde ortalama 5 yıldır devam eden biri ise 7 bin TL gibi bir maaş almaktadır. Adını duyuran diyetisyenlerde bu ücret 10 bin TL’ye kadar çıkmaktadır.

Devlet hastanesinde çalışan diyetisyen maaşları:

Devlet hastanesinde görev yapacak diyetisyenler işe ilk olarak 2 bin 900 TL maaş ile başlamaktadır. İlerleyen zamanlarda bu ücret kişinin kademesinin artmasına bağlı olarak artar.

Bunun yanı sıra mesai ücreti, döner sermayeden gelen ek para, ek ücret gibi durumlardan dolayı ilk 5 yıl içinde diyetisyenler 4 bin 200 TL – 4 bin 300 TL maaş almaktadır.

Meslekte 5 yılını dolduran diyetisyenler beşinci yılın sonunda ve de 2021 itibari ile 5 bin 500 TL maaş almaktadır.

Uzman diyetisyen olanların maaşları:

Uzman diyetisyenler 4 yıllık lisans eğitiminin ardından 2 yıl yüksek lisans yapan diyetisyenlerdir. Uzman diyetisyenler kendi kliniklerini de açabilmektedir. Bunu yapabilmek için yüksek lisans şarttır.

Diğer diyetisyenlere oranla daha fazla maaş almaktadırlar. Uzman diyetisyenlerin maaşları 2021 yılı itibari ile şu şekildedir:

Özel hastane ve kurumlardaki uzman diyetisyenler için,

Özel hastanede ilk defa işe başlayan bir diyetisyen 4 bin - 5 bin TL maaş almaktadır. Eğer kişinin mesleği hakkında birçok sertifikası, yabancı dili var ise 10 bin TL’ye kadar maaş alabilmektedir.

Uzman diyetisyenlerin maaşları çalıştıkları süreç ilerledikçe ve çalıştıkları kurumun büyüklüğüne göre 15 bin TL’ye kadar maaş alabilirler.

Devlet hastanelerinde ve kamu kurumlarındaki uzman diyetisyenler için,

Devlet için diyetisyenlerin aldıkları maaş 2021 yılı itibari ile göreve yeni başlayanlar için 3 bin TL’dir. Kişinin kıdemi arttıkça beş yıl içerisinde maaşları da 6 bin TL’ye kadar çıkmaktadır.

Diyetisyenler ne yapar?

Üniversitenin ilgili bölümünden mezun olan diyetisyenler meslek bilgileri dışında insanlarla iyi iletişime geçebilmeli ve empati kurabilmeliler. Bunların yanı sıra hasta memnuniyeti adına güler yüzlü olmalı ve motive edici olmalılar.

Diyetisyenler, hastalarının vücut yapısını doğru analiz etmeli, yağ ve kas oranlarını belirlemeli buna uygun beslenme listesi oluşturmalı,

Hastalarının sağlık sorunlarını baz alarak kişiye özel programlar yapmalı,

Hatanın zayıflamasını engelleyecek bir rahatsızlığı olduğu takdirde hastayı uygun polikliniğe yönlendirmeli,

Ameliyat olmuş hastalarına uygun ve sağlıklı bir yemek programı hazırlamalı,

Hastalarını sağlıklı beslenmek için bilinçlendirmeli.

Eğer diyetisyenlikle alakalı bilgi sahibi olmayan kişilerle diyet listesi hazırlarsanız kilo alımınız artar ve devam eder. Özellikle de şeker, tansiyon, kalp, huzursuz bağırsak sendromu, tiroid yetersizliği, prolaktin yüksekliği gibi hastalıkları olanlar daha çok diyetisyenlerle iletişime geçmeli. Ve diyetisyenlerde bu konuda hastalarını memnun ettikleri takdirde daha çok kişi tarafından tercih edilirler. İşlerinde ilerleme de kat ederler.