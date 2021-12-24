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Devlet hastanesinde diş yaptıracaklar için fiyat listesi

Diş problemleri yaşayanlar ve bu problemi devlet hastanesinde çözmek isteyen vatandaşlar 2021 yılı için devlet hastanelerinde diş yaptırma fiyatlarının ne kadar olduğunu merak ediyor. Bu yazımızda diş yaptırma fiyatlarını listeledik. İşte detaylar...

24 Aralık 2021 Cuma 15:21
Devlet hastanesinde diş yaptıracaklar için fiyat listesi
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Dişlerini yaptıracak olan kişiler devlet hastanelerinde dolgu, diş çektirme, implant, diş teli, kanal tedavisi, diş kaplama gibi her türlü diş tedavisinin ne kadara yapıldığını merak ediyor. İşte konuya ilişkin detaylar…

Devlet hastanesinde diş yaptırma fiyatları

Diş tedavileri genellikle özel hastanelerde pahalı olmaktadır. Bu nedenden ötürü diş yaptırmak isteyen vatandaşlar çoğunlukla devlet hastanelerini tercih ederler. SGK bazı diş tedavilerine karşılar lakin bazılarını ise karşılamaz. Bunun yanı sıra diş tedavilerindeki fiyatlar ise yapılacak olan tedavinin türüne göre değişiklik göstermektedir. Bu ücretler her sene Türkiye Diş Hekimleri Birliği tarafından belirlenmektedir. “Ağız Diş Sağlığı ve Tedavi Ücret Tarifesi” adı altında belirlenmiş olan fiyatlar bütün devlet hastanelerinde aynıdır.

Muayene ücretleri

  • Diş Hekimi Muayenesi ücreti 145 TL
  • Kontrol Hekim Muayenesi ücreti 145 TL
  • Uzman Diş Hekimi Muayenesi ücreti 175 TL
  • Tek Çene Tomografisi fiyatı 525 TL
  • İki Çene Tomografisi fiyatı 700 TL
  • Bölgesel Tomografi fiyatı255 TL
  • Diş Röntgen Filmi (Periapikal)ücreti 80,00
  • Hipnoz (Seans Başına) ücreti 420 TL
  • Teşhis ve Tedavi Planlaması ücreti 205,00 TL
  • 3 Vitalite Kontrolu (Diş Başına) ücreti 25 TL

Devlet hastanesinde diş dolgu ve diş çekimi fiyatları (Ağız-diş ve çene cerrahisi)

Devlet hastanelerinde KDV dahil olmak üzere diş çekimi 230 TL iken Komplikasyonlu Diş Çekimi ise 395 TL’dir. İşte diğer fiyatlar…

  • Gömülü Diş Operasyonu 740 TL
  • Kemik Retansiyonlu Gömülü Diş Operasyonu 1.120 TL
  • Gömülü Diş Operasyonu (Kemik Retansiyonlu) 1.037,04 1.120,00
  • Dolgu Tedavisi Ücretleri Tek Taraflı Amalgam Dolgu 240 TL
  • Çift Taraflı Amalgam Dolgu 320 TL
  • Üç Taraflı Amalgam Dolgu 415 TL
  • Tek Taraflı Kompozit Dolgu 305 TL
  • Çift Taraflı Kompozit Dolgu 395 TL
  • Üç Taraflı Kompozit Dolgu 470 TL
  • Tek Taraflı Kompozit İnley Dolgu 475 TL
  • Çift Taraflı Kompozit İnley Dolgu 535 TL
  • Üç Taraflı Kompozit İnley Dolgu 580 TL
  • Tek Taraflı Seramik İnley Dolgu 2.080 TL
  • Çift Taraflı Seramik İnley Dolgu 2.345 TL
  • Üç Taraflı Seramik İnley Dolgu 2.565 TL
  • Tek Taraflı İnley Dolgu 545 TL
  • Çift Taraflı İnley Dolgu 560 TL
  • Üç Taraflı İnley Dolgu 580 TL

Devlet hastanesinde kanal tedavisi ücretleri

  • Kanal Tedavisi – Tek Kanal (Dolgu Hariç) 395 TL
  • Kanal Tedavisi – İki Kanal (Dolgu Hariç) 695 TL
  • Kanal Tedavisi – Üç Kanal (Dolgu Hariç) 925 TL
  • Kanal Tedavisi – İlave Her Kanal İçin 320 TL
  • Periapikal Lezyonlu Dişte Kanal Tedavisi – Tek Kanal (Dolgu Hariç) 470 TL
  • Periapikal Lezyonlu Dişte Kanal Tedavisi – İki Kanal (Dolgu Hariç) 740 TL
  • Periapikal Lezyonlu Dişte Kanal Tedavisi – Üç Kanal (Dolgu Hariç) 970 TL
  • Kanal Dolgusu Sökümü (Her Kanal İçin) 285 TL
  • Kanal Dolgusu Tekrarı (Retreatment – Her Kanal İçin – Dolgu Hariç) 535 TL
  • Kanal Pansumanı (Seans Başı) 105 TL
  • Kanal İçi Hazır Post Uygulaması (Metal) (Dolgu Ücreti Hariç) 545 TL
  • Kanal İçi Fiber Post Uygulaması (Dolgu Ücreti Hariç) 1.060 TL
  • Kanaldan Kırılmış Materyal Çıkartılması 430 TL
  • Kanalda Perforasyon Tamiri (MTA vb.) 325 TL

Devlet hastanesinde porselen diş fiyatları

Porselen diş için bazı modeller vardır. Bunlar ise şu şekildedir:

  • Yaprak Kaplama,
  • Metal kaplama,
  • Empress (full porselen) kaplama
  • Zirkonyum kaplama

Ödeme yöntemi ile yapılacak bazı porselen dişler ise şunlardır:

  • Laminate Veneer
  • Laminate Veneer
  • Tek Parça Döküm Kuron
  • Veneer Kuron
  • İmplant Üstü Veneer Kuron
  • Tam Seramik Kuron
  • Geçici Kuron ( Genelde bir diş için )
  • Kuron Sökümü ve daha birçok farklı işlem vardır.

Bu işlemler için devlet hastanesinde istenen ücretler ise aşağıda sıralanmıştır:

  • Tek diş geçici kuron: 200-400 TL.
  • Abument harici implanta porselen uygulaması: 850-1.000 TL.
  • Veneer kuron: 700-1000 TL.
  • Yaprak porselen uygulaması: 1500-2.000 TL.
  • Metal desteksiz tam seramik kuron: 1500-2.000 TL

Bunun yanı sıra devlet hastanesinde zirkonyum diş kaplama fiyatları ise şu şekildedir:

 

ZİRKONYUM DİŞ KAPLAMA FİYATLARI

2021 KDV DAHİL(%8) TL

Tek Parça Döküm Kuron

720 TL

Veneer Akrilik Kuron (Akrilik)

740 TL

Veneer Seramik Kuron (Kıymetli metaller ve zirkonyum hariç)

930 TL

İmplant Üstü Veneer Seramik Kuron (Seramik)

1.125 TL

Tam Seramik Kuron (Metal Desteksiz)

2.160 TL

Teleskop Kuron (Kıymetli metaller hariç)

775 TL

Tek Geçici Kuron

240 TL

Tek Kuron Sökümü

155 TL

Temporary (CAD CAM) Diş Kaplama CAD CAM

250 TL

Kron Sökümü Her Diş İçin 100 TL

100 TL

Laminate Veneer Diş

2000 TL

Komple Metal Kaplama (Kıymetli metal ücreti hariç)

750 TL

Geçici Diş Akrilik Kaplama

150 TL
Zirkonyum Diş Kaplama 

Zirkonyum

+

900 TL

Veneer Kron Kıymetli Metal Ücreti Hariç

750 TL

Metal Porselen Diş Kaplama

900 TL

Temporary (CAD CAM) Diş Kaplama CAD CAM

250 TL

Devlet hastanelerinde zirkonyum diş kaplama

Devlet hastanelerinde bu işlemin ücreti Zirkonyum + 900 TL’dir. Bunun yanı sıra zirkonyum diş kaplama işlemleri minimum 118 TL’den başlar. Lakin zirkonyum modeline göre ve kullanım sağlanacak amaca göre de değişiklik göstermektedir.

Devlet hastanelerinde köprü diş fiyatı

  • Maryland Diş Köprüsü 520 TL
  • İmplant Destekli Köprü 865 TL
  • Üçlü Geleneksel Porselen Köprü Restorasyonu 2145 TL

Devlet hastanelerinde diş teli ücreti

  • Ortodontik Fotoğraf 100,00
  • Ortodontik Fotoğraf Tetkiki 80,00
  • Ortodontik Model Yapımı 1 125,00
  • Ortodontik Model Analizi 100,00
  • Tek Diş Braket Tatbiki 305 TL
  • Tek Diş Lingual Braket Tatbiki 310 TL
  • Tek Diş Düşen Braket Tatbiki 285 TL
  • Açık Kapanışın Ortodontik Tedavisi 4.530 TL
  • Önleyici Ortodontik Tedavi 1.670 TL
  • Kısa Süreli Ortodontik Tedavi 1.515 TL
  • Pekiştirme Tedavisi 945 TL
  • Pekiştirme Aygıtı (Hawley Aygıtı vb.) 925 TL

Şeffaf plak tedavi fiyatları

  • Şeffaf Plaklar ile Ortodontik Tedavi (Hafif) (Plak Ücreti Hariç) 4.320 TL
  • Şeffaf Plaklar ile Ortodontik Tedavi (Orta) (Plak Ücreti Hariç) 7.560 TL
  • Şeffaf Plaklar ile Ortodontik Tedavi (Ağır) (Plak Ücreti Hariç) 10.800 TL

Devlet hastanelerinde diş protezi fiyatları

  • Çocuk Protezi 770 TL
  • Tek Çene Bölümlü Çocuk Protezi (Akrilik) 1.640 TL
  • Tek Çene Tam Çocuk Protezi (Akrilik) 1.760 TL
  • Tek Çene Tam Protez (Akrilik) 2.680 TL
  • Tek Çene Bölümlü Protez (Akrilik) 2.715 TL
  • Tek Çene Tam Protez (Döküm Metal ile Güçlendirilmiş) 3.120 TL
  • Tek Çene Bölümlü Protez (Döküm Metal ile Güçlendirilmiş) 3.180 TL
  • Tek Çene Hassas Tutuculu Protezler (Hassas Tutucu Ücreti Hariç) 3.820 TL
  • Tek Çene İmplant Destekli Hareketli Protezler (Hassas Tutucu Ücreti Hariç) 3.945 TL

İmplant tedavisi fiyatları

İmplant diş ücretleri

 KDV Hariç ve KDV Dahil %8 

olmak üzere aşağıdaki gibidir;
  • Zigoma İmplant (İmplant Ücreti Hariç) 2.500,00 TL- 2.700,00 TL
  • İmplant Çıkartılması 949,07 TL-1.025,00 TL
  • Kemik İçi İmplant (Tek Silindirik İmplant Ücreti Hariç) 2.490,74 TL-2.690,00 TL
  • Kemik İçi İmplant (Tek Silindirik İmplant Ücreti Hariç) 2.490,74 TL- 2.690,00 TL
  • Reimplantasyon 962,96 TL-1.040,00 TL
  • Kapişon İzalesi – İmplant Üstü Açılması 328,70 TL- 355,00 TL
  • İmplant Rehberi (Yarım Çene) 898,15 TL- 970,00 TL
  • İmplant Rehberi (Tam Çene) 1.300,93 TL- 1.405,00 TL
  • İmplant Üstü Veneer Kuron (Seramik) (Abutment Ücreti Hariç) 1.041,67 TL- 1.125,00 TL
  • İmplant Destekli Hareketli Protezler (Hassas Tutucu Ücreti Hariç – Tek Çene) 3.652,78 TL- 3.945,00 TL

Komple diş yaptırma ücretleri

Eğer ki tedavi olacak kişinin kanal tedavisine ihtiyacı yoksa ve diş etlerinde önemli bir sorun yoksa diş kaplama süresi 7-10 gün arasındadır. Bir hafta gibi bir süre içinde porselen kaplamalar yapılır. Bu tedavide birden fazla uygulama olduğu için fiyatlar da bu doğrultuda değişmektedir.

Tek diş yaptırma fiyatı

  • Geçici Kuron (Tek Diş İçin) kdv dahil 240 TL
  • Hassasiyet Tedavisi (Tek Diş) 115 TL
  • Diş Ağartma (Beyazlatma Vital Tek Diş En Çok 4 Adet) (Malzeme Ücreti Hariç) 190 TL
  • Diş Ağartma (Beyazlatma – Devital Tek Diş ) (Seans Başına – Dolgu Hariç) 210 TL
  • Fissür Örtülmesi (Sealant – Tek Diş) 125 TL
  • Diş İlavesi (Tek Diş) 305 TL
  • Tunnel Operasyonu (Tek Diş) 350 TL
  • Serbest Diş Eti Grefti (Tek Diş) 375 TL
  • Saplı yumuşak doku grefti (Koronale Kaydırma, Yana Kaydırma,Tek Diş) 350,00
  • Biyomateryal Uygulaması (Tek Diş – Flap Op. ve Biomateryal Ücreti Hariç) 145,00
  • Membran Uygulaması (Tek Diş – Flap Op. ve Membran Ücreti Hariç) 145,00
  • Bant Tatbiki (Tek Diş) 320 TL
  • 7-36 Braket Tatbiki (Tek Diş) 305 TL
  • Lingual Braket Tatbiki (Tek Diş) 310 TL
  • Düşen Bant Tatbiki (Tek Diş) 230 TL
  • 7-39 Düşen Braket Tatbiki (Tek Diş) 285 TL
  • 7-40 Bant veya Braket Çıkarılması (Tek Diş) 105 TL
  • Gömülü Dişin Diş Dizisinde Yerine Yerleştirilmesi (Tek Diş) 2.075 TL
  • İnterproksimal Aşındırma (Tek Diş) 105 TL

Devlet hastanelerinden diş için randevu alma işlemi

Devlet hastanelerinde diş tedavisi olmak isteyen vatandaşlar ilk olarak gidecekleri hastaneden randevu almalıdır. Eğer randevu alacak kişi diş tedavisinin belli bir uzmanlık alanında olduğunu biliyorsa randevusunu ona göre almalıdır. Randevu alma işleminizi intenetten ve telefonlar yapabilirsiniz. İntenet üzerinden yapmak isterseniz e-devlet şifreniz ile MHRS üzerinden kolaylıkla yapabilirsiniz. Bunun yanı sıra 182 nolu hattı arayarak telefonla da randevu alabilirsiniz.


Son Güncelleme: 24.12.2021 15:21
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Anahtar Kelimeler:
DişDevletHastane
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