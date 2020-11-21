Devlet destekli kenevir yetiştiriciliği nasıl yapılmaktadır? Gerekli koşullar nelerdir? Hangi iller içerisinde geçerlidir?

Son zamanların popüler bir tarım mahsulü olan kenevir üretimine gelince, birçok insan nasıl kenevir yetiştirileceğini merak ediyor. Özellikle kenevir ekiminin yasak olup olmadığı sorusu da sorulardan biridir. Tarımsal amaçlı kenevir yetiştirmenin yasağı yoktur.

Kenevir Ekmek Yasak Mı?

Kenevir üretimi esas olarak belirli yasalarla kontrol edilmektedir. Öneğin, herhangi bir kurumdan buğday ekmeği lisansı almaya gerek yoktur, ancak kenevir yetiştiricilerinin kötü niyetli kullanımı önlemek için bir lisans alması gerekir. Bu bakımdan kenevir ekimi ülkeden ülkeye değişiklik gösterebilir. Geçtiğimiz yıllarda Türkiye'de kenevir ekimi yasağı başlamış, kenevir ekiminin öneminin anlaşılmasının ardından birçok alanda kullanılmasına izin verilmiş ve kenevir ekimi kapsamında 19 ilde ekiminin yapılmasına izin verilmiştir.

Bu konuda Bakanlıktan gerekli izinlerin alınması kapsamında bu illerin il merkezlerinde ve bölgelerinde kenevir üretimi yapılabilmektedir. Türkiye'de kenevir yetiştirilen iller; Amasya, Antalya, Bartın, Burdur, Çorum, İzmir, Karabük, Kastamonu, Kayseri, Kütahya, Malatya, Ordu, Rize, Samsun, Sinop, Tokat, Uşak, Yozgat ve Zonguldak. Kenevir bu illerin dışında yetiştirilmiyor. Bu illerde kenevir yetiştirmek için de ruhsat alınması gerekiyor. Bilinmesi gereken bir diğer önemli nokta da bu illerde kenevir tohumu ve lif üretiminin serbest olmasıdır. Tohumlar ve lifler endüstriyel amaçlar için kullanılabilir.

Kenevir Yetiştiriciliği Maliyetleri Ne Kadar?

Kenevir yetiştiriciliğinin maliyeti aslında çok düşüktür, bu bakımdan kenevir üreten çiftçiler ciddi bir kâr marjı elde edebilirler. Birçok alanda kenevir üretimini endüstriyel amaçlarla kullanmak mümkündür. İlaç endüstrisinden otomotiv endüstrisine kadar birçok farklı alanda kenevir satışı gerçekleşebilir. Bir kilogram kenevir tohumu alıcıları, topraksız yetiştirilen on hektar tohum başına ortalama 30 Türk lirası ve 60 kilogram tohum istiyor. Bu tohumlar tarlada kullanıma uygun olduğu için ilerleyen yıllarda çiftçilerin maliyeti büyük ölçüde azaldı. Ayrıca kenevir fazla bakım gerektirmez ve gerekli sulama koşullarında son derece verimli bir büyüme gösterir.

Kenevir satın alan pek çok firma da bu konu hakkında merak edilmektedir. Bu durum Türk tekstil endüstrisinin kenevir talebinde yaygın olarak görülmektedir. Ayrıca, özellikle yurt dışından ithalat yapıldığında tedarik kapsamı çok daha geniştir. Ürünler kenevirden yelken bezinden, yangın hortumuna kadar geniş bir alanda ürün yapılmaktadır.

Kenevir Yetiştiriciliği Teşvikleri Neler?

Devlet, kenevir yetiştireceklere teşvik sağlıyor. Dikime izin verilen illerde yapılan başvurularda devlet, 1 dekar başına 700 TL'ye kadar destek veriyor. Bu destekten yararlanabilmek için öncelikle kenevir yetiştiricisi izni alınması gerekmektedir.

İzin almak için;

Ücretsiz ekim için il valiliğine başvurun ve bir yetiştirme sertifikası alın.

Başvuru sahibinin sabıka kaydı,

Kenevirin yetiştirildiği araziye ait olan keşif raporu,

ÇKS kayıtları,

Kimlik ve fotokopi gereklidir.

Bu belgelerin tamamlanması ve ibraz edilmesinin ardından değerlendirme sonrasında kenevir yetiştirme sertifikası verilecektir. Valilik tarafından yapılan incelemenin sonuçlarına göre, kenevir üretiminin endüstriyel amaçlar için kullanılmasına ve ardından kenevir yetiştirilmesine ve teşviklerin kullanılmasına karar verildi. Konuyla ilgili bilinmesi gereken bir diğer detay ise endüstriyel olarak kullanılan kenevirin tür olarak uyuşturucu olarak kullanılmamasıdır. Bu nedenle yetiştirilecek kenevir sanayi amaçlara izin verilecek. Kenevirin uygunluğu ekimden sonra yapılacak bir incelemede kolaylıkla belirlenebilir.