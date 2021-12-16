Devlet destekli kenevir yetiştiriciliği için gereken şartlar nelerdir?

Kenevir yetiştiriciliği daha önce ülkemizde yasaktı. Kenevirin birçok alanda kullanılması ve sağladığı faydalar nedeniyle denetimli kenevir yetiştiriciliğine izin verildi. Devlet destekli olan kenevir yetiştiriciliği için gereken şartlar nelerdir?

Devlet destekli kenevir ekimi

2021 yılında devlet desteği ile kenevir yetiştirmek isteyenler İl Tarım Müdürlüğü'ne başvurarak arazi başına 700 liralık devlet desteğinden yararlanabiliyor. 19 ilde devlet destekli kenevir kararı alınması ile önceki yıllarda kenevir ekiminin yasaklanmasından sonra TÜBİTAK tarafından desteklenmektedir. İl Tarım Müdürlüğü'ne kenevir üretimi için başvuran üreticilerden kenevir ekimine izin verilen illerde yaşayan çiftçiler ürettikleri arazinin 1 dönümü için 700 lira devlet desteği alacak. Kurula başvurduktan sonra uyuşturucu içeriği düşük kenevir tohumu kullanılarak kenevir ekimi yapılacaktır. Düşük yoğunluklu kenevir sapları, lifleri ve tohumlarının ticareti yasaldır. Ayrıca izin verilen iller için kenevir yetiştirme ruhsatı almanız gerekir. Devlet destekli kenevir yetiştiriciliği şu illerde serbesttir;

Amasya

Antalya

Çorum

Rize

Sinop

Samsun

Tokat

Ordu

Burdur

Kayseri

Kastamonu

İzmir

Uşak

Bartın

Yozgat

Zonguldak

Kütahya

Malatya

Karabük

Devlet destekli kenevir ekimi için gereken şartlar nelerdir?

Devlet destekli kenevir ekimi için ilk olarak ilinizde bulunan kurumlara başvurunuzu yapmanız gerekir. ÇKS belgesinin alınması gerekir. Kenevir yetiştiriciliği belirlenen illerde yapılması zorunludur. İzin verilen şehirler dışında kenevir yetiştirilemez. Üretici çiftçinin adli sicil kaydı temiz olması gerekir. Kenevir yetiştirmek istediğiniz alan için keşif raporu gerekir. Valilikte Kenevir Yetiştiriciliği izin başvuru formu doldurulur. Valilik onayı sonrası kenevir ekimi için izin belgesi alınmış olur. Ayrıca şu kenevir ekimi için şu koşullar aranır;

Kenevir ekimi başvurusu sırasında; başvuru sahibi, daha önce işletmede uyuşturucu madde yetiştirmek, dağıtmak veya ticaretini yapmak veya kullanmaktan hüküm giymediğini ve daha önce izinsiz yetiştirmediğini belirten teminat mektubu imzalamalıdır.

Yönetmelik kapsamında kenevir ekimi; lif, tohum ve diğer amaçlarla kullanılan saman, başvuru tarihinden itibaren en fazla bir üretim süresi ve bilimsel araştırma için en fazla üç yıl izin verilir.

Ekim zamanından hasat zamanına kadar, ekim alanının il veya ilçe müdürlükleri tarafından yetkilendirilmiş teknisyenler tarafından ayda bir kez kontrol ve denetimi gerçekleşir.

Kenevir üretimi

Endüstriyel kenevir üretiminden kazanç sağlayan çiftçilerin 1 dönüm arazi başına ortalama 50 kg ile 60 kg arası kenevir tohumu aldıkları anlaşılmaktadır. Bu tohumların 1 kg fiyatı yaklaşık 30 TL’dir. 1 dönüm arazinin geliri 1800 TL, maliyeti ise 800 TL-850 TL civarında. Maliyeti hesapladığımızda 1 dekardan 1.000 lira kar bıraktığı söylenebilir. Endüstriyel amaçlarla, yağ veya lif kullanımı için kullanılan kenevir ekimine endüstriyel kenevir denir. %0,3'ten az etken madde içeren türler birçok alanda kullanılmaktadır. Birçok alanda kullanıldığını ve sağlık açısından fırsatlar sunduğunu düşünürsek üretiminin oldukça karlı olduğunu söyleyebiliriz.

Endüstriyel kenevir kullanım alanı

Bu kenevir türünün lifleri çok dayanıklı olduğu için halat,ağ,çanta ve çuval yapımında kullanılmaktadır. Yaklaşık olarak 50 bin çeşit üründe kullanıldığı bilinmektedir. Kenevirin kullanıldığı alanlar şu şekildedir;

Yemeklik Gıda

İlaç sektörü

Otomotiv endüstrisi

İnşaat malzemeleri alanında

Kağıt veya karton üretimi

Giyim ve kıyafet tekstil sektörü

Plastik maddeler

Petrol ve petrokimya sanayi

Odun kömürü gibi yakıtlar

Biyodizel yakıt

Biyokütle yakıtlı enerji santrallerinde

Sabun, vücut losyonu vb. kozmetik bakım ürünleri

Yağ (Ahşap mastik, dolgu malzemesi, boya, cila yapımı)

Hayvan yemi ve altlık yapımı

1 dönüm alandan ne kadar kenevir çıkmaktadır?

1 dönüm içerisinde ekilen kenevirden 60 KG elde edilebilmektedir. Bin kilo tohumun kilosunu 3o TL’den satarak 30 bin TL kazanabilirsiniz.Ayrıca 9 ton lif ile de kilosunu 15 TL’den 135 bin TL yapmaktadır.

Kenevir yetiştiriciliğinin faydaları

Bu fabrikada üretilen kenevir ile otomobil üretiminde de kullanılabilir ve dayanıklılıkları sıradan otomobillere göre 10 kat daha fazla olacaktır.

İnşaat sektörüne de iyi gelen bu tesis yalıtım amaçlı da kullanılabilir. Bu durumda üretilen ürünler ucuz, esnek ve dayanıklıdır.

Sabun ve diğer temel kozmetik ürünleri yapmak için de kullanabilirsiniz. Çevreyi kirletmeme özelliğinden dolayı doğal olarak hiçbir şekilde kirlenmez ve yok olmaz.

Plastik ürünlerin üretiminde de kenevir kullanarak çevrenin korunmasını sağlayabilirsiniz. Bu plastikler doğada kolayca bozunur.

İnsanların yemek olarak yiyebilecekleri besindir. Protein ve iki yağ asidi içerir.

Aynı zamanda çok etkili bir giyim bitkisidir. Geçtiğimiz birkaç yıl içinde ilk kot pantolonun kenevirden yapıldığını bilinmektedir.

Çabuk yetiştiği de bilinmektedir. Bir dönümlük kenevirden daha fazla kağıt üretimi sağlanır. Böceklerden kendisini koruma özelliği sayesinde tarım ilacına gerek duymaz.Çok az suyla yetişmesi de bir avantajdır. Soya gibi bitkilerden daha ucuza üretilir. En önemli özelliği ise çok fazla oksijen sağlamasıdır. Bir dönümlük alandan 25 dönümlük oksijen üretimi sağlanmaktadır. Kenevir bitkisi 8 defa kağıda dönüşüm sağlar. Radyasyon alanında çok başarıldır. Hayvanların beslenme ihtiyacını da karşılayabilmektedir.